Musim 2026/2027 Sevilla dimulai dengan pendekatan yang jelas berbeda dibandingkan dengan cara mereka menutup musim 2025/2026. Raihan 13 poin, terpaut dua angka dari posisi Liga Champions yang saat ini ditempati Real Madrid, dan akhirnya penampilan yang meyakinkan serta menghibur terlepas dari beberapa kesalahan.

Dan dalam skema 4-2-3-1 Luis Garcia, sosok yang kian mendapat ruang dan menjadi poros sentral yang tak tergantikan adalah mantan pemain Inter, Lucien Agoumé, yang akhirnya mulai menunjukkan seluruh potensinya dan karena itu pula, tidak mengherankan, mulai diminati di bursa transfer.