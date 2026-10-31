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Setelah menyasar Carl, Ballack melancarkan serangan balik terhadap Bayern Munich

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
L. Karl
M. Ballack
Jerman

"... waktu yang tidak dapat dipahami"

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Michael Ballack, mantan kapten timnas Jerman, terlibat dalam konfrontasi terbuka dengan para petinggi Bayern Munich, membela bintang muda Lennart Karl (18 tahun) setelah gelombang kritik yang menerpa sang pemain di dalam maupun di luar lapangan.

Ballack, yang membela klub Bavaria itu antara 2002 dan 2006 serta tampil dalam 98 pertandingan internasional bersama Jerman, tidak hanya membela Karl, tetapi juga melontarkan kritik langsung kepada presiden kehormatan Bayern Munich Uli Hoeness dan direktur olahraga Max Eberl.

Hoeness sebelumnya melontarkan kritik tajam kepada Karl, dan mengancam akan melakukan pembicaraan pribadi dengan sang pemain, serta mengatakan bahwa ia "belum menjadi bintang" dan membutuhkan "kerendahan hati", pernyataan yang membuat agen Karl, Michael Ballack, sangat terganggu.

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  • Pesan Ballack untuk Bayern Munich: "Hati-hati Jangan Mencampuradukkan Masalah"

    Perilaku Karl di luar lapangan dan di media sosial belakangan ini menjadi topik perbincangan yang luas. Namun demikian, Ballack meyakini bahwa melakukan kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari perkembangan seorang pemain muda.

    Mantan kapten timnas Jerman itu menjelaskan: "Media sosial adalah faktor utama saat ini, tidak hanya bagi generasi muda. Setiap orang bebas mengekspresikan dirinya sesuka hati. Jelas pula bahwa kamu tidak akan selalu benar dalam segala hal. Sayangnya, kemungkinan pemain diserang karena hal ini sangat mungkin terjadi."

    Menurut yang diberitakan surat kabar Jerman Bild pada Sabtu, Ballack menambahkan: "Perkembangan olahraga seorang pemain tidak boleh dicampuradukkan dengan hal ini. Dan inilah yang sebenarnya dilakukan oleh klub Bayern Munich. Uli Hoeness berhak mengkritik citra publik ini. Tapi jelas pula bahwa ia menyasar Lennart secara terang-terangan."

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  • Ballack menghadang Eberl

    Dan itu bukan satu-satunya yang dimilikinya, karena Ballack menegaskan bahwa ia juga berbeda pendapat dengan direktur olahraga Max Eberl, yang baru-baru ini menilai bahwa Karl wajib menjalankan tugas olahraganya.

    Eberl mengatakan: "Leny harus membuktikan di atas lapangan bahwa ia mampu keluar dari krisis ini".

    Ballack jelas meragukan penilaian tersebut, ia berkata: "Setelah kurva performa Lennart mulai kembali menanjak, Eberl datang dan mengatakan hal itu", seraya menjelaskan bahwa pendapat direktur olahraga Bayern itu "penuh dengan kesalahan".

    Ia menekankan: "Ini adalah hal yang tidak bisa dipahami dari segi waktu, dan setidaknya saya harus meragukannya dari segi isi".

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  • Tampaknya Ballack menyadari bahwa perilaku Karl bisa terus memicu kontroversi. Baginya, ini sekadar bagian dari kepribadian talenta Bayern tersebut.

    Ia menjelaskan: "Lennart Karl punya kepribadian yang istimewa. Wajar jika sekali atau dua kali ia membuat orang kesal sepanjang kariernya karena hal itu."

    Mantan kapten timnas Jerman itu tak sedikit pun meragukan kemampuan sepak bola kliennya, dan ia menegaskan: "Perkembangan Lennart secara olahraga sungguh luar biasa selama setahun terakhir. Kemampuannya membuktikan diri seperti ini di Bayern Munich pada usia tujuh belas tahun merupakan bukti nyata kualitas sepak bolanya yang luar biasa, tetapi yang terpenting dari semuanya — dan inilah yang paling penting di klub besar seperti ini — adalah kepribadiannya."

    Terakhir, Ballack menyampaikan pesan yang jelas kepada Karl: "Ia tidak boleh membiarkan kritik publik mengalihkannya dari jalurnya, dan saya berharap Lennart tidak membiarkan dirinya benar-benar kehilangan kebugaran sebelum ia mencapai usia dua puluh tahun. Ia mendapat dukungan penuh dari saya dalam hal ini."

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