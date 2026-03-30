Argentina juga dikabarkan tertarik pada penyerang tim U-21 Jerman, Nicolo Tresoldi, dan ingin meyakinkannya untuk pindah afiliasi. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Bild. Menurut laporan tersebut, juara dunia saat ini telah menghubungi Tresoldi, yang ibunya, Barbara Caffi, berasal dari negara Amerika Selatan tersebut.
Setelah Jerman dan Italia: Negara besar berikutnya dikabarkan tertarik pada bintang tim U-21 Nicolo Tresoldi
Panggilan dari Italia? Tresoldi: "Saya akan sangat senang"
Tresoldi lahir di Sardinia dan awalnya dibesarkan di Italia. Saat remaja, ia pindah bersama orang tuanya ke Hannover dan bermain sepak bola di tim junior Hannover 96, klub yang berlaga di liga divisi dua. Pada usia 18 tahun, ia memperoleh kewarganegaraan Jerman pada tahun 2022 dan melakukan debutnya untuk tim nasional U-19 DFB pada bulan yang sama. Sejak saat itu, ia bermain dengan seragam yang menampilkan lambang elang di dadanya - namun minat dari Italia tetap ada.
Mengenai kemungkinan pindah ke Squadra Azzurra, Tresoldi mengatakan kepada Sky Sports Italia pada bulan Oktober: "Aturannya mengizinkan, dan telepon saya aktif. Jika Gattuso (pelatih tim nasional Italia, red.) ingin berbicara dengan saya, saya akan sangat senang." Namun, ia menambahkan: "Tapi saat ini saya bermain untuk Jerman, saya telah memutuskan untuk itu, meskipun hanya di level U21. Saya merasa sangat nyaman."
Tresoldi mencetak dua gol untuk timnas U-21 Jerman
Kini, persaingan untuk mendapatkan Tresoldi bisa saja menjadi pertarungan tiga pihak. Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann mengonfirmasi pada bulan November bahwa ia telah mengamati sang penyerang dan bahkan menyebut namanya secara langsung dalam konferensi pers. Namun, ia tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk pertandingan persahabatan melawan Swiss dan Ghana.
Tresoldi justru bermain untuk tim U-21 Jerman, di mana ia mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 atas Irlandia Utara pada kualifikasi Kejuaraan Eropa. Pada hari Selasa, tim tersebut akan menghadapi Yunani.
Arsenal dikabarkan tertarik pada Nicolo Tresoldi
Tresoldi pindah dari Hannover 96 ke Club Brugge pada musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar 7,5 juta euro dan tampil mengesankan bersama klub Belgia tersebut pada musim perdananya: Dalam 48 pertandingan resmi, ia mencetak 17 gol dan 5 assist.
Menurut laporan surat kabar Bild, hal itu membuat FC Arsenal sudah memasukkannya ke dalam daftar incaran.
Pertandingan-pertandingan berikutnya dari tim nasional U-21 Jerman:
31 Maret Yunani - Jerman 26 September Latvia - Jerman 30 September Malta - Jerman 06.10. Jerman - Georgia