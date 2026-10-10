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ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Serie A, Genoa vs Fiorentina LANGSUNG

Genoa vs Fiorentina
Genoa
Fiorentina
Serie A

Ikuti bersama kami LIVE pekan keenam Serie A.

Serie A, pekan ke-6

Genoa-Fiorentina

Pencetak gol:


Setelah jeda panjang selama tiga pekan untuk laga tim nasional, Serie A kembali bergulir dengan rangkaian pekan keenam di Stadio Luigi Ferraris, Genoa, tempat pada pukul 15.00 Genoa asuhan Daniele De Rossi, yang masih tanpa kemenangan di liga, menjamu Fiorentina asuhan Paolo Vanoli, yang mulai bangkit setelah pemecatan Fabio Grosso. Tim Liguria itu berada di posisi kedua dari bawah klasemen, dengan baru satu poin yang diraih sejauh ini, sementara La Viola mengoleksi empat poin, tetapi tetap berada di papan bawah klasemen.


  • Gol dan momen-momen penting

  • Susunan pemain

    Genoa-Fiorentina

    Pencetak gol:


    Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ellertsson; Osmajic, Vitinha. Pelatih De Rossi


    Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Ranieri, Dragusin, Valdepenas; Fagioli, Ndour; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. Pelatih Vanoli


    Kartu kuning:

    Kartu merah:

    Wasit: Maresca

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