Si Inggris yang terbang! Djed Spence memukau San Siro dengan debut supersonik setelah mimpi buruk cedera

Winger asal Inggris Djed Spence menjalani debut resminya untuk Inter Milan dalam kemenangan nyaman 3-0 atas Parma di Serie A di San Siro. Masuk menggantikan Andy Diouf pada menit ke-73, pemain berusia 26 tahun itu mendapat sambutan meriah dari suporter tuan rumah saat melangkah ke lapangan.

Spence langsung memberi suntikan kecepatan di sisi kanan, menciptakan peluang-peluang gol pada akhir laga untuk rekan setimnya, Ange-Yoan Bonny dan Lautaro Martinez.

Inter sendiri sudah mengamankan tiga poin pada babak pertama lewat gol-gol Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, dan Marcus Thuram.