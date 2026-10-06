Pernyataan Serie A menambahkan: "Tanpa masuk ke pokok persoalan dari sebuah kasus yang alasan sebenarnya masih terus tidak dipahami, Lega karena itu sependapat dengan solusi yang telah diidentifikasi, dengan menilainya tepat pada fase ketika tetap menjadi prioritas untuk melanjutkan pekerjaan atas dossier yang sangat penting seperti reformasi legislatif yang sedang diperiksa di Senat, penyelenggaraan Euro 2032, kalender, dan hubungan internasional".



