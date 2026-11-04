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ChiffiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Serie A, wasit: Chiffi pimpin Inter vs Como, Colombo bertugas di Fiorentina vs Juventus. Daftar lengkap penunjukan wasit

Serie A
Inter vs Como
Inter
Como

Daftar lengkap penunjukan wasit untuk pekan ke-11 Serie A

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INT

Serie A

08 Nov 2026

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Inter-Como, laga pekan ke-11 Serie A yang dijadwalkan pada Minggu, 8 November pukul 18.00, akan dipimpin wasit Chiffi, dengan Paterna sebagai wasit VAR. Napoli-Lazio pada Minggu pukul 12.30 akan dipimpin Pairetto, dengan Aureliano sebagai wasit VAR. Roma-Sassuolo (Sabtu pukul 20.45) akan dipimpin Di Bello (Pezzuto sebagai wasit VAR), sementara wasit Massa akan bertugas di Marassi untuk laga Genoa-Milan pada Minggu pukul 15.00 (Camplone sebagai wasit VAR). Fiorentina-Juventus pada Minggu pukul 20.45 akan dipimpin Colombo.

  • Berikut daftar lengkap penugasan wasit:

    Jumat, 6 November, pukul 20.45

    VENEZIA – UDINESE: SACCHI J.L.

    IMPERIALE – MONDIN

    Ofisial keempat: BONACINA

    VAR: GARIGLIO

    AVAR: PEZZUTO

    Sabtu, 7 November

    Pukul 15.00 CAGLIARI – FROSINONE: AYROLDI

    MORO – COLAIANNI

    Ofisial keempat: PERRI

    VAR: MARINI

    AVAR: PRONTERA

    Pukul 15.00 TORINO – LECCE: FELICIANI

    COSTANZO – GARZELLI

    Ofisial keempat: CALZAVARA

    VAR: MAZZOLENI

    AVAR: CAMPLONE

    Pukul 18.00 PARMA – BOLOGNA: ZUFFERLI

    TRINCHIERI – CHIAVAROLI

    Ofisial keempat: ARENA

    VAR: MERAVIGLIA

    AVAR: GHERSINI

    Pukul 20.45 ROMA – SASSUOLO: DI BELLO

    PERETTI – SCATRAGLI

    Ofisial keempat: ABISSO

    VAR: PEZZUTO

    AVAR: GUIDA

    Minggu, 8 November

    Pukul 12.30 NAPOLI – LAZIO: PAIRETTO

    TEGONI – PERROTTI

    Ofisial keempat: MARINELLI

    VAR: AURELIANO

    AVAR: MAZZOLENI

    Pukul 15.00 GENOA – AC MILAN: MASSA

    ALASSIO – ROSSI L.

    Ofisial keempat: DOVERI

    VAR: CAMPLONE

    AVAR: MARINI

    Pukul 15.00 MONZA – ATALANTA: ALLEGRETTA

    VECCHI – BARONE

    Ofisial keempat: SOZZA

    VAR: LA PENNA

    AVAR: FABBRI

    Pukul 18.00 INTER – COMO: CHIFFI

    COLAROSSI – BAHRI

    Ofisial keempat: MARCENARO

    VAR: PATERNA

    AVAR: GARIGLIO

    Pukul 20.45 FIORENTINA – JUVENTUS: COLOMBO

    BACCINI – CECCON

    Ofisial keempat: MARESCA

    VAR: DI PAOLO

    AVAR: MERAVIGLIA

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Serie A

08 Nov 2026

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