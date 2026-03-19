Serie A, wasit: Colombo untuk Fiorentina vs Inter, Forneau untuk Milan vs Torino, daftar lengkap penunjukan

CAGLIARI - NAPOLI Jumat, 20 Maret pukul 18.30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
Wasit ke-4: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: SERRA
GENOA - UDINESE Jumat, 20/03 pukul 20:45
COLLU
PERETTI - BIFFI
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
PARMA - CREMONESE Sabtu, 21/03 pukul 15.00
FABBRI
CIPRESSA – YOSHIKAWA
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DI BELLO
MILAN - TORINO Sabtu, 21 Maret pukul 18.00
FOURNEAU
ROSSI M. - MORO
Wasit ke-4: DOVERI
VAR: NASCA
AVAR: MARESCA
JUVENTUS - SASSUOLO Sabtu, 21 Maret pukul 20.45
MARCHETTI
COSTANZO – BIANCHINI
Wasit ke-4: ALLEGRETTA
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE
COMO - PISA pukul 12:30
PAIRETTO
MASTRODONATO - FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – H. VERONA pukul 15.00
AYROLDI
BERCIGLI – FONTANI
Wasit ke-4: CREZZINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA - LAZIO pukul 15.00
FELICIANI
BERTI – LAUDATO
IV: ZANOTTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
ROMA - LECCE pukul 18.00
SACCHI J.L.
BACCINI – ZINGARELLI
IV: MASSIMI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
FIORENTINA - INTER pukul 20:45
COLOMBO
BAHRI – PARA WASIT
IV: TREMOLADA
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA