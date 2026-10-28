Tetap bersama. Adrien Rabiot sedang bernegosiasi dengan AC Milan untuk memperpanjang kontraknya yang berakhir pada Juni, dengan peluang besar mencapai kesepakatan. Menurut laporan Matteo Moretto dan Fabrizio Romano, setelah mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan perwakilan Christian Pulisic, yang tinggal menunggu tanda tangan pada kontrak-kontraknya, Gerry Cardinale ingin mencapai kesepakatan untuk gelandang asal Prancis itu paling lambat Natal.
Setelah Christian Pulisic, AC Milan perpanjang kontrak Adrien Rabiot: detail kesepakatannya
RINCIAN KESEPAKATAN
Rabiot bergabung dengan AC Milan dari Marseille pada musim panas 2025 dengan status transfer permanen senilai kurang dari 10 juta euro. Pemain asal Prancis itu menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028 dengan gaji pokok bersih sekitar 5 juta euro plus bonus. Menurut La Gazzetta dello Sport perpanjangan kontraknya diperkirakan berlaku selama dua musim, dengan opsi untuk memperpanjangnya satu musim lagi. Rabiot merasa nyaman di AC Milan, tetapi ingin meraih gelar. Ia telah mendapat jaminan yang ia butuhkan terkait hal itu dari manajemen AC Milan dan Amorim, yang sejak kedatangannya menempatkan Rabiot sebagai bagian utama dalam proyeknya. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dengan ibunya, Veronique, yang mengurus kepentingan mantan pemain PSG dan Marseille itu, tetapi pembicaraan berjalan ke arah yang tepat. Gajinya diperkirakan akan setara dengan yang diterimanya saat ini.
ANGKA DAN KEPEMIMPINAN
Saat ini menepi karena masalah pada betis, Rabiot berharap bisa kembali bermain dalam derbi melawan Inter yang dijadwalkan Sabtu malam pukul 20.45. AC Milan juga berharap demikian. Musim ini, Rabiot mencatatkan 4 gol dan 3 assist dalam 7 pertandingan liga bersama klub tersebut. Secara keseluruhan, ia telah mengemas 10 gol dan 9 assist dalam 42 pertandingan bersama AC Milan. Kontribusi penting itu ditambah dengan karisma dan kepemimpinan yang ia berikan di lapangan. Karena itulah Amorim tak mau melepasnya, dan Cardinale ingin melanjutkan perjalanan bersamanya.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami