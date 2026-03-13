"Siapa yang tidak ingin pekerjaan ini?" Jürgen Klinsmann mencalonkan diri di klub Liga Premier

"Untuk keluar dari situasi sulit ini, mereka harus mengembangkan semangat juang, semangat juang yang benar-benar kuat dan gigih, dan itu hanya bisa dilakukan melalui emosi," kata Klinsmann. "Jadi, yang dibutuhkan bukanlah seorang jenius taktik atau semacamnya, melainkan seseorang yang dapat menyatukan semua orang, menghadapi pertandingan dengan sikap positif, dan meyakinkan semua orang bahwa mereka berisiko terdegradasi ke Championship."

Klinsmann sendiri tidak memiliki pekerjaan sejak masa intermezzo selama satu tahun sebagai pelatih nasional Korea Selatan. Sebelumnya, ia melatih Hertha BSC, Bayern München, serta tim nasional Amerika Serikat dan Jerman, yang bersamanya ia merayakan dongeng musim panas 2006.

Spurs akan bertandang ke FC Liverpool pada hari Minggu, sebelum pertandingan leg kedua di kandang melawan Atletico - diikuti dengan pertandingan liga melawan Nottingham Forest, yang seperti Tottenham juga sedang berjuang untuk menghindari degradasi.