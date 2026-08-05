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Setelah transfer Salah: Presiden Trabzon tantang klub-klub besar Turki lewat pesan tegas

Transfers
Trabzonspor
M. Salah
Turki
Mesir

Dogan Ungkap Kisah di Balik Transfer Bersejarah

Bintang Mesir Mohamed Salah tiba di kota Trabzon, Turki, pada hari Rabu ini, guna melengkapi proses kepindahannya secara resmi ke Trabzonspor. Kepindahan ini terjadi setelah klub mengumumkan dimulainya negosiasi dengan sang pemain, dan sebelum penandatanganan kontrak serta pengumuman final terkait transfer tersebut.

Beberapa laporan media Turki menyebutkan bahwa Salah akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun, dalam sebuah transfer gratis, menyusul kepergian "Sang Raja Mesir" dari klub sebelumnya, Liverpool, secara cuma-cuma.

Menyusul kedatangan sang pemain, presiden klub, Ertuğrul Doğan, memberikan pernyataan kepada saluran A Spor, di mana ia mengungkap kisah di balik negosiasi yang mendahului kesepakatan dengan bintang Mesir tersebut.

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  • Pertemuan profesional tanpa kesulitan

    Dogan mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Fotomac: "Saya mengadakan pertemuan dengan Salah, dan saya juga bertemu dengan agennya. Itu adalah pertemuan yang sangat profesional dan diwarnai suasana saling menghormati, di mana kedua belah pihak saling memahami dan tidak ada kesulitan apa pun. Kami bertemu sekitar sepuluh hari lalu, dan sejak kemarin semuanya menjadi jelas. Tidak perlu banyak berbicara tentang Salah, ia adalah bintang dunia, dan kami membutuhkan pemain seperti dirinya. Saya rasa hal ini akan luar biasa, dan saya berharap ini membawa manfaat bagi klub kami."

    Presiden Trabzonspor menegaskan bahwa transfer ini mencerminkan ambisi besar klub, seraya menambahkan: "Kesuksesan yang diraih Trabzonspor dalam beberapa tahun terakhir menarik perhatian di dalam dan luar Turki, bahkan banyak pemain muda kini lebih memilih untuk bergabung dengan kami."

    Dogan pun menantang seluruh pesaing lokalnya dengan berkata: "Kami ingin menyampaikan pesan kepada semua orang bahwa Trabzonspor mampu mendatangkan pemain mana pun yang diinginkannya."

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  • Kontroversi soal penjualan jersey dan dukungan yang dinanti untuk proyek Trabzon

    Dogan pun menyinggung kontroversi yang mengiringi angka penjualan jersey Salah, seraya menjelaskan bahwa persentase yang beredar di media tidak akurat. Ia berkata: "Kami akan menjelaskan hal itu pada waktu yang tepat. Mungkin kami sedikit membuat malu media selama proses negosiasi berlangsung, tetapi membocorkan detail apa pun dalam kesepakatan sebesar ini bisa saja menggagalkannya, karena itu kami berupaya mengelola urusan ini dengan kerahasiaan penuh."

    Ia menambahkan: "Kami merasa sedikit tidak enak terhadap pers, tetapi kami harus menjaga kerahasiaan negosiasi demi memastikan kesepakatan itu rampung tanpa hambatan apa pun."

    Terkait urusan sponsor, Dogan menegaskan bahwa ia akan mulai menjalin komunikasi dengan para pengusaha untuk mendukung klub pada tahap mendatang, dengan berkata: "Belum ada seorang pun yang menghubungi saya untuk menawarkan sponsor bagi klub, tetapi saya percaya pada masyarakat Trabzon dan para pendukungnya. Saya akan mengetuk pintu para pengusaha satu per satu, dan saya yakin mereka akan mendukung proyek ini."

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