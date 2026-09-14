Wayne Rooney melancarkan serangan terhadap VAR setelah kekalahan kontroversial Manchester United dari Manchester City dengan skor 1-0 di Old Trafford. Penentu derby tersebut adalah gol Erling Haaland, yang awalnya dianulir karena offside lalu disahkan setelah intervensi VAR.





Namun, keputusan itu memunculkan keraguan besar: dalam prosesnya Enzo Fernandez, yang berada dalam posisi offside (dianggap tidak aktif), diduga memengaruhi kiper United. Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) sendiri kemudian mengakui kesalahan itu, dengan menyatakan bahwa VAR seharusnya menyarankan wasit untuk melakukan tinjauan di monitor, dan meminta maaf kepada Manchester United.







