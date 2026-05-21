Kini tampaknya Riera ditugaskan untuk membenahi sang juara bertahan yang sedang terpuruk. Riera yang sama, yang terakhir kali gagal total dalam tugas serupa di Eintracht Frankfurt dan pada akhirnya membuat SGE sama sekali gagal lolos ke kompetisi internasional. Selama 14 pertandingan di kota metropolitan di Hessen itu, masa kerjanya diwarnai oleh berbagai ketidakharmonisan, yang sebagian diungkapkan oleh tim kepada publik, atau oleh penampilan aneh pria berusia 44 tahun itu dalam konferensi pers.

"Saya telah menempatkannya dalam situasi di mana ia hampir tidak memiliki peluang untuk sukses," kata Direktur Olahraga Eintracht, Krösche, dalam konferensi pers beberapa hari lalu saat penutupan musim. Perekrutan pelatih asal Spanyol itu adalah "keputusan salah saya. Kesalahan penilaian saya," katanya, dan dengan demikian juga mengambil tanggung jawab atas kegagalan lolos ke kompetisi Eropa.

Saat merekrut Riera, manajer berpengalaman itu bertindak bertentangan dengan keyakinannya sendiri. "Prinsip terpenting yang saya abaikan: Jika Anda harus mengganti pelatih selama musim, jangan merekrut pelatih yang tidak mengenal liga dan tidak memiliki pengalaman." Mengapa hal itu terjadi? "Saya memiliki perasaan dan keyakinan. Saya selalu bertindak berdasarkan keyakinan. Keyakinan itu begitu kuat sehingga saya mengabaikan prinsip kehati-hatian."

Sementara Riera tampaknya segera bisa memulai pekerjaan barunya, Eintracht juga dilaporkan sudah berada di tahap akhir pencarian pelatihnya. Saat ini, Matthias Jaissle—yang masih terikat kontrak di Al Ahly, Arab Saudi, hingga 2027—dan Adi Hütter dianggap sebagai favorit. Pelatih asal Austria tersebut, yang pernah memimpin Eintracht dari 2018 hingga 2021, tidak terikat kontrak dengan klub mana pun sejak mengundurkan diri dari AS Monaco pada Oktober tahun lalu.