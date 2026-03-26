Setiap liga punya... Fiorentina: Tottenham, Sevilla, Wolfsburg, dan Nice terancam degradasi

Empat klub besar di Italia menghadapi risiko yang sama besarnya dengan Fiorentina

Jika memang benar bahwa (potensi) malapetaka tak pernah datang sendirian, musim 2025/26 mungkin akan dikenang sebagai musim di mana lima klub ternama dan bersejarah dari lima liga utama Eropa setidaknya pernah terancam degradasi.

Bukan hanya itu, Fiorentina kini hanya berjarak dua poin dari zona degradasi dengan delapan pertandingan tersisa di akhir musim, setelah berbulan-bulan drama olahraga akibat pemecatan Pioli dan kerja keras Vanoli yang hampir seperti terapi; di empat liga top lainnya pun terdapat tim-tim yang biasanya identik dengan kompetisi Eropa kini berada dalam situasi yang sangat sulit.

  • TOTTENHAM

    Tottenham baru saja melewati musim yang kontroversial, yang diakhiri dengan kemenangan di Liga Europa (trofi pertama sejak 2008), namun juga dengan peringkat ke-17 yang mengecewakan, posisi kedua dari bawah yang memastikan kelangsungan mereka di Liga Premier. Pihak manajemen (termasuk Paratici, yang kini berada di Fiorentina) telah memilih Thomas Frank, pelatih dengan rekam jejak gemilang di Brentford.

    Bursa transfer musim panas cukup menarik, dengan kedatangan pemain sekelas Xavi Simons, Kudus, Palhinha, dan Kolo Muani. Namun, Frank sejak awal tidak bisa beradaptasi, dan tim memasuki awal 2026 dengan sedikit kepastian. Dalam beberapa tahun terakhir, pelatih seperti Conte, Mourinho, Espirito Santo, dan Postecoglou sendiri mengalami kesulitan besar. Tanpa kemenangan di tahun baru, Spurs memilih Igor Tudor, yang bebas setelah dipecat oleh Juventus. Hasilnya? Hampir seluruhnya kekalahan, insiden mengejutkan saat Kinsky digantikan oleh Vicario setelah 17 menit, serta dua kesalahan fatal dalam kekalahan 5-2 dari Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, serta kekalahan telak 3-0 dari Nottingham Forest dalam laga head-to-head pada pekan terakhir sebelum jeda.

    Seolah belum cukup, Tudor harus menghadapi duka mendalam akibat kehilangan ayahnya. West Ham yang berada di peringkat ketiga dari bawah hanya terpaut satu poin, 30 berbanding 29, dan ketakutan di kubu Spurs semakin memuncak. Masa depan Tudor sudah berada di ujung tanduk, dengan Sean Dyche—seorang pelatih yang mirip dengan Ballardini dari Inggris—konon sudah dihubungi.

  • SEVILLE

    Hanya tiga poin di atas zona degradasi dan situasi yang memanas di mana para pendukung menuntut agar klub dijual kepada Sergio Ramos, legenda Sevilla yang memulai dan mengakhiri kariernya di kota ini. Tim asal Andalusia ini, yang melihat Mallorca berada di peringkat ketiga dari bawah dan semakin mendekat, tengah terjebak dalam pusaran pertarungan untuk bertahan di liga dan baru-baru ini memecat pelatih Almeyda.

    Mantan pemain Inter, Agoumé dan Alexis Sanchez, tampaknya tidak mampu membawa tim ini melampaui perjuangan berat untuk bertahan di Liga: keputusan terbaru adalah menyerahkan kursi pelatih kepada Luis Garcia Plaza, yang pernah melatih Mallorca dan Alaves, dua tim yang bersaing dengan Sevilla untuk menghindari degradasi, namun ia tidak aktif selama hampir dua tahun.

  • WOLFSBURG

    Di Jerman, Wolfsburg tengah menghadapi risiko penurunan performa yang luar biasa. Sebenarnya, klub ini sudah beberapa musim terakhir gagal lolos ke kompetisi Eropa, tepatnya sejak musim 2020/21 saat Oliver Glasner—yang kini menjadi pelatih Crystal Palace—masih memimpin tim.

    Kita berbicara tentang tim dengan gaji total kelima terbesar di seluruh Bundesliga, yang pada bursa transfer musim panas menghabiskan hampir 70 juta euro. Skuad ini terdiri dari nama-nama besar, seperti Arnold, Erkisen, Majer, Wimmer, Grabara, Koulierakis, dan Amoura, yang semuanya juga menjadi pemain kunci di tim nasional masing-masing. Wolfsburg berada di posisi kedua dari bawah, bahkan terpaut 3 poin dari zona play-out yang dihuni St. Pauli di peringkat ke-24.

    Untuk membalikkan musim yang bencana ini, manajemen mengandalkan seorang pelatih berpengalaman, Dieter Hecking, yang menjadi pelatih ketiga musim ini setelah Simonis dan Bauer. Hecking pernah melatih Wolfsburg lebih dari 10 tahun yang lalu. Ia mengambil alih klub pada 2012 dan membawa mereka meraih gelar Piala Jerman pada 2015, serta mencapai babak 16 besar Liga Champions tahun berikutnya, yang berakhir dengan kekalahan dari Real Madrid setelah tertinggal terlebih dahulu. Itu tetap menjadi masa kejayaan Wolfsburg yang paling gemilang (kecuali saat meraih gelar juara pada 2009), dengan talenta-talenta sekelas Perisic, Schurrle, Luiz Gustavo, Naldo, Max Kruse, namun terutama Kevin De Bruyne yang masih muda. Apakah kembalinya Hecking cukup untuk menyelamatkan Wolfsburg dari degradasi yang belum pernah terjadi selama 29 tahun?

  • NICE

    Dibandingkan dengan tim-tim yang disebutkan di atas, Nice berada dalam posisi yang sedikit lebih baik, namun tetap dalam bahaya. Mereka berada di peringkat ke-15 dengan 27 poin, unggul 5 poin dari zona play-out yang ditempati Auxerre dengan 22 poin.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Nice menargetkan puncak Ligue 1, sebuah proyek ambisius yang dimulai dengan akuisisi oleh INEOS, raksasa yang dipimpin oleh Jim Ratcliffe (pemegang saham Manchester United). Investasi bernilai jutaan euro tersebut, namun, belum membuahkan hasil yang signifikan. Di Liga Europa, Nice yang diperkuat mantan pemain Napoli Ndombele dan Wahi tampil mengecewakan, finis di posisi ke-33 pada babak penyisihan grup, bahkan kalah dari Roma.

    Suasana juga memanas, dengan kelompok suporter terorganisir yang tengah melakukan protes keras terhadap manajemen dan tim. Beberapa bulan lalu, para pendukung mendatangi pusat latihan dan menyerang secara fisik beberapa pemain, seperti Boga dan Moffi. Boga sendiri mengajukan laporan polisi, meninggalkan Nice pada Januari untuk bergabung dengan Juventus. Puel kini duduk di bangku cadangan, setelah Haise dipecat. Perjalanan Nice tampaknya terus menurun, namun pada musim ini di Prancis Selatan, peluang untuk bertahan di liga tampaknya tidak terlalu jauh.