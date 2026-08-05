Bintang Mesir Mohamed Salah tiba di kota Trabzon, Turki, pada hari Rabu ini, guna melengkapi proses kepindahannya secara resmi ke Trabzonspor. Kepindahan ini terjadi setelah klub mengumumkan dimulainya negosiasi dengan sang pemain, dan sebelum penandatanganan kontrak serta pengumuman final terkait transfer tersebut.
Beberapa laporan media Turki menyebutkan bahwa Salah akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun, dalam sebuah transfer gratis, menyusul kepergian "Sang Raja Mesir" dari klub sebelumnya, Liverpool, secara cuma-cuma.
Menyusul kedatangan sang pemain, presiden klub, Ertuğrul Doğan, memberikan pernyataan kepada saluran A Spor, di mana ia mengungkap kisah di balik negosiasi yang mendahului kesepakatan dengan bintang Mesir tersebut.