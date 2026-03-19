Goal.com
Live
Colombo Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Serie A, wasit: Colombo untuk Fiorentina vs Inter, Forneau untuk Milan vs Torino, daftar lengkap penunjukan

Susunan wasit untuk pekan ke-31 Serie A

Wasit-wasit untuk pekan ke-30 Serie A telah ditunjuk. Untuk laga tandang Inter di kandang Fiorentina, Colombo ditunjuk sebagai wasit, sementara Forneau akan memimpin pertandingan Milan melawan Torino. Untuk lagaJuventus melawan Sassuolo, Marchetti ditunjuksebagaiwasit, sedangkan Mariani akan memimpin pertandingan Cagliari melawan Napoli, yang akan membuka pekan ini pada Jumat pukul 18.30.


Putaran ini akan dimainkan pada hari Minggu, dengan pertandingan awal pada hari Jumat dan Sabtu.

  • CAGLIARI - NAPOLI Jumat, 20 Maret pukul 18.30


    MARIANI


    BINDONI – TEGONI


    Wasit ke-4: PERRI


    VAR: MARINI


    AVAR: SERRA




    GENOA - UDINESE Jumat, 20/03 pukul 20:45


    COLLU


    PERETTI - BIFFI


    IV: TURRINI


    VAR: AURELIANO


    AVAR: PEZZUTO




    PARMA - CREMONESE Sabtu, 21/03 pukul 15.00


    FABBRI


    CIPRESSA – YOSHIKAWA


    IV: GALIPO’


    VAR: PATERNA


    AVAR: DI BELLO




    MILAN - TORINO Sabtu, 21 Maret pukul 18.00


    FOURNEAU


    ROSSI M. - MORO


    Wasit ke-4: DOVERI


    VAR: NASCA


    AVAR: MARESCA




    JUVENTUS - SASSUOLO Sabtu, 21 Maret pukul 20.45


    MARCHETTI


    COSTANZO – BIANCHINI


    Wasit ke-4: ALLEGRETTA


    VAR: ABISSO


    AVAR: CAMPLONE




    COMO - PISA pukul 12:30


    PAIRETTO


    MASTRODONATO - FONTEMURATO


    IV: MUCERA


    VAR: MERAVIGLIA


    AVAR: DI BELLO




    ATALANTA – H. VERONA pukul 15.00


    AYROLDI


    BERCIGLI – FONTANI


    Wasit ke-4: CREZZINI


    VAR: MAGGIONI


    AVAR: LA PENNA




    BOLOGNA - LAZIO pukul 15.00


    FELICIANI


    BERTI – LAUDATO


    IV: ZANOTTI


    VAR: DI PAOLO


    AVAR: GIUA




    ROMA - LECCE pukul 18.00


    SACCHI J.L.


    BACCINI – ZINGARELLI


    IV: MASSIMI


    VAR: GHERSINI


    AVAR: ABISSO




    FIORENTINA - INTER pukul 20:45


    COLOMBO


    BAHRI – PARA WASIT


    IV: TREMOLADA


    VAR: MARESCA


    AVAR: MASSA



    • Iklan