Dogan mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Fotomac: "Saya mengadakan pertemuan dengan Salah, dan saya juga bertemu dengan agennya. Itu adalah pertemuan yang sangat profesional dan diwarnai suasana saling menghormati, di mana kedua belah pihak saling memahami dan tidak ada kesulitan apa pun. Kami bertemu sekitar sepuluh hari lalu, dan sejak kemarin semuanya menjadi jelas. Tidak perlu banyak berbicara tentang Salah, ia adalah bintang dunia, dan kami membutuhkan pemain seperti dirinya. Saya rasa hal ini akan luar biasa, dan saya berharap ini membawa manfaat bagi klub kami."

Presiden Trabzonspor menegaskan bahwa transfer ini mencerminkan ambisi besar klub, seraya menambahkan: "Kesuksesan yang diraih Trabzonspor dalam beberapa tahun terakhir menarik perhatian di dalam dan luar Turki, bahkan banyak pemain muda kini lebih memilih untuk bergabung dengan kami."

Dogan pun menantang seluruh pesaing lokalnya dengan berkata: "Kami ingin menyampaikan pesan kepada semua orang bahwa Trabzonspor mampu mendatangkan pemain mana pun yang diinginkannya."

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