Setelah Piala Dunia berakhir dengan tersingkir di babak 16 besar, Kroasia memutuskan untuk membuka lembaran baru dan memulai lagi dari nol: setelah sembilan tahun, era Zlatko Dadic berakhir, dan posisinya di kursi pelatih tim nasional digantikan mantan West Ham dan Watford, Slaven Bilic, yang sebelumnya juga pernah menjadi pelatih timnas pada 2006 hingga 2012. Pada laga pertamanya, langsung datang kemenangan atas Republik Ceko, dengan kembali bertumpu pada kepastian lama: gol-gol penentu dari Modric - yang pada usia 41 tahun menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah tim nasional - dan Marco Pasalic, gelandang Orlando City dan hanya kebetulan memiliki nama belakang yang sama dengan pemain Atalanta.
Siapa Beljo, kesayangan Boban yang mencetak gol ke gawang Spanyol
PERAN DAN KARAKTERISTIK
Untuk pertandingan kedua Nations League melawan Spanyol, sang pelatih tim nasional menurunkan Dion Drena Beljo sebagai starter di pusat serangan, pemain kelahiran 2002 dari Dinamo Zagreb yang hanya memainkan dua laga lainnya bersama tim nasional tiga tahun lalu. Dalam pertandingan pertamanya sebagai starter, ia langsung membubuhkan kontribusi lewat sundulan, yang menjadi ciri khas penyerang setinggi 1,95 m itu. Berkaki kiri, ia piawai dalam duel udara dan melindungi bola; ia juga mampu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan tahun lalu menjadi top skor liga Kroasia dengan 31 gol.
Frosinone dan Monza menginginkannya
Musim yang dijalaninya sebagai protagonis membuat sorotan pasar transfer tertuju kepadanya: di antara klub-klub yang tertarik musim panas lalu ada juga Frosinone dan Monza, yang sudah memantaunya sejak ia masih di Osijek. Lalu ia pergi ke Augsburg di Bundesliga dan setelah setahun dipinjamkan ke Rapid Vienna, Dinamo Zagreb membawanya kembali ke Kroasia dengan biaya 4 juta euro, sosok yang sangat diinginkan presiden Zvonimir Boban. Kini valuasinya berada di kisaran 15, dan Boban sendiri mengungkapkan bahwa ia telah menolak tawaran yang sangat penting dari salah satu dari lima liga utama Eropa.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami