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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Sevilla, Agoumé masuk radar Premier League: Inter juga mendapat pemasukan

Inter
Sevilla
L. Agoume
Transfers
Premier League

Gelandang yang merupakan mantan pemain Inter itu sedang melejit di Spanyol.

Musim 2026/2027 Sevilla dimulai dengan pendekatan yang jelas berbeda dibandingkan dengan cara mereka menutup musim 2025/2026. Raihan 13 poin, terpaut dua angka dari posisi Liga Champions yang saat ini ditempati Real Madrid, dan akhirnya penampilan yang meyakinkan serta menghibur terlepas dari beberapa kesalahan.

Dan dalam skema 4-2-3-1 Luis Garcia, sosok yang kian mendapat ruang dan menjadi poros sentral yang tak tergantikan adalah mantan pemain Inter, Lucien Agoumé, yang akhirnya mulai menunjukkan seluruh potensinya dan karena itu pula, tidak mengherankan, mulai diminati di bursa transfer.

  • Disukai di Premier League

    Tujuh penampilan dari tujuh pertandingan yang dimainkan, tujuh dari tujuh sebagai starter, tujuh dari tujuh tanpa pernah meninggalkan lapangan, dengan ritme dan performa tanpa lelah dari menit pertama hingga terakhir.

    Penampilan kelas atas di posisinya yang, seperti dilaporkan Diario As, membuat scout dan pemandu bakat dari separuh Eropa mulai bergerak untuknya.

    Namun, godaan yang terdengar paling kuat, dan yang bisa membuat klub rojiblanco itu meraup angka penting, datang dari Premier League.

  • Inter juga ikut menelan kekalahan

    Pihak lain yang juga mencermati situasi pemain Prancis-Kamerun itu adalah Inter, yang pada 2019 menginvestasikan 4,5 juta euro untuk merekrutnya dari Socheaux, tetapi tak pernah benar-benar mampu bertaruh kepadanya.

    Pada musim panas 2024, ia dijual seharga 8 juta euro ke Sevilla, tetapi klub Nerazzurri itu berhasil mengamankan persentase penjualan kembali di masa depan antara 10% hingga 15%.

    Dengan kontrak yang berakhir pada 30 Juni 2028, dua jendela transfer berikutnya akan menjadi yang terakhir untuk bisa meraup dana besar dari penjualan Agoumé, dan dari Viale della Liberazione pun sudah lama berharap akan ada perpisahan.

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