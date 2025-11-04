Shayne Pattynama Sandy Walsh - Buriram UnitedBuriram United
Donny Afroni

Shayne Pattynama & Sandy Walsh Tak Masuk Daftar, Buriram United Hajar Klub China

Kemenangan atas Shanghai Port mengantarkan Buriram United ke peringkat lima klasemen sementara untuk menjaga peluang lolos ke babak 16 Besar.

  • Supachai Jaided - Buriram United vs Shanghai Port FC LCAE 04112025AFC

    Pattynama dan Walsh masih absen memperkuat Buriram United

    Buriram United meraih kemenangan kedua di Liga Champions Asia Elite (LCAE) setelah menundukkan klub China Shanghai Port FC dengan skor 2-0 di Stadion Buriram, Selasa (4/11) malam WIB, pada matchday keempat zona timur.

    Dua pemain timnas Indonesia, Shayne Pattynama dan Sandy Walsh, kembali tidak masuk ke dalam daftar pemain. Bagi Pattynama, ini merupakan yang kedua kalinya berturut-turut, sedangkan Walsh telah absen di tiga laga beruntun.

    Buriram yang bermain di hadapan pendukungnya memulai laga dengan kuat. Mereka sudah berhasil mengungguli tamunya ketika laga memasuki menit ke-15 melalui Supachai Jaided. Curtis Good menggandakan keunggulan sekaligus memastikan kemenangan Buriram di menit ke-65.

  • Absennya Sandy Walsh jadi teka-teki

    Pattynama mendapatkan cedera hamstring saat menghadapi Rayong FC pada 26 Oktober, dan ditarik keluar di menit ke-35. Pattynama diperkirakan absen sedikitnya selama satu bulan.

    Sedangkan absennya Walsh menjadi tanda tanya. Walsh sempat mendapatkan cedera saat melawan FC Seoul di LCAE pada 30 September. Namun dia sudah bisa memperkuat Pathum Thani di Thai League 1, dan Melbourne City di LCAE. Walsh juga tampil selam enam menit melawan Arab Saudi di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Walsh masih mengikuti latihan bersama tim selepas duel melawan Melbourne City. Tetapi dia tidak dimainkan Rayong, Nakhon Ratchasima, dan Shanghai Port. Klub sampai sekaranng tidak memberikan penjelasan mengenai kondisi Walsh.

  • Menduduki lima besar klasemen LCAE

    Kemenangan atas Shanghai Port ini mengantarkan Buriram United ke peringkat lima klasemen sementara setelah megumpulkan enam poin. Posisi tersebut menjaga peluang klub Thailand ini untuk lolos ke babak 16 Besar dengan tetap berada di delapan besar klasemen fase grup.

  • Melanjutkan catatan tak terkalahkan

    Buriram United kini mengalihkan fokus mereka ke kompetisi domestik. Mereka bertekad melanjutkan catatan belum terkalahkan di Thai League 1 musim ini kala bertandang ke Stadion IPE Chonburi Campus, Minggu (9/11) malam WIB.

  • Susunan pemain

    Buriram United: Neil Etheridge; Ko Myeong-seok, Kennet Dougall, Curtis Good, Kingsley Schindler, Goran Causic, Theerathon Bunmathan, Filip Stojkovic, Robert Sulj, Supachai Jaided, Guilherme Bissoli.

    Shanghai Port FC: Yan Junling; Wang Shenchao, Wei Zhen, Jiang Guangtai, Umidjan Yusup, Alex Jojo, Oscar Melendo, Matheus Jussa, Mateus Vital, Yang Shiyuan, Li Shenglong.

