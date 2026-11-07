Pekan ke-11 liga menjadi putaran terakhir sebelum jeda internasional berikutnya, saat tim-tim nasional berlaga di Nations League dan sejumlah pertandingan persahabatan. Di Grup 1 Liga A Nations League, Italia tergabung bersama Turki, Prancis, dan Belgia. Tim asuhan Mancini akan menghadapi dua tim terakhir masing-masing pada 12 dan 15 November. Pelatih timnas itu mengubah 12 nama dalam daftar pemain yang dipanggil dibandingkan dengan pemanggilan sebelumnya. Beberapa di antaranya mendapat panggilan pertama: untuk pertama kalinya, Cissé dari AC Milan, Lontani dari Parma, serta Liberali dan Cassano dari Como dipanggil.
Siapa Riccardo Cassano, Pemain Kelahiran 2009 yang Dipanggil Mancini ke Timnas Italia
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Siapa Cassano, Posisi dan Karakteristiknya
Dan justru Riccardo Cassano adalah pemain termuda dalam daftar: gelandang kelahiran 2009 ini merupakan salah satu pemain kesayangan Cesc Fabregas, yang sedang menunggu saat tepat untuk memberinya debut di tim utama. Ia adalah pengatur permainan yang bisa dimainkan sebagai gelandang tengah dalam formasi tiga gelandang maupun sebagai gelandang bertahan dalam formasi dua gelandang. Visi bermainnya luar biasa. Mereka yang mengenalnya dengan baik mengatakan bahwa di lapangan ia bermain dengan ketenangan seorang pemain berusia 30 tahun. Panutannya adalah rekan setimnya, Perrone. Pelatih asal Spanyol itu membandingkan karakteristiknya dengan Pirlo dan Iniesta.
Mancini bisa memberinya kesempatan debut bersama timnas Italia sebelum ia bermain di Serie A, seperti yang pernah dilakukannya dengan Nicolò Zaniolo. Italia akan menghadapi Prancis pada 12 November dan Belgia pada 15 November. Salah satu dari dua tanggal itu bisa menjadi titik balik bagi Cassano. Berikut daftar lengkap pemain yang dipanggil pelatih timnas Italia untuk dua laga Nations League berikutnya.
KIPER: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus).
BEK: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta).
GELANDANG: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).
PENYERANG: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).
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