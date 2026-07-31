Ketegangan antara Ferran Torres dan klubnya, Barcelona, semakin memuncak, setelah sejumlah klub Liga Primer Inggris ikut masuk dalam persaingan untuk mendapatkan pemain asal Spanyol tersebut.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa persaingan ini tidak lagi terbatas pada Paris Saint-Germain atau Atletico Madrid saja, melainkan Arsenal dan Tottenham turut bergabung dalam perburuan untuk merekrut Torres, yang kontraknya berakhir pada musim panas 2027.

Barcelona sebelumnya sudah menjelaskan kepada pihak pemain bahwa mereka siap memperpanjang kontraknya, mulai September mendatang, tetapi mereka berharap tidak terlambat dalam hal ini, terlebih tawaran-tawaran yang tengah dipertimbangkan sang pemain tampak sangat menggiurkan.

Ferran Torres kini menjadi salah satu nama yang paling diincar di bursa transfer, baik karena situasi kontraknya maupun karena performa istimewanya sepanjang musim, yang dimahkotai dengan penampilan luar biasa di Piala Dunia, tempat ia meraih pujian luas.

Torres kini berada di hadapan keputusan terpenting dalam karier profesionalnya, dan ia memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambilnya, meski klub-klub seperti Paris Saint-Germain membutuhkan jawaban cepat untuk melanjutkan perencanaan musim mendatang.