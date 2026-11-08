Serie A, Fiorentina vs Juventus LIVE

45'+1' - Goncalves mengirim umpan silang dari kiri. Pellegrino menyambutnya dengan sundulan, tetapi bola melambung tipis di atas gawang.

43' - Juventus melakukan kesalahan besar saat membangun serangan dari belakang lewat Lucumi. Bola sampai kepada Goncalves, tetapi ia justru gagal memanfaatkan peluang meski berdiri sendirian di tengah kotak penalti.

42' - Ndour melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola melenceng tipis.

37' - Juventus terus menggempur: Kolo Muani kembali mengirim umpan silang dari kanan untuk Woltemade, yang langsung menembak. De Gea menyelamatkan bola dengan kakinya. Bola jatuh ke kaki Koopmeiners, yang melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti, tetapi melenceng tipis.

32' - JUVENTUS MENYAMAKAN KEDUDUKAN, WOLTEMADE! Viery membuat keputusan ceroboh saat mencoba mendahului Kolo Muani, tetapi pemain Prancis itu berhasil mengecoh dan melewatinya di kotak penalti. Umpan silang dari kanan disambut sepakan kaki bagian dalam oleh pemain Jerman tersebut untuk membuat skor menjadi 1-1 sekaligus mencetak gol pertamanya di liga.

22' - Lagi-lagi Juventus, lagi-lagi Cabal: kali ini pemain Kolombia tersebut dibiarkan sendirian di tengah kotak penalti, tetapi tembakannya buruk dan bola melenceng.

21' - Juventus kembali mengancam: umpan silang Kolo Muani dari kanan disambut tendangan voli Cabal, tetapi De Gea tampil gemilang dengan menepis bola sambil menjatuhkan diri hingga menghasilkan sepak pojok.

10' - Juventus membalas, juga lewat sepak pojok: McKennie mendahului para bek untuk menyundul bola, tetapi arah bola melenceng tipis.

4' - FIORENTINA LANGSUNG UNGGUL, PELLEGRINO! Sepak pojok Pedro Goncalves dari kiri disambut sundulan pemain Argentina tersebut. Ia langsung menaklukkan Vicario untuk membuat skor menjadi 1-0, lalu merayakannya seperti Batistuta.