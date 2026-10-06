Lega Calcio Serie A melalui sebuah pernyataan mengomentari penunjukan Giovanni Malagò sebagai Komisaris luar biasa FIGC: "Lega Calcio Serie A menyambut positif keputusan yang diambil Giunta dan Dewan Nasional CONI untuk mempercayakan jabatan Komisaris kepada Giovanni Malagò, yang sebelumnya telah dipilih Liga sebagai kandidat presiden FIGC".
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Serie A: “Malagò, sebuah kasus yang alasan sebenarnya masih terus tidak dipahami”
Pernyataan Serie A menambahkan: "Tanpa masuk ke pokok persoalan dari sebuah kasus yang alasan sebenarnya masih terus tidak dipahami, Lega karena itu sependapat dengan solusi yang telah diidentifikasi, dengan menilainya tepat pada fase ketika tetap menjadi prioritas untuk melanjutkan pekerjaan atas dossier yang sangat penting seperti reformasi legislatif yang sedang diperiksa di Senat, penyelenggaraan Euro 2032, kalender, dan hubungan internasional".
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