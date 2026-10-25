Serie A, Atalanta vs Frosinone LIVE

Serie A, pekan ke-8

Atalanta-Frosinone

Pencetak gol:





Minggu pukul 15.00 di New Balance Arena, Bergamo, Atalanta akan menghadapi Frosinone dalam laga pekan kedelapan Serie A. Tuan rumah baru saja menelan hasil mengecewakan melawan Ajax di Conference League, sementara tim tamu mengawali musim dengan sangat baik. Maurizio Sarri mengincar kemenangan setelah dua kekalahan terakhir dari AC Milan dan Ajax. Atalanta asuhannya mengalami kesulitan lebih besar dari perkiraan. Massimiliano Alvini sedang menjalani periode yang sangat baik: Frosinone mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan di klasemen. Antonio Raimondo juga patut mendapat banyak pujian. Ia menjadi pencetak gol terbanyak liga bersama Varela dari Monza.