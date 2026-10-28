Rabiot bergabung dengan AC Milan dari Marseille pada musim panas 2025 dengan status transfer permanen senilai kurang dari 10 juta euro. Pemain asal Prancis itu menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028 dengan gaji pokok bersih sekitar 5 juta euro plus bonus. Menurut La Gazzetta dello Sport perpanjangan kontraknya diperkirakan berlaku selama dua musim, dengan opsi untuk memperpanjangnya satu musim lagi. Rabiot merasa nyaman di AC Milan, tetapi ingin meraih gelar. Ia telah mendapat jaminan yang ia butuhkan terkait hal itu dari manajemen AC Milan dan Amorim, yang sejak kedatangannya menempatkan Rabiot sebagai bagian utama dalam proyeknya. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dengan ibunya, Veronique, yang mengurus kepentingan mantan pemain PSG dan Marseille itu, tetapi pembicaraan berjalan ke arah yang tepat. Gajinya diperkirakan akan setara dengan yang diterimanya saat ini.



