Inter-Como, laga pekan ke-11 Serie A yang dijadwalkan pada Minggu, 8 November pukul 18.00, akan dipimpin wasit Chiffi, dengan Paterna sebagai wasit VAR. Napoli-Lazio pada Minggu pukul 12.30 akan dipimpin Pairetto, dengan Aureliano sebagai wasit VAR. Roma-Sassuolo (Sabtu pukul 20.45) akan dipimpin Di Bello (Pezzuto sebagai wasit VAR), sementara wasit Massa akan bertugas di Marassi untuk laga Genoa-Milan pada Minggu pukul 15.00 (Camplone sebagai wasit VAR). Fiorentina-Juventus pada Minggu pukul 20.45 akan dipimpin Colombo.
Serie A, wasit: Chiffi pimpin Inter vs Como, Colombo bertugas di Fiorentina vs Juventus. Daftar lengkap penunjukan wasit
Berikut daftar lengkap penugasan wasit:
Jumat, 6 November, pukul 20.45
VENEZIA – UDINESE: SACCHI J.L.
IMPERIALE – MONDIN
Ofisial keempat: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
Sabtu, 7 November
Pukul 15.00 CAGLIARI – FROSINONE: AYROLDI
MORO – COLAIANNI
Ofisial keempat: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
Pukul 15.00 TORINO – LECCE: FELICIANI
COSTANZO – GARZELLI
Ofisial keempat: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
Pukul 18.00 PARMA – BOLOGNA: ZUFFERLI
TRINCHIERI – CHIAVAROLI
Ofisial keempat: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GHERSINI
Pukul 20.45 ROMA – SASSUOLO: DI BELLO
PERETTI – SCATRAGLI
Ofisial keempat: ABISSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUIDA
Minggu, 8 November
Pukul 12.30 NAPOLI – LAZIO: PAIRETTO
TEGONI – PERROTTI
Ofisial keempat: MARINELLI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAZZOLENI
Pukul 15.00 GENOA – AC MILAN: MASSA
ALASSIO – ROSSI L.
Ofisial keempat: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
Pukul 15.00 MONZA – ATALANTA: ALLEGRETTA
VECCHI – BARONE
Ofisial keempat: SOZZA
VAR: LA PENNA
AVAR: FABBRI
Pukul 18.00 INTER – COMO: CHIFFI
COLAROSSI – BAHRI
Ofisial keempat: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
Pukul 20.45 FIORENTINA – JUVENTUS: COLOMBO
BACCINI – CECCON
Ofisial keempat: MARESCA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MERAVIGLIA
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami