Setelah Jerman dan Italia: Negara besar berikutnya dikabarkan tertarik pada bintang tim U-21 Nicolo Tresoldi

Tresoldi lahir di Sardinia dan awalnya dibesarkan di Italia. Saat remaja, ia pindah bersama orang tuanya ke Hannover dan bermain sepak bola di tim junior Hannover 96, klub yang berlaga di liga divisi dua. Pada usia 18 tahun, ia memperoleh kewarganegaraan Jerman pada tahun 2022 dan melakukan debutnya untuk tim nasional U-19 DFB pada bulan yang sama. Sejak saat itu, ia bermain dengan seragam yang menampilkan lambang elang di dadanya - namun minat dari Italia tetap ada.

Mengenai kemungkinan pindah ke Squadra Azzurra, Tresoldi mengatakan kepada Sky Sports Italia pada bulan Oktober: "Aturannya mengizinkan, dan telepon saya aktif. Jika Gattuso (pelatih tim nasional Italia, red.) ingin berbicara dengan saya, saya akan sangat senang." Namun, ia menambahkan: "Tapi saat ini saya bermain untuk Jerman, saya telah memutuskan untuk itu, meskipun hanya di level U21. Saya merasa sangat nyaman."