Setelah Piala Dunia berakhir dengan tersingkir di babak 16 besar, Kroasia memutuskan untuk membuka lembaran baru dan memulai lagi dari nol: setelah sembilan tahun, era Zlatko Dadic berakhir, dan posisinya di kursi pelatih tim nasional digantikan mantan West Ham dan Watford, Slaven Bilic, yang sebelumnya juga pernah menjadi pelatih timnas pada 2006 hingga 2012. Pada laga pertamanya, langsung datang kemenangan atas Republik Ceko, dengan kembali bertumpu pada kepastian lama: gol-gol penentu dari Modric - yang pada usia 41 tahun menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah tim nasional - dan Marco Pasalic, gelandang Orlando City dan hanya kebetulan memiliki nama belakang yang sama dengan pemain Atalanta.