Serie A, Como-Roma LIVE

Serie A, pekan ke-6

Como-Roma

Pencetak gol:









Laga besar tersaji pada jam makan siang hari Minggu. Pada pukul 12.30Como asuhan Cesc Fabregas menjamu Roma asuhan Gian Piero Gasperini di Senigallia, dalam duel yang berlaku untuk pekan keenam Serie A, setelah jeda internasional, antara dua maestro sepak bola di liga dan antara dua tim yang paling terlihat sebagai kandidat untuk menjadi penantang utama Inter: namun, tim tuan rumah datang setelah kalah buruk di Frosinone, seusai meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, dan kini berjarak -6 dari puncak serta -3 tepat dari Roma, yang bermain imbang 2-2 melawan Inter sebelum jeda dan dengan tiga poin bisa menyamai mereka di klasemen, tetapi di Como dalam dua musim terakhir hanya menuai kekalahan. Duel di dalam duel, yakni antara Nico Paz dan Donyell Malen, yang sudah sama-sama mengoleksi enam gol musim ini.







