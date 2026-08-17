AC Milan tinggal selangkah lagi dari Diego Moreira. Menurut rumor yang datang dari Prancis, AC Milan telah menuntaskan transfer pemain kelahiran 2004 milik Strasbourg itu, dalam kesepakatan senilai lebih dari 40 juta euro. Lahir di Liege, putra dari mantan pemain tim nasional Guinea-Bissau dan eks Standard Liege, Almami Moreira, ia adalah keponakan Helmut Graf, mantan pesepakbola Austria yang bermain untuk klub tersebut dari 1976 hingga 1982.
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Siapa Diego Moreira, rekrutan baru AC Milan
Pemain serbabisa
Moreira adalah pemain yang sangat serbabisa, berkaki kiri dominan, yang bisa bermain sebagai gelandang sayap baik di kiri maupun di kanan, atau sebagai trequartista, di belakang penyerang. Bagi Amorim, dia akan menjadi pilihan utama di sisi kiri, menggantikan Estupinan atau Bartesaghi. Pemain berusia 22 tahun itu ingin pindah ke Milan, meski diminati klub-klub top Inggris, Jerman, dan Italia. Dia menutup musim lalu di Salzburg dengan 5 gol dan 9 assist dalam 42 penampilan (tetapi juga 10 kartu kuning). Saat di Strasbourg, dia bermain sebagai winger, terutama di sisi kanan, dalam formasi 4-2-3-1.
Bakat besar Benfica
Pada masa di akademi Benfica, Moreira dianggap sebagai talenta besar: pada 2022 ia bermain dan menang bersama pemain Fiorentina, Cher Ndour, dalam semifinal Youth League melawan Juventus asuhan Koni De Winter, yang akan segera menjadi rekan setimnya. Dengan kewarganegaraan ganda Belgia dan Portugal, meski juga bisa direkrut oleh Guinea-Bissau maupun Jerman, ia memutuskan untuk mewakili tim nasional Belgia, setelah selama beberapa tahun membela tim kelompok usia Portugal.
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