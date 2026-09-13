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Palermo FC v Mantova 1911 - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Serie B, 1-1 antara Nesta dan Inzaghi, Palermo di puncak bersama Mantova. Sampdoria terpuruk

Serie B
Palermo
Mantova
Avellino
Sampdoria

Pekan keempat kompetisi Serie B telah berakhir, dengan dua pertandingan terakhir

Pekan keempat Serie B telah berakhir dengan dua laga terakhir dalam jadwal. Di Irpinia, duel antara dua mantan legenda Milan, Alessandro Nesta dan Filippo Inzaghi, yang masing-masing menangani Avellino dan Palermo, berakhir dengan skor 1-1. Lupi unggul lewat Cheddira pada menit ke-60, memanfaatkan assist Russo, sebelum Johnsen menyamakan kedudukan tiga menit kemudian untuk Palermo, lewat assist Pohjanpalo. Dengan hasil ini, Palermo mempertahankan puncak klasemen dengan 10 poin, hasil dari tiga kemenangan dan satu hasil imbang pertama musim ini, yakni pada laga hari ini. Sementara itu, Avellino berada di posisi keempat dengan 7 poin, bersama Padova, Modena, dan Ascoli.

  • Mantova di puncak, Sampdoria terpuruk

    Di puncak klasemen bersama Palermo, dengan 10 poin, ada juga Mantova asuhan Francesco Modesto, yang hari ini, di kandang, mengalahkan Sampdoria dengan skor 2-0, berkat gol Ruocco, dari assist Castellini, dan Longonda, dari assist Ilie. Dengan kekalahan ini, yang ketiga secara beruntun setelah hasil imbang pada pekan pertama, Sampdoria asuhan Bernardo Corradi berada di dasar klasemen dengan 1 poin, bersama Carrarese.


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