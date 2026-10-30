Serie A, wasit pekan ke-10: Guida untuk derbi AC Milan-Inter, Sozza untuk Juventus-Napoli

Belum sempat menuntaskan pekan pertandingan tengah pekan, Serie A sudah bersiap kembali bergulir untuk pekan ke-10 yang sangat penting pada musim 2026/2027. Pekan ini menghadirkan dua laga besar, yakni derbi Milan antara AC Milan dan Inter serta duel Juventus kontra Napoli. Ada pula banyak pertandingan lain yang sarat ketegangan saat peta klasemen mulai terbentuk.

AIA, dengan Daniele Orsato sebagai penunjuk wasit yang baru, harus mengambil keputusan penting terkait wasit yang akan memimpin pertandingan dan petugas di ruang VAR pada pekan yang rumit ini. Derbi Milan akan dipimpin Guida asal Torre Annunziata, untuk kelima kalinya ia bertugas dalam derbi kota Milan (dua kemenangan AC Milan, dua kemenangan Inter, dan satu hasil imbang). Sementara itu, Sozza asal Seregno akan memimpin Juventus kontra Napoli untuk kedua kalinya (pertemuan sebelumnya berakhir imbang 1-1).

Berikut daftar lengkap penugasan wasit.