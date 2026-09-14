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rooney(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Setelah kasus perwasitan dalam derby Manchester, Rooney meledak: "Cukup VAR, ini mengerikan"

W. Rooney
Manchester United
Manchester City
E. Haaland

Mantan penyerang Manchester United menyampaikan pendapatnya setelah kasus kontroversi wasit dalam derbi Manchester

Wayne Rooney melancarkan serangan terhadap VAR setelah kekalahan kontroversial Manchester United dari Manchester City dengan skor 1-0 di Old Trafford. Penentu derby tersebut adalah gol Erling Haaland, yang awalnya dianulir karena offside lalu disahkan setelah intervensi VAR.


Namun, keputusan itu memunculkan keraguan besar: dalam prosesnya Enzo Fernandez, yang berada dalam posisi offside (dianggap tidak aktif), diduga memengaruhi kiper United. Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) sendiri kemudian mengakui kesalahan itu, dengan menyatakan bahwa VAR seharusnya menyarankan wasit untuk melakukan tinjauan di monitor, dan meminta maaf kepada Manchester United.



  • Rooney, yang murka, bahkan meminta penghapusan VAR di Premier League: "Saya muak dengan VAR. Ini mengerikan. VAR menghilangkan seluruh emosi dan energi dari sepakbola. Tidak menyadari bahwa Fernandez berada dalam posisi offside benar-benar mengherankan".


    Gol Haaland bukan satu-satunya insiden kontroversial dalam derby tersebut: Phil Foden mendapat kartu merah karena menendang Bruno Fernandes. Pelatih City, Enzo Maresca, juga mengakui bahwa kartu merah itu memang tepat, tetapi menegaskan bahwa Fernandes juga seharusnya diusir karena keterlibatannya dalam insiden tersebut.


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