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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Serie A: dari Milik dan Stankovic hingga Pellegrini dan Liberali, yang paling jarang dimainkan

Serie A
Genoa
Fiorentina
Inter
Parma Calcio 1913
SSC Napoli
Frosinone
Como
Roma
Lecce
Bologna
Lazio
Monza
Sassuolo
AC Milan
Cagliari
Juventus
Atalanta
Venezia
Torino
Udinese

Banyak pemain belum juga turun ke lapangan atau hanya mendapat menit bermain sangat sedikit dalam lima pekan pertama Serie A.

Lima giornata liga, dua laga Coppa Italia (bagi banyak tim, masih banyak yang belum memainkan satu pun) dan setidaknya satu putaran kompetisi Eropa kini sudah berlalu, dan jeda panjang untuk tim nasional (selama dua pekan) resmi dimulai. Musim dimulai dengan gebrakan, dengan banyak hal baru (termasuk dari sisi regulasi) dan antusiasme yang kembali terasa juga dari segi tontonan serta hiburan. Dengan setidaknya sudah ada 5 pertandingan untuk setiap tim, kini juga sudah waktunya membuat evaluasi awal dengan pelatih yang berganti, yang lain berada di ujung tanduk, hasil yang kurang lebih memuaskan, tetapi juga dan terutama pilihan di lapangan yang akan memengaruhi masa depan, setidaknya hingga Januari, dari banyak pemain.

Berbagai pilihan sudah dibuat dari sisi teknis/taktis, cedera seperti biasa memengaruhi skuad 20 klub, tetapi siapa saja sejauh ini para pemain yang paling jarang digunakan di klub-klub Serie A? Kami telah menganalisis skuad 20 klub dan beberapa kasus dengan kurang dari 100 menit bermain, sudah mulai memicu perdebatan.

  • Atalanta

    Maurizio Sarri adalah pelatih dengan pemain yang paling sedikit digunakan di Serie A musim ini, hanya 20. Yang paling sering dimainkan adalah Carnesecchi, tetapi di dasar daftar, dari segi menit bermain, ada Elmas, Kristensen, dan Zappacosta dengan catatan kurang dari 200 menit. Ada 10 pemain yang tidak digunakan, termasuk Marten De Roon yang kemudian dilepas ke Roma.


    Yang paling jarang digunakan

    Kamaldeen Sulemana - cedera

    Hien - cedera

    Olic, Mirra, Vismara, Manzoni, Pomperi - para pemain muda yang digabungkan

    Ibrahim Sulemana - 4 kali masuk skuad

    Marco Sportiello - 7 kali masuk skuad


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  • Bologna

    Petualangan Tedesco sudah berakhir dan pada matchday terakhir Raffaele Palladino sudah mengubah arahan taktis dan teknis. Bologna menjadi salah satu tim dengan rotasi terbanyak (25) dengan Lewis Ferguson dan Heggem sebagai yang paling sering digunakan. Bernardeschi juga mendapat banyak menit bermain, sementara hanya ada 4 pemain yang belum pernah digunakan. Di dasar klasemen El Azzouzi, Dovbyk, dan Orsolini, ketiganya sama-sama bergelut dengan cedera yang memengaruhi mereka.


    Yang paling jarang digunakan

    Vitik - 5 kali masuk skuad

    Casale - 3 kali masuk skuad

    Franceschelli dan Happonen - kiper cadangan

    Mbangula - 3 kali masuk skuad dan hanya 12 menit

    De Silvestri - 5 kali masuk skuad dan hanya 32 menit

    Dovbyk - 3 kali masuk skuad dan hanya 84 menit

    El Azzouzi - 2 kali masuk skuad dan hanya 79 menit

    Orsolini - 3 kali masuk skuad dan hanya 94 menit

    Amondarain - 5 kali masuk skuad dan hanya 95 menit.


  • Cagliari

    Pisacane dan Cagliari-nya sedang melaju di liga dengan 12 poin dan hanya satu kekalahan tipis dari Inter, yang membuat para penggemar bermimpi. Winks dan Caprile menjadi kepastian, Obert, Romano, dan Rodriguez adalah para pemain muda yang paling sering digunakan, tetapi di pulau itu juga ada pemain-pemain yang mengharapkan menit bermain lebih banyak. Yang masih minim ruang bermain adalah Sugawara, Gagliardini, serta Yerri Mina dan Kevin Carlos. Masih ada 7 pemain yang belum mencatatkan menit bermain.


    Yang paling jarang dimainkan

    Massolin - 4 kali masuk skuad dan 0 menit

    Nzola - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Idrissi - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Akarakiri - 5 kali masuk skuad dan 0 menit

    Sulev, Grandu, dan Cavuoti adalah pemain muda yang belum pernah dimainkan

    Sherri - kiper cadangan

    Prati - 2 kali masuk skuad dan 9 menit

    Gagliardini - 4 kali masuk skuad dan 21 menit

    Liteta - 7 kali masuk skuad dan 45 menit

    Trepy - 1 kali masuk skuad dan 54 menit sebelum insiden yang sudah diketahui.

    Kevin Carlos - 4 kali masuk skuad dan 75 menit

    Yerri Mina - 3 kali masuk skuad dan 90 menit

    Ciervo - 5 kali masuk skuad dan 97 menit

    Sugawara - 2 kali masuk skuad dan 53 menit



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  • seperti

    Rotasi Cesc Fabregas juga minim yang, sejauh ini, baru menggunakan 21 pemain dari skuad yang sangat panjang dan besar. Nico Paz dan Jacobo Ramon menjadi yang paling sering tampil bersama Yan Couto, tetapi ada 9 pemain yang belum pernah digunakan pelatih asal Spanyol itu.


    Yang paling jarang digunakan

    Kiper cadangan Ginelli, Audero, dan Vigorito

    Pemain muda Lahdo dan Cassano

    Kambwala - 4 kali masuk skuad dan belum pernah dimainkan

    Goldaniga - 5 kali masuk skuad dan belum pernah dimainkan

    Dossena - 6 kali masuk skuad dan belum pernah dimainkan

    Liberali - 6 kali masuk skuad dan 25 menit

    Smolcici - 6 kali masuk skuad dan 49 menit

    Ricci - 5 kali masuk skuad dan 70 menit

    Sanchez - 4 kali masuk skuad dan 90 menit

    Caqueret - 5 kali masuk skuad dan 92 menit



  • Fiorentina

    Di Firenze pun sudah terjadi pergantian pelatih di bangku cadangan dari Fabio Grosso ke Paolo Vanoli, yang kembali ke tempat ia pernah tampil baik dan sudah mampu memberi titik balik pada hasil-hasil tim. Benang merah antara kedua pelatih itu adalah De Gea, Dragusin, Ndour, dan Mastantuono. Ada 7 pemain yang sama sekali belum pernah digunakan dan hanya 3 yang mencatatkan waktu bermain di bawah 100 menit.


    Yang paling minim dimainkan

    Christensen dan Lezzerini, para kiper pelapis

    Parisi - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Sottil - tidak pernah masuk skuad

    Jallow - satu kali masuk skuad dan 0 menit

    para pemain muda Pirrò, Mazzeo, dan Croci

    "Pote" Pedro Goncalves - 4 kali masuk skuad dan 75 menit

    Beto - 4 kali masuk skuad dan 105 menit

  • Frosinone

    Frosinone asuhan Massimiliano Alvini juga sedang mengejutkan pada awal Serie A musim ini, juga berkat kepastian-kepastian muda yang tersedia. Starting XI utamanya solid dan sudah terkonfirmasi, tetapi di antara yang paling sering digunakan menonjol nama-nama seperti Palmisani, Kvernadze, Raimondo, Calvandi, dan Calò. Hanya sedikit yang masih tertahan di angka nol menit, sementara dalam rotasi banyak yang berada di bawah 100 menit.


    Yang paling jarang digunakan

    Kiper Pisseri, Desplanches, dan Lolic

    Ben Kone - tidak pernah masuk skuad

    Gelli - tidak pernah masuk skuad

    Fayed - 5 kali masuk skuad dan 28 menit

    Bobcek - 4 kali masuk skuad dan 46 menit

    Grillitsch - 4 kali masuk skuad dan 53 menit

    Birligea - 5 kali masuk skuad dan 75 menit

    Tchato - 5 kali masuk skuad dan 90 menit

    Terzic - 5 kali masuk skuad dan 92 menit

    Amey - 6 kali masuk skuad dan 94 menit

    El Azzouzi - 7 kali masuk skuad dan 95 menit

  • Genoa

    Daniele De Rossi belum mampu mengulangi musim 2025/2026 yang sangat bagus dan sedang berusaha mengubah pilihan serta personel untuk keluar dari krisis. Sejauh ini, yang paling sering digunakan adalah Marcandalli, Bijlow, Frendrup, Baldanzi, dan Ellertsson, sementara ada total 8 pemain yang belum pernah digunakan pada musim ini.


    Yang paling jarang digunakan

    Pemain-pemain muda Robinho Jr., Nuredini, Klisys, Vaz, dan Doucouré.

    Para penjaga gawang Sommariva, Stolz, dan Mihelson

    Venturino - Belum pernah dipanggil

    Zulevic - 2 kali dipanggil dan 3 menit

    Hamed Traoré - 4 kali dipanggil dan 14 menit

    Havel - 2 kali dipanggil dan 24 menit

    Sabelli - 7 kali dipanggil dan 45 menit

    Drameh - 3 kali dipanggil dan 61 menit

    El Shaarawy - 4 kali dipanggil dan 89 menit


  • Inter

    Rotasi juga terbatas bagi Cristian Chivu yang sejauh ini baru menggunakan 21 pemain. Josep Martinez, Barella, Bastoni, dan Zielinski menjadi sosok yang tak tergantikan, sementara Diouf dan Lautaro termasuk di antara mereka yang mencatat menit bermain tertinggi. Hanya ada 6 pemain yang masih berada di angka nol dan jumlah itu naik menjadi 9 jika menghitung pemain yang baru mengoleksi kurang dari 100 menit bermain.


    Yang paling jarang dimainkan

    Kiper Provedel dan Di Gennaro

    Pemain muda Mosconi, Bovio, dan Iddrissou

    Spence - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Stankovic - 6 kali masuk skuad dan 15 menit

    Mkhitaryan - 5 kali masuk skuad dan 69 menit

    Bonny - 6 kali masuk skuad dan 98 menit

    Luis Henrique - 6 kali masuk skuad dan 123 menit

  • Juventus

    Luciano Spalletti telah menepis kritik dalam dua penampilan terakhir dan di starting XI-nya ada 6 kepastian yang tak tersentuh seperti Kalulu, Celik, Bremer, Douglas Luiz, Conceicao, dan Kolo Muani. Sementara itu, sangat banyak pemain yang belum pernah dipanggil atau dimainkan kurang dari 100 menit, tetapi pilihan sang pelatih dipengaruhi oleh begitu banyak cedera yang dialami para pemainnya.


    Yang paling jarang digunakan

    Para penjaga gawang: Pinsoglio, Radu, dan Grabara (musim berakhir setelah tampil di piala)

    Para pemain muda Elimoghale, Makiobo, Oboavwoduo, Pagnucco, dan Owusu

    Ekhator - cedera, 1 kali dipanggil dan belum pernah dimainkan

    Thuram - cedera, 1 kali dipanggil dan belum pernah dimainkan

    Cabal - cedera, 1 kali dipanggil dan belum pernah dimainkan

    Milik - 2 kali dipanggil dan belum pernah dimainkan

    Rugani - 5 kali dipanggil dan belum pernah dimainkan

    Cambiaso - 2 kali dipanggil dan 31 menit

    Yildiz - cedera, 1 kali dipanggil dan 69 menit

    Zhegrova - 4 kali dipanggil dan 72 menit

    Gatti - 5 kali dipanggil dan 92 menit

    Boga - cedera, 3 kali dipanggil dan 104 menit


  • Lazio

    Gennaro Gattuso telah mengangkat Lazio dan berhasil menemukan keseimbangan pada saat-saat terakhir untuk tim yang pada musim panas kesulitan bergerak di bursa transfer. Pilar-pilarnya adalah Mandas, Porvstgaard, Zaccagni, Taylor, dan juga Frattesi, tetapi ada juga banyak pemain yang sejauh ini belum mencatatkan menit bermain atau baru bermain sedikit.


    Yang paling jarang digunakan

    Para penjaga gawang Motta, Furlanetto (cedera), dan Renzetti

    Fares - tidak pernah masuk skuad

    Pemain muda Galassi, Bordon, Serra, Przyborek, dan Farcomeni

    Cataldi - 2 kali masuk skuad dan tidak pernah dimainkan

    Patric - cedera, tidak pernah masuk skuad

    Pellegrini - 1 kali masuk skuad dan 26 menit

    Lazzari - 6 kali masuk skuad dan 28 menit

    Gudmundsson - 3 kali masuk skuad dan 39 menit

  • Lecce

    Naik turun dialami Eusebio Di Francesco yang mempertahankan kerangka utama musim lalu serta para pemain senior Falcone, Danilo Veiga, Coulibaly, dan Pierotti. Daftar pemain yang sedikit atau tidak pernah digunakan cukup panjang, begitu pula daftar panjang para pemain muda yang ikut digabungkan.


    Yang paling jarang digunakan

    Para kiper Lupo, Borbei, Penev, dan Bleve

    Para pemain muda Esposito, Addo, Kovac, Ubani, dan Dembelé

    Scott - 4 kali masuk skuad dan tidak pernah dimainkan

    Dembelé - 4 kali masuk skuad dan tidak pernah dimainkan

    Jean - 4 kali masuk skuad dan tidak pernah dimainkan

    Fofana - 6 kali masuk skuad dan tidak pernah dimainkan

    Gandelman - 4 kali masuk skuad dan 1 menit

    Berisha - 2 kali masuk skuad dan 8 menit

    Laerke - 3 kali masuk skuad dan 16 menit

    Kaba - 3 kali masuk skuad dan 31 menit

    Paco Esteban - 6 kali masuk skuad dan 67 menit

    Fatah - 4 kali masuk skuad dan 99 menit

  • Milan

    Amorim tampaknya telah menemukan formula yang pas dalam penampilan terakhirnya melawan Lecce, tetapi Milan masih merupakan proyek yang belum rampung. Kepastian yang ada adalah Maignan, De Winter, Pavlovic, Goncalo Ramos, Gila, dan Chukwueze. Ada 8 pemain yang sama sekali belum pernah digunakan, dengan Christian Comotto dan Tomori yang kembali dimasukkan ke skuad paling menonjol. Sementara itu, Camarda hanya bermain 8 menit.


    Yang paling jarang digunakan

    Kiper Torriani, Terracciano, dan Bouyer

    Vladimirov - tidak pernah dipanggil

    Bondo - tidak pernah dipanggil

    Tomori - 4 kali dipanggil dan tidak pernah dimainkan

    Diawara - 5 kali dipanggil dan tidak pernah dimainkan

    Comotto - 5 kali dipanggil dan tidak pernah dimainkan

    Camarda - 6 kali dipanggil dan 8 menit

    Gabbia - 5 kali dipanggil dan 17 menit

    Filippo Terracciano - 6 kali dipanggil dan 47 menit

    Hutchinson - 4 kali dipanggil dan 58 menit

  • Monza

    Kemenangan atas Sassuolo mengangkat kembali musim Ivan Juric yang akhirnya menemukan formula yang pas dalam sebelas pemain utamanya. Kouadio, Birindelli, Mangas, dan Lucchesi adalah satu-satunya kepastian, tetapi daftar pemain yang belum mendapat tempat jauh lebih panjang, baik karena cedera seperti kapten Pessina maupun karena pilihan seperti Keita, Ngonge, dan Goglichidze.


    Pemain yang paling jarang digunakan

    Para kiper Ballabio, Strajnar, Pizzignacco, dan Tornqvist (dua nama terakhir bergantian dengan Thiam yang paling sering digunakan).

    Kevin Martins - tidak pernah masuk skuad

    Pessina - cedera, tidak pernah masuk skuad

    Ciurria - cedera, tidak pernah masuk skuad

    Keita Balde - tidak pernah masuk skuad

    Ngonge - 1 kali masuk skuad, tidak pernah dimainkan

    Antov - 7 kali masuk skuad, tidak pernah dimainkan

    Touré - cedera, 1 kali masuk skuad dan 1 menit

    Ziolkovski - 1 kali masuk skuad dan 14 menit

    Zeballos - 2 kali masuk skuad dan 25 menit

    Colombo - 2 kali masuk skuad dan 28 menit

    Maye - 5 kali masuk skuad dan 86 menit

  • Napoli

    Rotasi minim di tengah iklim ketegangan di dalam ruang ganti dan begitu banyak cedera untuk Massimiliano Allegri. Napoli racikannya masih sangat jauh dari kata jadi dan kesulitan-kesulitan ini tidak membantu sang pelatih. Ada 7 kepastian: Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Lobotka, Hojlund, Politano, dan De Bruyne meski dengan menit bermain yang berbeda-beda. Ada 11 pemain yang total menit bermainnya masih di bawah 100 menit.


    Yang paling jarang dimainkan

    Kiper Pugliese dan Contini

    Marianucci - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Buongiorno - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Giovane - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Beukema - 6 kali masuk skuad dan tidak pernah dimainkan

    Badiashile - 4 kali masuk skuad dan 10 menit

    Neres - 6 kali masuk skuad dan 84 menit

    Favasuli - 6 kali masuk skuad dan 95 menit

    Lucca - 6 kali masuk skuad dan 100 menit

    McTominay - cedera, 2 kali masuk skuad dan 146 menit.

  • Parma

    Banyak pemain tak tergantikan bagi Cuesta, tetapi ia masih belum menemukan konsistensi seperti setahun lalu. Valeri, Mandela Keita, dan El Bilal Touré menjadi satu-satunya pemain dengan 100% penampilan, tetapi Corvi, Delprato, dan Troilo juga memiliki jumlah menit bermain yang bahkan lebih banyak. Hanya sedikit yang masih berada di angka nol, tetapi sang pelatih membagikan sedikit menit kepada cukup banyak pemain.


    Yang paling jarang dimainkan

    Kiper Mazzocchi, Ghidotti, dan Daffara

    Pemain muda Pajsar dan De Martis

    Nicolussi Caviglia - cedera, tidak pernah masuk skuad

    Cremaschi - 6 kali masuk skuad dan 34 menit

    Diallo - 5 kali masuk skuad dan 73 menit

    Carboni - 7 kali masuk skuad dan 85 menit

    Ndiaye - 7 kali masuk skuad dan 90 menit

  • Roma

    Hanya 21 pemain yang digunakan Gian Piero Gasperini, yang memperpendek rotasi untuk menjadikan Roma besutannya sebagai penantang Scudetto. Poros utamanya bertumpu pada Svilar, Cristante, Mancini, Dybala, Hermoso, dan Malen. Di antara mereka yang sama sekali belum digunakan, nama mantan kapten Lorenzo Pellegrini paling menonjol, tetapi hanya sedikit pemain yang berada di bawah 100 menit, dengan Santiago Castro sedikit melampaui angka tersebut.


    Yang paling sedikit digunakan

    Para kiper Gollini, De Marzi, dan Vasquez.

    Arena - 1 kali masuk skuad dan belum pernah dimainkan

    Pellegrini - 2 kali masuk skuad dan belum pernah dimainkan

    Koulierakis - 6 kali masuk skuad dan 31 menit

    De Roon - 5 kali masuk skuad dan 35 menit

    Castro - 6 kali masuk skuad dan 105 menit

    Rensch - 4 kali masuk skuad dan 106 menit

  • Sassuolo

    Naik turun bagi Alberto Aquilani yang perlahan sedang membentuk ulang tim Sassuolo. Hanya ada 3 pemain yang tak tergantikan dan selalu tampil: Cinquegrano, Laurienté, dan Bowie, tetapi menit bermain Doig, Muric, Leysen, dan Matic juga tinggi. Daftar pemain cedera dan pemain dengan menit bermain di bawah 100 menit sangat panjang.


    Yang paling sedikit dimanfaatkan

    Kiper Nyarko, Satalino, dan Turati

    Pemain muda Kulla dan Vezzosi

    Ismael Kone - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Pieragnolo - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Candé - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Boloca - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Yeferson Paz - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Walukiewicz - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Pierini - 6 kali masuk skuad dan tidak pernah dimainkan

    Skjellerup - 4 kali masuk skuad dan 8 menit

    Van der Brempt - 4 kali masuk skuad dan 35 menit

    Sulemana - 4 kali masuk skuad dan 30 menit

    Obrador - 7 kali masuk skuad dan 94 menit

    Caleta Car - 4 kali masuk skuad dan 99 menit

  • Torino

    Ignazio Abate adalah pelatih yang paling banyak memberi kepercayaan kepada skuadnya dengan menggunakan 26 pemain sepanjang musim. Para pemain yang tak tergantikan adalah Saul Coco, Nikola Vlasic, Alessio Cacciamani, dan Giovanni Simeone, lalu menit bermain mulai menurun dari Comuzzo ke bawah. Rotasi lain, tetapi ruang di bawah total 100 menit diberikan kepada banyak pemain dalam skuad yang masih sulit ditebak.


    Yang paling sedikit dimainkan

    Kiper Israel (cedera) dan Siviero

    Pemain muda Kugyela dan Carrascosa

    Pellegri - cedera dan tidak pernah dipanggil

    Biraghi - 6 kali dipanggil dan 1 menit

    Zapata - 6 kali dipanggil dan 48 menit

    Luongo - 5 kali dipanggil dan 65 menit

    Aboukhal - 7 kali dipanggil dan 74 menit

    Ilkhan - 7 kali dipanggil dan 74 menit

    Oristanio - 7 kali dipanggil dan 78 menit

    Patterson - 3 kali dipanggil dan 79 menit


  • Udinese

    Runjaic memercayai kepastian yang sudah diasahnya sepanjang musim lalu (Karlstrom, Ekkelenkam, Okoye, dan Kamara), lalu menambahkan pemain dengan kecepatan dan fisik seperti Vojvoda dan Abankwah. Semua pemain outfield setidaknya sudah mencatatkan satu menit bermain dan tidak banyak yang minim digunakan dengan waktu di bawah 100 menit.


    Yang paling sedikit dimainkan

    Kiper Padelli dan Mrozek

    Pemain muda Vinciati dan Jovanovic

    Lovric - 7 kali masuk skuad dan 10 menit

    Zanoli - 1 kali masuk skuad dan 19 menit

    Chakvetadze - 3 kali masuk skuad dan 62 menit

    Zarraga - 7 kali masuk skuad dan 63 menit

    Bertola - 7 kali masuk skuad dan 97 menit

  • Venezia

    Posisi Stroppa terancam dan perubahan pilihan yang terus-menerus, baik karena terpaksa maupun tidak, jelas tidak membantu Venezia. Akor Adams adalah satu-satunya pemain dengan 100% penampilan, sementara Schingtienne, Hainaut, dan Filip Stankovic menjadi yang paling sering digunakan. Banyak pemain cedera dan banyak pula pemain muda yang bermain di bawah 100 menit.


    Yang paling jarang digunakan

    Kiper Montipò, Pozzi, Grandi

    Pemain muda Mohammed, Berardi, Lisman, dan Fanne

    Adorante - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Sverko - cedera dan tidak pernah masuk skuad

    Duncan - tidak pernah masuk skuad

    Mazzocchi - cedera, 3 kali masuk skuad dan tidak pernah dimainkan

    Panada - 7 kali masuk skuad dan 39 menit

    Toni Fernandez - 3 kali masuk skuad dan 58 menit

    Gomes - 7 kali masuk skuad dan 72 menit

    Dagasso - cedera, 4 kali masuk skuad dan 103 menit