Sihir Rafael Leao Selamatkan Wajah AC Milan Dari Blunder Fatal Mike Maignan Saat Ditahan Imbang Como

Pertandingan Pekan ke-24 ini sejatinya memiliki latar belakang logistik yang cukup rumit. Awalnya dijadwalkan pada 8 Februari, laga ini tidak bisa digelar sesuai rencana karena San Siro sedang dipersiapkan untuk upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina. Pihak penyelenggara sempat memiliki rencana ambisius untuk memindahkan pertandingan ini jauh ke Perth, Australia, namun negosiasi berbulan-bulan akhirnya menemui jalan buntu. Alhasil, pertandingan ini dijadwalkan ulang 10 hari kemudian dan tetap digelar di Italia.

Situasi skuad Massimiliano Allegri juga tidak dalam kondisi prima. Adrien Rabiot harus absen karena akumulasi kartu, sementara Santiago Gimenez menepi akibat cedera. Kondisi fisik Ruben Loftus-Cheek dan Christian Pulisic yang belum 100 perseb fit memaksa mereka memulai dari bangku cadangan. Namun, kabar baik datang dengan kembalinya Rafael Leao dan Ardon Jashari ke dalam starting XI.

Di kubu lawan, Como datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Napoli di Coppa Italia untuk mencapai semi-final. Meski demikian, performa mereka di liga sedikit tersendat setelah ditahan imbang 0-0 oleh 10 pemain Atalanta dan kalah tipis 2-1 dari Fiorentina. Tanpa Alvaro Morata yang terkena sanksi, serta absennya Assane Diao dan Edoardo Goldaniga, Cesc Fabregas memasang Nico Paz sebagai False 9.