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Diterjemahkan oleh
Siapa 'Goretzka dari Senegal'? Wonderkid 18 tahun yang siap mengguncang lini tengah Vincent Kompany
Era baru di Munich
Menurut Bild, Bayern Munich secara resmi telah mengumumkan perekrutan prospek gelandang berusia 18 tahun Ndiaye. Talenta asal Senegal itu telah meneken kontrak hingga musim panas 2031, menandai investasi signifikan untuk masa depan jangka panjang klub.
Ndiaye tiba di Allianz Arena untuk mengisi posisi skuad yang ditinggalkan bintang DFB, Goretzka. Setelah kepergian Goretzka pada musim panas ini usai delapan tahun yang sukses di Bavaria, pemain muda itu kini akan memberikan persaingan bagi trio gelandang senior Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Tom Bischof.
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Penerus dinamis Kompany
Kedatangan Ndiaye melanjutkan tradisi yang kian berkembang dari para pemain Senegal yang mengenakan seragam Bayern. Ia mengikuti jejak Bouna Sarr (2020–24), Sadio Mané (2022–23), dan Nicolas Jackson, yang tampil untuk klub itu pada musim 2025–26.
Ndiaye juga akan memperkuat skuad di Allianz Arena yang semakin muda. Ia bergabung dengan deretan remaja bertalenta tinggi yang sudah menjadi bagian dari tim, termasuk Lennart Karl (18), David Santos Daiber (19), Cassiano Kiala (17), Maycon Cardozo (17), dan Wisdom Mike (17).
Julukan "Goretzka dari Senegal" sudah mulai beredar, mencerminkan ekspektasi tinggi yang mengiringi kedatangannya. Pelatih Bayern Kompany sudah lama mengagumi pemain muda itu, setelah melihatnya tampil mengesankan selama masa peminjaman awal enam bulan dari Gambinos Stars Africa.
"Bara adalah sosok yang luar biasa yang telah menemukan jalannya di FC Bayern dalam waktu yang sangat singkat," kata direktur olahraga Bayern Christoph Freund. "Ia adalah gelandang tengah yang mengandalkan dinamisme dan kecepatannya saat membawa bola. Ia cerdas dan juga luar biasa di luar lapangan."
Membuktikan kualitasnya
Meski transfer resminya baru dikonfirmasi pekan ini, Ndiaye sudah memiliki cukup banyak waktu untuk beradaptasi ke tim senior. Remaja itu diberi izin khusus untuk berlatih bersama skuad selama pemusatan latihan pramusim mereka di Tegernsee dan Asia.
Penampilannya dalam sesi-sesi latihan ini, serta empat penampilannya di Bundesliga selama masa peminjamannya, telah meyakinkan staf pelatih soal kesiapannya. Meski terutama dipandang sebagai pelapis di lini tengah, kecepatannya yang eksplosif bahkan membuatnya diuji sebagai opsi di sisi kiri dalam latihan taktik baru-baru ini.
- MIS
Menatap masa depan
Dengan kontrak yang diteken hingga 2031, Bayern jelas sedang merencanakan jalur pengembangan jangka panjang untuk Ndiaye. Ia masuk ke lingkungan yang sangat kompetitif, tetapi kemampuannya untuk cepat diterima di ruang ganti menunjukkan bahwa ia siap secara mental menghadapi tuntutan Bundesliga.
Untuk saat ini, fokus beralih pada bagaimana Ndiaye akan menangani lompatan ke sepakbola tim utama penuh waktu. Saat Kompany berupaya menyegarkan tatanan taktisnya, "Goretzka dari Senegal" bisa terbukti menjadi salah satu tambahan paling menarik bagi skuad Bayern musim ini.
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