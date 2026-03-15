Gol dari Gustav Isaksen menghambat laju Milan menuju puncak klasemen. Rossoneri kalah 0-1 di Olimpico melawan Lazio, gol penentu dari pemain Denmark itu pada menit ke-26 babak pertama menjauhkan tim asuhan Allegri dari Inter: kemarin Nerazzurri bermain imbang 1-1 melawan Atalanta, namun kekalahan Milan membuat mereka tetap unggul satu poin, dengan tim asuhan Chivu kini unggul 8 poin atas Rossoneri. Milan kalah setelah dua kemenangan beruntun melawan Cremonese dan tepatnya dalam derby melawan Inter; pertandingan berikutnya akan digelar di San Siro melawan Torino, sementara Inter akan bertanding di Firenze melawan tim asuhan Vanoli.
Serie A, Perebutan Gelar Juara Inter dan Milan: Perbandingan Klasemen dan Jadwal Pertandingan
KALENDER INTER
Dalam perburuan gelar juara, Inter pun kini memiliki keunggulan delapan poin yang harus dijaga hingga akhir musim. Pada pekan berikutnya, seperti yang telah disebutkan, Inter akan bertandang ke Florence dalam laga pada Minggu, 22 Maret pukul 20.45, kemudian menjamu Roma di San Siro pada Minggu, 5 April juga pukul 20.45, pada akhir pekan 11/12 April akan bertanding di Como, dan kembali bermain di kandang melawan Cagliari pada akhir pekan 18/19 April. Ini adalah pertandingan terakhir Nerazzurri sebelum leg kedua semifinal Coppa Italia, yang dijadwalkan melawan Como pada 21 April pukul 21.00 (pertandingan leg pertama berakhir 0-0).
JADWAL INTER
22 Maret pukul 20.45: Fiorentina-Inter
5 April pukul 20.45: Inter-Roma
11/12 April: Como-Inter
18/19 April: Inter-Cagliari
21 April pukul 21.00: Inter vs Como (Coppa Italia)
25/26 April: Torino-Inter
2/3 Mei: Inter vs Parma
9/10 Mei: Lazio vs Inter
13 Mei: final Coppa Italia (jika terjadi)
16/17 Mei: Inter vs Verona
23/24 Mei: Bologna vs Inter
JADWAL MILAN
Rossoneri terpaksa harus mengejar ketertinggalan, dan berharap bisa memperkecil selisih poin mulai dari pekan depan, saat Milan akan bertanding melawan Torino pada Sabtu, 21 Maret pukul 18.00. Senin, 6 April adalah tanggal yang harus dicatat dengan baik, karena pada pukul 20.45 dijadwalkan laga besar melawan Napoli, dan pada pekan berikutnya, pada akhir pekan antara 11 dan 12 April, tim asuhan Allegri akan menjamu Udinese dan kemudian menghadapi Verona dalam laga pada 18/19 April yang menjadi pemanasan untuk pertandingan besar lainnya, yaitu melawan Juventus pada 25/26 April.
21 Maret pukul 18.00: Milan-Torino
6 April pukul 20.45: Napoli-Milan
11/12 April: Milan vs Udinese
18/19 April: Verona-Milan
25/26 April: Milan vs Juventus
2/3 Mei: Sassuolo vs Milan
9/10 Mei: Milan vs Atalanta
16/17 Mei: Genoa vs Milan
23/24 Mei: Milan vs Cagliari