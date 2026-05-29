"Sesuatu yang sangat serius dan besar" menjadi penyebab pemecatan Xabi Alonso di Real Madrid, kata Guti
Guti mempertanyakan kepergian mendadak Alonso dari Real Madrid
Masa jabatan Alonso di Real Madrid berakhir secara mendadak setelah klub memecatnya pada Januari, hanya beberapa bulan setelah menunjuknya. Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak mengingat harapan bahwa Alonso akan memimpin proses pembenahan jangka panjang di Santiago Bernabeu. Mantan gelandang Madrid, Guti, kini mengisyaratkan bahwa ada faktor lain di balik pemecatan tersebut selain hasil yang buruk.
Guti menyoroti ketidakharmonisan di ruang ganti
Dalam wawancara di program "Bajo los palos" bersama Iker Casillas, Guti menyatakan bahwa kecepatan pengambilan keputusan tersebut mengindikasikan adanya masalah internal yang serius. Setelah menghabiskan 15 tahun di tim utama Madrid setelah meniti karier dari La Fabrica, Guti berpendapat bahwa Florentino Perez biasanya tidak akan menghentikan proyek besar secepat itu kecuali ada sesuatu yang signifikan terjadi di balik layar.
"Pasti ada sesuatu yang sangat serius sehingga Alonso pergi begitu saja," kata Guti. "Xabi bukanlah proyek lima bulan atau satu tahun. Dia adalah proyek jangka panjang. Mengingat karakter Florentino, dia tidak akan mengambil keputusan semacam ini kecuali ada sesuatu yang serius dan besar terjadi. Saya rasa ada sesuatu yang aneh terjadi di ruang ganti sehingga hal ini berakhir seperti ini."
Kekhawatiran semakin meningkat terkait arah kebijakan Madrid
Meskipun Madrid masih memiliki talenta penyerang kelas atas, Guti berpendapat bahwa tim ini telah terlalu bergantung pada momen-momen individu daripada struktur kolektif yang kokoh. Ia juga menyarankan bahwa perubahan komposisi ruang ganti telah melemahkan kekompakan yang selama ini identik dengan klub tersebut.
"Apa yang tidak kurang? Ini adalah tim yang kehilangan banyak hal," tambahnya. "Secara defensif, tim ini kebobolan terlalu banyak gol. Secara ofensif, hampir seluruh produksi serangannya bergantung pada Vinicius [Junior] atau [Kylian] Mbappe. Secara kolektif, tim ini kekurangan banyak hal. Memiliki lebih banyak pemain lokal membuat tim ini lebih kuat. Ketika ada pemain dari seluruh penjuru dunia, sangat sulit untuk membangun kekompakan tim. Dulu, hal itu lebih mudah."
Madrid berada di bawah tekanan untuk segera melakukan perombakan
Real Madrid kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengembalikan stabilitas setelah gagal meraih gelar apa pun musim ini. Masih ada pertanyaan seputar suasana ruang ganti, sementara kekhawatiran mengenai struktur pertahanan dan keseimbangan taktis skuad terus meningkat. Langkah-langkah klub selanjutnya akan diawasi dengan ketat, terutama karena Los Blancos harus menunjuk manajer tetap, menyusul kepergian Alvaro Arbeloa dari klub. Selain itu, mereka juga akan menghadapi peristiwa besar lainnya, yaitu pemilihan presiden pada 7 Juni.