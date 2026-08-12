Siapa Brian Djomeni Madjo, pemain 17 tahun Aston Villa yang mencetak gol melawan PSG di final Piala Super UEFA

Siapa Brian Djomeni Madjo, sosok yang tampil sebagai protagonis besar dengan seragam Aston Villa (dalam debutnya di pertandingan resmi bersama tim utama) pada final Piala Super Eropa melawan Paris Saint Germain?





Brian Djomeni Madjo adalah salah satu talenta muda yang diputuskan Aston Villa untuk diandalkan pada masa depan. Lahir di Enfield pada 12 Januari 2009, penyerang itu memiliki darah Kamerun dan tumbuh secara sepak bola di Luksemburg, tempat ia menapaki langkah awal bersama Marisca Mersch dan RU Luxembourg.





Pada 2023 ia pindah ke Metz, klub tempat ia menyelesaikan perjalanan di level junior sebelum menjalani debut di tim utama pada 17 Agustus 2025, di Ligue 1 melawan Strasbourg. Beberapa bulan kemudian, kontrak profesional pertamanya pun datang.





Bakatnya meyakinkan Aston Villa, yang merekrutnya pada 12 Januari 2026 seharga 12 juta euro. Sebagai penyerang tengah yang kuat dan dibekali teknik yang baik, Madjo dikaitkan secara karakteristik dengan Romelu Lukaku.



