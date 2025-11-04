Buriram United
Shayne Pattynama & Sandy Walsh Tak Masuk Daftar, Buriram United Hajar Klub China
- AFC
Pattynama dan Walsh masih absen memperkuat Buriram United
Buriram United meraih kemenangan kedua di Liga Champions Asia Elite (LCAE) setelah menundukkan klub China Shanghai Port FC dengan skor 2-0 di Stadion Buriram, Selasa (4/11) malam WIB, pada matchday keempat zona timur.
Dua pemain timnas Indonesia, Shayne Pattynama dan Sandy Walsh, kembali tidak masuk ke dalam daftar pemain. Bagi Pattynama, ini merupakan yang kedua kalinya berturut-turut, sedangkan Walsh telah absen di tiga laga beruntun.
Buriram yang bermain di hadapan pendukungnya memulai laga dengan kuat. Mereka sudah berhasil mengungguli tamunya ketika laga memasuki menit ke-15 melalui Supachai Jaided. Curtis Good menggandakan keunggulan sekaligus memastikan kemenangan Buriram di menit ke-65.
Absennya Sandy Walsh jadi teka-teki
Pattynama mendapatkan cedera hamstring saat menghadapi Rayong FC pada 26 Oktober, dan ditarik keluar di menit ke-35. Pattynama diperkirakan absen sedikitnya selama satu bulan.
Sedangkan absennya Walsh menjadi tanda tanya. Walsh sempat mendapatkan cedera saat melawan FC Seoul di LCAE pada 30 September. Namun dia sudah bisa memperkuat Pathum Thani di Thai League 1, dan Melbourne City di LCAE. Walsh juga tampil selam enam menit melawan Arab Saudi di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026.
Walsh masih mengikuti latihan bersama tim selepas duel melawan Melbourne City. Tetapi dia tidak dimainkan Rayong, Nakhon Ratchasima, dan Shanghai Port. Klub sampai sekaranng tidak memberikan penjelasan mengenai kondisi Walsh.
Menduduki lima besar klasemen LCAE
Kemenangan atas Shanghai Port ini mengantarkan Buriram United ke peringkat lima klasemen sementara setelah megumpulkan enam poin. Posisi tersebut menjaga peluang klub Thailand ini untuk lolos ke babak 16 Besar dengan tetap berada di delapan besar klasemen fase grup.
Melanjutkan catatan tak terkalahkan
Buriram United kini mengalihkan fokus mereka ke kompetisi domestik. Mereka bertekad melanjutkan catatan belum terkalahkan di Thai League 1 musim ini kala bertandang ke Stadion IPE Chonburi Campus, Minggu (9/11) malam WIB.
Susunan pemain
Buriram United: Neil Etheridge; Ko Myeong-seok, Kennet Dougall, Curtis Good, Kingsley Schindler, Goran Causic, Theerathon Bunmathan, Filip Stojkovic, Robert Sulj, Supachai Jaided, Guilherme Bissoli.
Shanghai Port FC: Yan Junling; Wang Shenchao, Wei Zhen, Jiang Guangtai, Umidjan Yusup, Alex Jojo, Oscar Melendo, Matheus Jussa, Mateus Vital, Yang Shiyuan, Li Shenglong.
