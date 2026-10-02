AFP
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'Sesuatu yang spesial!' - Rafael Leao ungkap emosinya setelah mengenakan jersey ikonis No.7 milik Cristiano Ronaldo
Leao mengambil alih nomor punggung 7
Leao mengungkapkan emosi besar yang ia rasakan setelah mengenakan kostum nomor tujuh ikonik milik Portugal. Jersey legendaris itu baru-baru ini lowong setelah Ronaldo meninggalkan kamp tim nasional.
Tampil di bawah sorotan, Leao mengenakan nomor legendaris itu dalam bentrok UEFA Nations League pada Kamis. Perubahan itu jelas memberi inspirasi bagi skuad, saat Portugal meraih kemenangan 4-2 yang mendebarkan atas Denmark.
Biasanya mengenakan nomor 17 untuk negaranya, penyerang Galatasaray itu mendapat kesempatan untuk memakai kostum paling terkenal dalam sejarah sepak bola Portugal. Itu menjadi momen besar bagi pemain yang selalu mengagumi penyerang legendaris tersebut.
- Getty Images Sport
Menghormati idola masa kecil
Mengambil alih dari pemenang Ballon d'Or lima kali bukanlah tugas yang mudah, tetapi Leao menerima tanggung jawab itu. Bagi penyerang berbakat tersebut, merupakan kehormatan tertinggi mengenakan jersey yang begitu lekat dengan sosok idolanya.
"Mengenakan nomor tujuh adalah sesuatu yang spesial bagi saya, karena Cristiano telah menjadi idola saya sejak saya masih kecil," jelas Leao setelah kemenangan impresif atas Denmark. "Anak-anak saya juga lahir pada tanggal 7, jadi saya sangat bahagia."
"Saya sudah melakukan yang terbaik"
Bobot jersey nomor tujuh Portugal tidak bisa dianggap remeh, karena melambangkan bertahun-tahun kesuksesan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Leao sepenuhnya menyadari ekspektasi yang datang bersama menggantikan kehadiran Ronaldo di lapangan.
"Saya melakukan yang terbaik untuk menghormati nomor ini, jersey ini," kata Leao.
- AFP
Melangkah maju bersama Portugal
Dengan Ronaldo telah meninggalkan pemusatan tim nasional saat ini, Leao kemungkinan akan tetap mengenakan nomor skuad tersebut untuk pertandingan Portugal berikutnya. Berada di puncak klasemen, tim asuhan Jorge Jesus akan berupaya mempertahankan rekor kemenangan mereka saat menghadapi Norwegia pada hari Minggu.
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