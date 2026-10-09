Siapa Leonel Flores, permata baru Boca Juniors: bisa direkrut hanya dengan 20 juta

Dia bermain, sangat sering, dan melakukannya dengan baik. Ia mencatat 4 gol dan 3 assist dalam 18 pertandingan bersama Boca yang, jika ditambah dengan semua laga di semua kompetisi dan bersama tim kedua, menghasilkan catatan 13 gol dan 7 assist dalam 36 penampilan. Namanya mulai keluar dari Argentina juga karena sebuah hal yang menarik. Belakangan ini, infatti, ia memainkan 4 laga dalam 7 hari, antara klub dan tim nasional. Tour de force-nya dimulai dengan debut di tim nasional Argentina melawan Bolivia, berlanjut dengan kembali ke Boca, masuk pada babak kedua melawan Unión de Santa Fe dan mencetak dua gol dan ditutup dengan dua laga lain bersama Seleccion melawan Burkina Faso dan Benin. Scaloni sudah tergila-gila padanya: “Flores bermain sangat baik dan kami harus menjaganya. Kami harus berada di dekatnya, mendukungnya. Dia dan Franco (Mastantuono) adalah pemain muda yang akan memberi kami kebahagiaan,” katanya.





Bagaimanapun, ia masih muda dan energi untuk memainkan banyak pertandingan tidak pernah kurang darinya. Hal itu dikonfirmasi, saat berbicara kepada Olé, oleh pelatih pertamanya, Christian Benítez, yang mengarahkannya ke El Zorzal, sebuah klub di lingkungan San Isidro. "Anak saya melemparkan bola kepadanya dan dia, pada usia lima tahun, melakukan tendangan salto. Dan semuanya berakhir di gawang. Saya adalah suporter River Plate, tetapi sekarang saya menonton pertandingan Boca Juniors. Bayangkan bagaimana perasaan saya. Dan saya menontonnya karena dia. Sekarang saya juga bersorak untuk gol-golnya. Satu-satunya jersey Boca yang akan pernah masuk ke rumah saya adalah miliknya", katanya sambil bercanda.





Sudah pasti bagaimana kemunculannya yang begitu cepat dan eksplosif menarik perhatian banyak klub asing kepada pemain 19 tahun itu. Saat ini pemain tersebut dinilai 8 juta euro oleh Transfermarkt tetapi jelas bahwa angka itu ditakdirkan meningkat seiring ia bermain lebih banyak bersama klub dan tim nasional, yang kini telah menjadikannya langganan. Dalam kontrak Flores dengan Boca, yang langsung diperpanjang hingga berakhir pada 2029 , ada klausul rilis sebesar 20 juta dolar tetapi bisa naik menjadi 25 juta jika transfer terjadi setelah penutupan bursa transfer Argentina atau pada hari-hari terakhirnya. Sejak masuk ke lingkaran tim utama, Xeneize mencatat rangkaian 16 pertandingan tanpa kekalahan, itulah sebabnya situasinya kemungkinan akan dievaluasi ulang pada akhir musim sepak bola. Jika dalam beberapa pekan saja ia sudah membuat peningkatan sebesar ini, entah di mana kita akan melihatnya beberapa bulan lagi.