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kolo muani 16_9Getty Images
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Serie A, Fiorentina vs Juventus LIVE

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Serie A, pekan ke-11

Fiorentina-Juventus 1-1

Pencetak gol: 4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J)

Tim Juventus asuhan Luciano Spalletti tidak boleh lagi melakukan kesalahan di liga, dan pertandingan malam ini bukan laga biasa: mereka akan menghadapi Fiorentina asuhan Paolo Vanoli, pukul 20.45 di Stadion Artemio Franchi, Firenze, dalam laga Minggu malam pada pekan ke-11 Serie A. Juventus baru saja mengalahkan Napoli, tetapi kalah dua kali dalam empat pertandingan terakhir dan kini berada di peringkat ketujuh, sudah tertinggal tujuh poin dari AC Milan di posisi keempat. Karena itu, mereka tidak boleh terpeleset, juga demi menjaga masa depan pelatih asal Toscana tersebut. Fiorentina berada di peringkat ke-15, satu poin di atas zona degradasi.

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    45'+1' - Goncalves mengirim umpan silang dari kiri. Pellegrino menyambutnya dengan sundulan, tetapi bola melambung tipis di atas gawang.

    43' - Juventus melakukan kesalahan besar saat membangun serangan dari belakang lewat Lucumi. Bola sampai kepada Goncalves, tetapi ia justru gagal memanfaatkan peluang meski berdiri sendirian di tengah kotak penalti.

    42' - Ndour melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola melenceng tipis.

    37' - Juventus terus menggempur: Kolo Muani kembali mengirim umpan silang dari kanan untuk Woltemade, yang langsung menembak. De Gea menyelamatkan bola dengan kakinya. Bola jatuh ke kaki Koopmeiners, yang melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti, tetapi melenceng tipis.

    32' - JUVENTUS MENYAMAKAN KEDUDUKAN, WOLTEMADE! Viery membuat keputusan ceroboh saat mencoba mendahului Kolo Muani, tetapi pemain Prancis itu berhasil mengecoh dan melewatinya di kotak penalti. Umpan silang dari kanan disambut sepakan kaki bagian dalam oleh pemain Jerman tersebut untuk membuat skor menjadi 1-1 sekaligus mencetak gol pertamanya di liga.

    22' - Lagi-lagi Juventus, lagi-lagi Cabal: kali ini pemain Kolombia tersebut dibiarkan sendirian di tengah kotak penalti, tetapi tembakannya buruk dan bola melenceng.

    21' - Juventus kembali mengancam: umpan silang Kolo Muani dari kanan disambut tendangan voli Cabal, tetapi De Gea tampil gemilang dengan menepis bola sambil menjatuhkan diri hingga menghasilkan sepak pojok.

    10' - Juventus membalas, juga lewat sepak pojok: McKennie mendahului para bek untuk menyundul bola, tetapi arah bola melenceng tipis.

    4' - FIORENTINA LANGSUNG UNGGUL, PELLEGRINO! Sepak pojok Pedro Goncalves dari kiri disambut sundulan pemain Argentina tersebut. Ia langsung menaklukkan Vicario untuk membuat skor menjadi 1-0, lalu merayakannya seperti Batistuta.

  • DAFTAR STATISTIK PERTANDINGAN

    Fiorentina-Juventus 1-1

    Pencetak gol: 4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J)

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai, Goncalves; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Pelatih: Vanoli.

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Boga. Pelatih: Spalletti

    Kartu kuning: Cabal (J), Bremer (J)

    Kartu merah: -

    Asis: Pedro Goncalves (F), Kolo Muani (J)

    Wasit: Colombo

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