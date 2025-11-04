Shayne Pattynama & Sandy Walsh Tak Masuk Daftar, Buriram United Hajar Klub China

Buriram United meraih kemenangan kedua di Liga Champions Asia Elite (LCAE) setelah menundukkan klub China Shanghai Port FC dengan skor 2-0 di Stadion Buriram, Selasa (4/11) malam WIB, pada matchday keempat zona timur.

Dua pemain timnas Indonesia, Shayne Pattynama dan Sandy Walsh, kembali tidak masuk ke dalam daftar pemain. Bagi Pattynama, ini merupakan yang kedua kalinya berturut-turut, sedangkan Walsh telah absen di tiga laga beruntun.

Buriram yang bermain di hadapan pendukungnya memulai laga dengan kuat. Mereka sudah berhasil mengungguli tamunya ketika laga memasuki menit ke-15 melalui Supachai Jaided. Curtis Good menggandakan keunggulan sekaligus memastikan kemenangan Buriram di menit ke-65.