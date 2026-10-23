Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Serie A, Torino vs Monza LIVE

Torino vs Monza
Torino
Monza
Serie A

Ikuti bersama kami secara LIVE pekan ketujuh Serie A.

Serie A, pekan ke-7

Torino-Monza 0-0

Pencetak gol:


Torino dan Monza berhadapan di Stadio Olimpico Grande Torino pada pukul 20.45 dalam laga pembuka pekan ketujuh Serie A, saat kedua tim tengah diliputi antusiasme tinggi.

Torino asuhan Ignazio Abate datang dengan modal dua kemenangan beruntun. Setelah mengalahkan Udinese 2-1, Torino mendominasi Parma dan menang 3-0 di Tardini. Giovanni Simeone menjadi bintang lewat dua gol dan penampilan yang akhirnya sesuai ekspektasi.

Di sisi lain, Monza asuhan mantan pelatih Torino, Ivan Juric, punya alasan untuk tersenyum berkat Gustavo Varela. Penyerang Monza itu mencetak delapan gol dalam tujuh pertandingan di Serie A dan Coppa Italia, termasuk dua gol saat timnya mengalahkan Cagliari 4-0 pada pekan terakhir.


  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

  • Rincian pertandingan

    Torino-Monza 0-0

    Pencetak gol:


    TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Fitz-Jim, Vlasic, Mandragora, Cacciamani; Adams, Simeone. Pelatih: Abate.


    MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Lucchesi, Goglichidze, Carboni A.; Birindelli, Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Mota; Varela. Pelatih: Juric.

    Kartu kuning:

    Kartu merah:

    Asis:

    Wasit: Marchetti

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
TOR

TOR

Serie A

23 Okt 2026

MON

MON