Serie A, Torino vs Monza LIVE

Serie A, pekan ke-7

Torino-Monza 0-0

Pencetak gol:





Torino dan Monza berhadapan di Stadio Olimpico Grande Torino pada pukul 20.45 dalam laga pembuka pekan ketujuh Serie A, saat kedua tim tengah diliputi antusiasme tinggi.

Torino asuhan Ignazio Abate datang dengan modal dua kemenangan beruntun. Setelah mengalahkan Udinese 2-1, Torino mendominasi Parma dan menang 3-0 di Tardini. Giovanni Simeone menjadi bintang lewat dua gol dan penampilan yang akhirnya sesuai ekspektasi.

Di sisi lain, Monza asuhan mantan pelatih Torino, Ivan Juric, punya alasan untuk tersenyum berkat Gustavo Varela. Penyerang Monza itu mencetak delapan gol dalam tujuh pertandingan di Serie A dan Coppa Italia, termasuk dua gol saat timnya mengalahkan Cagliari 4-0 pada pekan terakhir.



