Siapa Riccardo Cassano, Pemain Kelahiran 2009 yang Dipanggil Mancini ke Timnas Italia

Dan justru Riccardo Cassano adalah pemain termuda dalam daftar: gelandang kelahiran 2009 ini merupakan salah satu pemain kesayangan Cesc Fabregas, yang sedang menunggu saat tepat untuk memberinya debut di tim utama. Ia adalah pengatur permainan yang bisa dimainkan sebagai gelandang tengah dalam formasi tiga gelandang maupun sebagai gelandang bertahan dalam formasi dua gelandang. Visi bermainnya luar biasa. Mereka yang mengenalnya dengan baik mengatakan bahwa di lapangan ia bermain dengan ketenangan seorang pemain berusia 30 tahun. Panutannya adalah rekan setimnya, Perrone. Pelatih asal Spanyol itu membandingkan karakteristiknya dengan Pirlo dan Iniesta.