Serie A, penunjukan wasit: Guida untuk Milan, Manganiello untuk Inter. Di Massa, Como-Roma

Penunjukan wasit untuk pertandingan ke-29 Serie A.

TORINO – PARMA Jumat, 13 Maret pukul 20.45

MARESCA

CECCONI – ZINGARELLI

IV: MUCERA

VAR: GHERSINI

AVAR: AURELIANO

INTER – ATALANTA Sabtu 14/03 pukul 15.00

MANGANIELLO

PASSERO – ROSSI L.

IV: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

NAPOLI – LECCE Sabtu 14/03 pukul 18.00

ABISSO

IMPERIALE – CECCON

IV: GALIPO’

VAR: NASCA

AVAR: FABBRI

UDINESE – JUVENTUS Sabtu 14/03 pukul 20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: RAPUANO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINI

H. VERONA – GENOA pukul 12.30

MARCHETTI

SCATRAGLI – LAUDATO  

IV: DIONISI

VAR: MARINI

AVAR: MERAVIGLIA

PISA – CAGLIARI pukul 15.00

LA PENNA

BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: CAMPLONE

SASSUOLO – BOLOGNA pukul 15.00

BONACINA

DEI GIUDICI – FONTEMURATO

IV: MARINELLI

VAR: SERRA

AVAR: PEZZUTO

COMO – ROMA pukul 18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: SOZZA

VAR: FABBRI

AVAR: GARIGLIO

LAZIO – MILAN pukul 20.45

PEMIMPIN

PERETTI – PERROTTI

IV: AYROLDI

VAR: CHIFFI

AVAR: MAGGIONI

CREMONESE – FIORENTINA Senin, 16 Maret pukul 20.45

DI BELLO

LO CICERO – VECCHI

IV: SACCHI J.L.

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO

