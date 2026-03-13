Juara dunia dan Eropa Jürgen Klinsmann dapat membayangkan dirinya menjadi pelatih di klub lamanya Tottenham Hotspur, yang saat ini berjuang untuk menghindari degradasi di Liga Premier. Hal ini ia ungkapkan dalam wawancara dengan ESPN FC.
"Siapa yang tidak ingin pekerjaan ini?" Jürgen Klinsmann mencalonkan diri di klub Liga Premier
"Siapa yang tidak ingin pekerjaan ini? Ini Tottenham," kata Klinsmann, yang selama karier aktifnya pada musim 1994/95 mencetak gol untuk Spurs dan menyumbang 20 gol dalam 41 pertandingan resmi.
Tottenham kalah dalam enam pertandingan resmi berturut-turut dalam beberapa pekan terakhir, yang terakhir adalah leg pertama babak 16 besar Liga Champions di kandang Atletico Madrid dengan skor 2-5. Meskipun pelatih Igor Tudor baru menjabat selama sekitar satu bulan, setelah empat kekalahan dalam empat pertandingan, pembicaraan tentang pemecatannya sudah kembali mengemuka.
Tottenham: Apakah Klinsmann akan menggantikan Igor Tudor?
Klinsmann mungkin menjadi salah satu opsi dalam daftar calon pengganti, tetapi "siapa pun yang dipilih, dibutuhkan seseorang yang dapat membangun hubungan emosional dengan semua orang, yang mengenal klub, yang merasakan klub, yang merasakan orang-orang".
Mengingat posisi ke-16 di liga dan hanya unggul satu poin dari zona degradasi, menurut Klinsmann, solusi cepat harus segera ditemukan, di mana pria berusia 61 tahun itu dapat membayangkan dirinya terlibat sebagai solusi sementara hingga akhir musim.
Klinsmann terakhir kali menjadi pelatih tim nasional Korea Selatan.
"Untuk keluar dari situasi sulit ini, mereka harus mengembangkan semangat juang, semangat juang yang benar-benar kuat dan gigih, dan itu hanya bisa dilakukan melalui emosi," kata Klinsmann. "Jadi, yang dibutuhkan bukanlah seorang jenius taktik atau semacamnya, melainkan seseorang yang dapat menyatukan semua orang, menghadapi pertandingan dengan sikap positif, dan meyakinkan semua orang bahwa mereka berisiko terdegradasi ke Championship."
Klinsmann sendiri tidak memiliki pekerjaan sejak masa intermezzo selama satu tahun sebagai pelatih nasional Korea Selatan. Sebelumnya, ia melatih Hertha BSC, Bayern München, serta tim nasional Amerika Serikat dan Jerman, yang bersamanya ia merayakan dongeng musim panas 2006.
Spurs akan bertandang ke FC Liverpool pada hari Minggu, sebelum pertandingan leg kedua di kandang melawan Atletico - diikuti dengan pertandingan liga melawan Nottingham Forest, yang seperti Tottenham juga sedang berjuang untuk menghindari degradasi.
Jürgen Klinsmann: Ringkasan karier kepelatihannya
Tim Periode Jerman 2004-2006 Bayern München 2008-2009 Amerika Serikat 2011-2016 Hertha BSC 2019-2020 Korea Selatan 2023-2024