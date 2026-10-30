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AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Serie A, wasit pekan ke-10: Guida untuk derbi AC Milan-Inter, Sozza untuk Juventus-Napoli

Serie A
Bologna vs Monza
Bologna
Monza
Udinese vs Roma
Udinese
Roma
AC Milan vs Inter
AC Milan
Inter
Como vs Venezia
Como
Venezia
Lazio vs Cagliari
Lazio
Cagliari
Frosinone vs Torino
Frosinone
Torino
Lecce vs Genoa
Lecce
Genoa
Juventus vs SSC Napoli
Juventus
SSC Napoli
Atalanta vs Parma Calcio 1913
Atalanta
Parma Calcio 1913
Sassuolo vs Fiorentina
Sassuolo
Fiorentina

Pilihan Orsato selaku penunjuk wasit untuk pekan ke-10.

Belum sempat menuntaskan pekan pertandingan tengah pekan, Serie A sudah bersiap kembali bergulir untuk pekan ke-10 yang sangat penting pada musim 2026/2027. Pekan ini menghadirkan dua laga besar, yakni derbi Milan antara AC Milan dan Inter serta duel Juventus kontra Napoli. Ada pula banyak pertandingan lain yang sarat ketegangan saat peta klasemen mulai terbentuk.

AIA, dengan Daniele Orsato sebagai penunjuk wasit yang baru, harus mengambil keputusan penting terkait wasit yang akan memimpin pertandingan dan petugas di ruang VAR pada pekan yang rumit ini. Derbi Milan akan dipimpin Guida asal Torre Annunziata, untuk kelima kalinya ia bertugas dalam derbi kota Milan (dua kemenangan AC Milan, dua kemenangan Inter, dan satu hasil imbang). Sementara itu, Sozza asal Seregno akan memimpin Juventus kontra Napoli untuk kedua kalinya (pertemuan sebelumnya berakhir imbang 1-1).

Berikut daftar lengkap penugasan wasit.

  • Bologna - Monza, Sabtu 31/10 pukul 15.00

    ZANOTTI

    BINDONI – ZEZZA

    IV:      ZUFFERLI

    VAR:     DIONISI

    AVAR:      PAGANESSI

  • UDINESE - ROMA Sabtu, 31/10 pukul 18.00

    MARESCA

    LO CICERO – ROSSI L.

    WASIT KEEMPAT:      CHIFFI

    VAR:     PATERNA

    AVAR:      AURELIANO

  • AC Milan vs Inter, Sabtu 31 Oktober pukul 20.45

    GUIDA

    PERETTI – PERROTTI

    IV:       DI BELLO

    VAR:      MAZZOLENI

    AVAR:       CAMPLONE

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  • Como vs Venezia, Minggu 1 November pukul 12.30

    FERRIERI CAPUTI

    ROSSI M. – SCATRAGLI

    IV:     PAIRETTO

    VAR:      COSSO

    AVAR:     GIUA

  • FROSINONE – TORINO Minggu 1/11 pukul 15.00

    MUCERA

    DI GIOIA – FONTEMURATO

    IV:      MARIANI

    VAR:     GHERSINI

    AVAR:    VOLPI

  • Lazio vs Cagliari, Minggu 1/11 pukul 15.00

    COLOMBO

    PALERMO – MASTRODONATO

    WASIT KEEMPAT:     FELICIANI

    VAR:     PEZZUTO

    AVAR:      DIONISI

  • Lecce vs Genoa, Minggu pukul 18.00

    MARCHETTI

    BAHRI – CECCONI

    IV:     ABISSO

    VAR:     MAGGIONI

    AVAR:     RUTELLA

  • Juventus vs Napoli, Minggu pukul 20.45

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    Ofisial keempat:     DOVERI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:       GARIGLIO

  • Sassuolo – Fiorentina, Senin 02/11 pukul 18.30

    MARCENARO

    DEI GIUDICI – BIANCHINI

    IV:       AYROLDI

    VAR:      AURELIANO

    AVAR:      PEZZUTO

  • ATALANTA - PARMA Senin, 02/11 pukul 20.45

    CREZZINI

    LAUDATO – BOATO

    IV:     COLLU

    VAR:    PRONTERA

    AVAR:      MERAVIGLIA