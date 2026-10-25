Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Krstovic Atalanta VeneziaGetty Images
Diterjemahkan oleh

Serie A, Atalanta vs Frosinone LIVE

Atalanta vs Frosinone
Atalanta
Frosinone
Serie A

Ikuti bersama kami secara LIVE pekan kedelapan Serie A.

Serie A, pekan ke-8

Atalanta-Frosinone

Pencetak gol:


Minggu pukul 15.00 di New Balance Arena, Bergamo, Atalanta akan menghadapi Frosinone dalam laga pekan kedelapan Serie A. Tuan rumah baru saja menelan hasil mengecewakan melawan Ajax di Conference League, sementara tim tamu mengawali musim dengan sangat baik. Maurizio Sarri mengincar kemenangan setelah dua kekalahan terakhir dari AC Milan dan Ajax. Atalanta asuhannya mengalami kesulitan lebih besar dari perkiraan. Massimiliano Alvini sedang menjalani periode yang sangat baik: Frosinone mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan di klasemen. Antonio Raimondo juga patut mendapat banyak pujian. Ia menjadi pencetak gol terbanyak liga bersama Varela dari Monza.

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING:

  • Detail pertandingan

    Atalanta-Frosinone

    Pencetak gol:

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, Elmas, Rowe; Krstovic. Pelatih: Sarri
    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Pelatih: Alvini

    Kartu kuning:

    Kartu merah:

    Assist:

    Wasit: Marinelli

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
ATA

ATA

Serie A

25 Okt 2026

FRC

FRC