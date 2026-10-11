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imago-sport-1084347961.jpgJonathan Moscrop
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Si Inggris yang terbang! Djed Spence memukau San Siro dengan debut supersonik setelah mimpi buruk cedera

Inter
D. Spence
Inter vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
Serie A

Djed Spence mengungkapkan kegembiraan besar setelah menjalani debut resminya untuk Inter Milan dalam kemenangan 3-0 di Serie A atas Parma. Winger Inggris itu tampil energik dalam penampilan singkat selama 27 menit di San Siro setelah pulih dari cedera.

  • Spence menjalani debut yang berkesan bersama Inter Milan

    Winger asal Inggris Djed Spence menjalani debut resminya untuk Inter Milan dalam kemenangan nyaman 3-0 atas Parma di Serie A di San Siro. Masuk menggantikan Andy Diouf pada menit ke-73, pemain berusia 26 tahun itu mendapat sambutan meriah dari suporter tuan rumah saat melangkah ke lapangan.

    Spence langsung memberi suntikan kecepatan di sisi kanan, menciptakan peluang-peluang gol pada akhir laga untuk rekan setimnya, Ange-Yoan Bonny dan Lautaro Martinez.

    Inter sendiri sudah mengamankan tiga poin pada babak pertama lewat gol-gol Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, dan Marcus Thuram.

  • imago-sport-1084347990.jpgJonathan Moscrop

    Winger ungkap kegembiraan atas sambutan di San Siro

    Berbicara kepada Inter TV setelah peluit akhir berbunyi, Spence mengaku merasa emosional saat melangkah ke lapangan untuk pertama kalinya. Mantan pemain Tottenham itu berterima kasih kepada para pendukung klub yang membantunya melewati proses rehabilitasi yang menantang.

    "Saya sangat senang bisa menjalani debut di stadion yang indah ini di hadapan para suporter yang luar biasa ini; mereka memberikan sambutan yang luar biasa kepada saya," kata Spence.

    "Rasanya luar biasa; beberapa pekan terakhir terasa berat saat memulihkan diri dari cedera saya, tetapi saya senang bisa kembali dan saya berterima kasih kepada para suporter."

  • Dampak instan di sisi kanan

    Spence memperlihatkan akselerasi khasnya hanya beberapa menit setelah masuk, melewati pemain bertahannya untuk mengirim umpan silang datar berbahaya kepada Bonny. Kemudian pada menit ke-83, umpan akuratnya menemukan kapten Martinez, yang sundulannya melayang tipis di atas mistar.

    Spence memuji pelatih kepala Cristian Chivu karena menjaga skuad tetap fokus di tengah jadwal pertandingan yang padat.

    "Saya pikir kami harus mempertahankan konsistensi ini dalam pertandingan-pertandingan kami berikutnya," tambah Spence. "Pelatih sangat baik dalam menjaga kami tetap fokus setiap saat; saya pikir kami sedang bergerak ke arah yang benar."

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  • imago-sport-1084350456.jpgJonathan Moscrop

    Tantangan Liga Champions berikutnya

    Setelah menjalani comeback yang sukses, Spence akan berusaha meningkatkan ketajamannya dalam pertandingan saat Inter bersiap menghadapi rangkaian laga tanpa henti di kompetisi domestik dan Eropa.

    Tim asuhan Chivu akan kembali ke San Siro pada Selasa, 13 Oktober, untuk menjamu Club Brugge di Liga Champions.

    Spence akan berusaha mendapatkan menit bermain tambahan seiring ia beradaptasi dengan kehidupan di Italia.

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