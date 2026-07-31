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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Setelah Penolakan Real, Arsenal Ancam Rencana Barcelona

Transfers
LaLiga
Premier League
F. Torres
Barcelona
Real Madrid
Arsenal
Tottenham Hotspur
Paris Saint-Germain
Spanyol

Ketegangan antara Ferran Torres dan klubnya, Barcelona, semakin memuncak, setelah sejumlah klub Liga Primer Inggris ikut masuk dalam persaingan untuk mendapatkan pemain asal Spanyol tersebut.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa persaingan ini tidak lagi terbatas pada Paris Saint-Germain atau Atletico Madrid saja, melainkan Arsenal dan Tottenham turut bergabung dalam perburuan untuk merekrut Torres, yang kontraknya berakhir pada musim panas 2027.

Barcelona sebelumnya sudah menjelaskan kepada pihak pemain bahwa mereka siap memperpanjang kontraknya, mulai September mendatang, tetapi mereka berharap tidak terlambat dalam hal ini, terlebih tawaran-tawaran yang tengah dipertimbangkan sang pemain tampak sangat menggiurkan.

Ferran Torres kini menjadi salah satu nama yang paling diincar di bursa transfer, baik karena situasi kontraknya maupun karena performa istimewanya sepanjang musim, yang dimahkotai dengan penampilan luar biasa di Piala Dunia, tempat ia meraih pujian luas.

Torres kini berada di hadapan keputusan terpenting dalam karier profesionalnya, dan ia memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambilnya, meski klub-klub seperti Paris Saint-Germain membutuhkan jawaban cepat untuk melanjutkan perencanaan musim mendatang.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Torres merasa kecewa dengan Barcelona

    Ferran Torres tengah dilanda kebimbangan, namun Barcelona selalu menjadi pilihan pertamanya, hingga sejumlah klub besar Eropa turut masuk ke dalam jalur negosiasi.

    Paris Saint-Germain sempat terlihat sebagai pihak yang paling dekat untuk mendapatkan jasa sang pemain, setelah mereka bergerak selama Piala Dunia guna mencoba meyakinkannya agar bergabung.

    Meski demikian, Ferran menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjamin tempat inti untuknya di Paris, sebagaimana situasi di dalam Barcelona pun bisa berubah banyak jika klub tidak berhasil mendatangkan seorang penyerang baru. 

    Klub Catalan itu masih memberikan prioritas untuk merekrut Julian Alvarez, namun apabila kesepakatan tersebut menemui kendala, Ferran Torres akan muncul sebagai pilihan utama untuk mengisi posisi penyerang murni nomor 9.

    Di lingkungan sekitar sang pemain, begitu pula pada diri Ferran sendiri, ada perasaan tidak puas karena Barcelona hingga kini belum memberikan prioritas kepadanya, meskipun kontribusi golnya sepanjang musim lalu memiliki arti yang sangat besar.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Segalanya Ada di Tangan Ferran Torres

    Ketidakjelasan ini mendorong klub-klub Inggris untuk turut memantau situasinya, di mana Tottenham, yang menjadi salah satu klub dengan pengeluaran terbesar musim panas ini, tengah gencar mencari penyerang baru. Setelah gagal mendatangkan Krupi, mereka sudah menanyakan kemungkinan untuk merekrut Ferran.

    Namun, kendala terbesar bagi klub asal London itu adalah ketiadaan partisipasi mereka di kompetisi Eropa mana pun, sehingga membuat proyek olahraga mereka menjadi kurang menarik bagi Torres.

    Sementara itu, opsi Arsenal bisa jadi memperoleh momentum lebih besar, terutama setelah tersendatnya upaya mereka dalam perburuan mendatangkan Vinicius Junior, di mana Real Madrid menolak menjual pemain asal Brasil tersebut, sementara transaksi Julian Alvarez tampak sulit diwujudkan lantaran Atletico Madrid menolak melepas pemain itu.

    Untuk saat ini, segalanya tetap berada di tangan Torres, karena hanya pemain itu sendirilah yang akan menentukan masa depannya.

    Masih ada pembicaraan krusial yang dinantikan antara sang pemain dan Barcelona, dan tampaknya hari-hari mendatang akan menjadi penentu, sebab segalanya bisa saja diputuskan sebelum waktu kembalinya sang pemain ke sesi latihan usai berakhirnya liburan musim panasnya.

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