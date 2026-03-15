Serie A, Perebutan Gelar Juara Inter dan Milan: Perbandingan Klasemen dan Jadwal Pertandingan

Dalam perburuan gelar juara, Inter pun kini memiliki keunggulan delapan poin yang harus dijaga hingga akhir musim. Pada pekan berikutnya, seperti yang telah disebutkan, Inter akan bertandang ke Florence dalam laga pada Minggu, 22 Maret pukul 20.45, kemudian menjamu Roma di San Siro pada Minggu, 5 April juga pukul 20.45, pada akhir pekan 11/12 April akan bertanding di Como, dan kembali bermain di kandang melawan Cagliari pada akhir pekan 18/19 April. Ini adalah pertandingan terakhir Nerazzurri sebelum leg kedua semifinal Coppa Italia, yang dijadwalkan melawan Como pada 21 April pukul 21.00 (pertandingan leg pertama berakhir 0-0).

JADWAL INTER

22 Maret pukul 20.45: Fiorentina-Inter

5 April pukul 20.45: Inter-Roma

11/12 April: Como-Inter

18/19 April: Inter-Cagliari

21 April pukul 21.00: Inter vs Como (Coppa Italia)

25/26 April: Torino-Inter

2/3 Mei: Inter vs Parma

9/10 Mei: Lazio vs Inter

13 Mei: final Coppa Italia (jika terjadi)

16/17 Mei: Inter vs Verona

23/24 Mei: Bologna vs Inter