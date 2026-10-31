Michael Ballack, mantan kapten timnas Jerman, terlibat dalam konfrontasi terbuka dengan para petinggi Bayern Munich, membela bintang muda Lennart Karl (18 tahun) setelah gelombang kritik yang menerpa sang pemain di dalam maupun di luar lapangan.

Ballack, yang membela klub Bavaria itu antara 2002 dan 2006 serta tampil dalam 98 pertandingan internasional bersama Jerman, tidak hanya membela Karl, tetapi juga melontarkan kritik langsung kepada presiden kehormatan Bayern Munich Uli Hoeness dan direktur olahraga Max Eberl.

Hoeness sebelumnya melontarkan kritik tajam kepada Karl, dan mengancam akan melakukan pembicaraan pribadi dengan sang pemain, serta mengatakan bahwa ia "belum menjadi bintang" dan membutuhkan "kerendahan hati", pernyataan yang membuat agen Karl, Michael Ballack, sangat terganggu.

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