Moreira adalah pemain yang sangat serbabisa, berkaki kiri dominan, yang bisa bermain sebagai gelandang sayap baik di kiri maupun di kanan, atau sebagai trequartista, di belakang penyerang. Bagi Amorim, dia akan menjadi pilihan utama di sisi kiri, menggantikan Estupinan atau Bartesaghi. Pemain berusia 22 tahun itu ingin pindah ke Milan, meski diminati klub-klub top Inggris, Jerman, dan Italia. Dia menutup musim lalu di Salzburg dengan 5 gol dan 9 assist dalam 42 penampilan (tetapi juga 10 kartu kuning). Saat di Strasbourg, dia bermain sebagai winger, terutama di sisi kanan, dalam formasi 4-2-3-1.