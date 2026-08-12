Siapa 'Goretzka dari Senegal'? Wonderkid 18 tahun yang siap mengguncang lini tengah Vincent Kompany

Kedatangan Ndiaye melanjutkan tradisi yang kian berkembang dari para pemain Senegal yang mengenakan seragam Bayern. Ia mengikuti jejak Bouna Sarr (2020–24), Sadio Mané (2022–23), dan Nicolas Jackson, yang tampil untuk klub itu pada musim 2025–26.

Ndiaye juga akan memperkuat skuad di Allianz Arena yang semakin muda. Ia bergabung dengan deretan remaja bertalenta tinggi yang sudah menjadi bagian dari tim, termasuk Lennart Karl (18), David Santos Daiber (19), Cassiano Kiala (17), Maycon Cardozo (17), dan Wisdom Mike (17).

Julukan "Goretzka dari Senegal" sudah mulai beredar, mencerminkan ekspektasi tinggi yang mengiringi kedatangannya. Pelatih Bayern Kompany sudah lama mengagumi pemain muda itu, setelah melihatnya tampil mengesankan selama masa peminjaman awal enam bulan dari Gambinos Stars Africa.

"Bara adalah sosok yang luar biasa yang telah menemukan jalannya di FC Bayern dalam waktu yang sangat singkat," kata direktur olahraga Bayern Christoph Freund. "Ia adalah gelandang tengah yang mengandalkan dinamisme dan kecepatannya saat membawa bola. Ia cerdas dan juga luar biasa di luar lapangan."