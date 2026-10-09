Ada talenta baru yang mulai muncul di sepak bola Argentina, namanya Leonel Flores dan pendakiannya begitu cepat sehingga dalam beberapa bulan saja ia melesat dari tim B Boca Juniors ke seragam Timnas Argentina. Leo juga ada di sana, dalam laga perpisahan Leo lainnya, Lionel Messi. Sebuah momen yang - diharapkan - bisa menjadi semacam serah terima kecil.
Siapa Leonel Flores, permata baru Boca Juniors: bisa direkrut hanya dengan 20 juta
Flores lahir pada Februari 2007 di Villa La Cava, sebuah kawasan kumuh, di salah satu lingkungan paling sederhana di Beccar, di bagian utara Buenos Aires. Bagi semua orang, dia adalah "Benja", bentuk singkat dari Benjamín, nama keduanya. Ia adalah talenta precoce dan para pemandu bakat langsung menyadarinya, yang pada usia 7 tahun membawanya ke akademi muda Boca. Ia menjalani seluruh proses pembinaan, bahkan mencetak 5 gol dalam satu pertandingan dan sebuah gol olimpico. Ia bangun pukul 5 pagi untuk naik bus menuju latihan dan melakukannya selama sepuluh tahun. Pada Juli lalu datang kesempatan besar pertama. Pelatih Boca, Arruabarrena, memberinya debut dan sang pemain muda membalasnya dengan sebuah gol. Pada September ia sudah dipanggil ke Argentina:Scaloni memasukkannya saat melawan Bolivia. Ia juga akan bermain melawan Burkina Faso dan, seperti disebutkan, melawan Benin dalam laga terakhir Messi.
Pemain modern, sangat cepat dan kuat, ia bisa bermain sebagai sayap kanan dan kiri serta penyerang tengah atau menjadi pendamping penyerang lain. Ia mendefinisikan dirinya sebagai pemain yang bisa bermain sebagai nomor 7, 9, atau 11. Ia berkaki kanan dan menganggap dribel sebagai keunggulan utamanya. Idolanya adalah Lionel Messi dan Juan Román Riquelme sementara, untuk berkembang dalam duel satu lawan satu, ia menjelaskan bahwa ia mengamati cara bermain Exequiel Zeballos, Jérémy Doku dan Jamal Musiala serta mencoba mencuri sebanyak mungkin dari mereka.
Dia bermain, sangat sering, dan melakukannya dengan baik. Ia mencatat 4 gol dan 3 assist dalam 18 pertandingan bersama Boca yang, jika ditambah dengan semua laga di semua kompetisi dan bersama tim kedua, menghasilkan catatan 13 gol dan 7 assist dalam 36 penampilan. Namanya mulai keluar dari Argentina juga karena sebuah hal yang menarik. Belakangan ini, infatti, ia memainkan 4 laga dalam 7 hari, antara klub dan tim nasional. Tour de force-nya dimulai dengan debut di tim nasional Argentina melawan Bolivia, berlanjut dengan kembali ke Boca, masuk pada babak kedua melawan Unión de Santa Fe dan mencetak dua gol dan ditutup dengan dua laga lain bersama Seleccion melawan Burkina Faso dan Benin. Scaloni sudah tergila-gila padanya: “Flores bermain sangat baik dan kami harus menjaganya. Kami harus berada di dekatnya, mendukungnya. Dia dan Franco (Mastantuono) adalah pemain muda yang akan memberi kami kebahagiaan,” katanya.
Bagaimanapun, ia masih muda dan energi untuk memainkan banyak pertandingan tidak pernah kurang darinya. Hal itu dikonfirmasi, saat berbicara kepada Olé, oleh pelatih pertamanya, Christian Benítez, yang mengarahkannya ke El Zorzal, sebuah klub di lingkungan San Isidro. "Anak saya melemparkan bola kepadanya dan dia, pada usia lima tahun, melakukan tendangan salto. Dan semuanya berakhir di gawang. Saya adalah suporter River Plate, tetapi sekarang saya menonton pertandingan Boca Juniors. Bayangkan bagaimana perasaan saya. Dan saya menontonnya karena dia. Sekarang saya juga bersorak untuk gol-golnya. Satu-satunya jersey Boca yang akan pernah masuk ke rumah saya adalah miliknya", katanya sambil bercanda.
Sudah pasti bagaimana kemunculannya yang begitu cepat dan eksplosif menarik perhatian banyak klub asing kepada pemain 19 tahun itu. Saat ini pemain tersebut dinilai 8 juta euro oleh Transfermarkt tetapi jelas bahwa angka itu ditakdirkan meningkat seiring ia bermain lebih banyak bersama klub dan tim nasional, yang kini telah menjadikannya langganan. Dalam kontrak Flores dengan Boca, yang langsung diperpanjang hingga berakhir pada 2029 , ada klausul rilis sebesar 20 juta dolar tetapi bisa naik menjadi 25 juta jika transfer terjadi setelah penutupan bursa transfer Argentina atau pada hari-hari terakhirnya. Sejak masuk ke lingkaran tim utama, Xeneize mencatat rangkaian 16 pertandingan tanpa kekalahan, itulah sebabnya situasinya kemungkinan akan dievaluasi ulang pada akhir musim sepak bola. Jika dalam beberapa pekan saja ia sudah membuat peningkatan sebesar ini, entah di mana kita akan melihatnya beberapa bulan lagi.
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