Serie A: dari Milik dan Stankovic hingga Pellegrini dan Liberali, yang paling jarang dimainkan

Lima giornata liga, dua laga Coppa Italia (bagi banyak tim, masih banyak yang belum memainkan satu pun) dan setidaknya satu putaran kompetisi Eropa kini sudah berlalu, dan jeda panjang untuk tim nasional (selama dua pekan) resmi dimulai. Musim dimulai dengan gebrakan, dengan banyak hal baru (termasuk dari sisi regulasi) dan antusiasme yang kembali terasa juga dari segi tontonan serta hiburan. Dengan setidaknya sudah ada 5 pertandingan untuk setiap tim, kini juga sudah waktunya membuat evaluasi awal dengan pelatih yang berganti, yang lain berada di ujung tanduk, hasil yang kurang lebih memuaskan, tetapi juga dan terutama pilihan di lapangan yang akan memengaruhi masa depan, setidaknya hingga Januari, dari banyak pemain.

Berbagai pilihan sudah dibuat dari sisi teknis/taktis, cedera seperti biasa memengaruhi skuad 20 klub, tetapi siapa saja sejauh ini para pemain yang paling jarang digunakan di klub-klub Serie A? Kami telah menganalisis skuad 20 klub dan beberapa kasus dengan kurang dari 100 menit bermain, sudah mulai memicu perdebatan.