Krisis pertandingan Al-Ahli Jeddah melawan Al-Fayha masih membayangi dunia olahraga, setelah kontroversi besar terkait keputusan wasit yang mewarnai pertandingan tersebut, terutama menyusul tuntutan "Al-Raqi" agar diberikan dua tendangan penalti.

Pertandingan berakhir imbang 1-1, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-29 Liga Profesional Roshen, sehingga Al-Ahli kehilangan dua poin, dengan total 66 poin, dan semakin menjauh dari perebutan gelar juara.

Peristiwa tersebut memicu gelombang perdebatan luas di kalangan sepak bola, mengingat dampak hasil pertandingan terhadap perebutan gelar Liga Pro Saudi, di tengah persaingan sengit antara Al-Nassr dan Al-Hilal pada tahap-tahap krusial musim ini.



