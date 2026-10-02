Leao mengungkapkan emosi besar yang ia rasakan setelah mengenakan kostum nomor tujuh ikonik milik Portugal. Jersey legendaris itu baru-baru ini lowong setelah Ronaldo meninggalkan kamp tim nasional.

Tampil di bawah sorotan, Leao mengenakan nomor legendaris itu dalam bentrok UEFA Nations League pada Kamis. Perubahan itu jelas memberi inspirasi bagi skuad, saat Portugal meraih kemenangan 4-2 yang mendebarkan atas Denmark.

Biasanya mengenakan nomor 17 untuk negaranya, penyerang Galatasaray itu mendapat kesempatan untuk memakai kostum paling terkenal dalam sejarah sepak bola Portugal. Itu menjadi momen besar bagi pemain yang selalu mengagumi penyerang legendaris tersebut.