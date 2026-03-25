Serie A, 30 Pemain Termahal: Lautaro Memimpin, Kasus David, Nilai yang Menjanjikan Keuntungan

Penilaian nilai pasar para pemain Serie A musim 2025-26: ada 5 pemain Inter dalam daftar 10 besar

Kapten Inter, Lautaro Martinez, kembali memimpin daftar pemain termahal di Serie A, menurut data terbaru dari situs khusus Transfermarkt, yang telah menyusun daftar lengkapnya. Pemain asal Argentina ini, dengan nilai pasar 85 juta euro, menduduki posisi teratas di podium, diikuti oleh Kenan Yildiz dari Juventus, yang diperkirakan bernilai 75 juta euro, dan rekan setimnya Alessandro Bastoni, yang menurut Transfermarkt bernilai 70 juta euro.


KASUS DAVID DAN VLAHOVIC

Dari sudut pandang pasar transfer, menarik untuk mencatat penilaian dua pemain yang banyak dibicarakan dalam beberapa bulan terakhir, keduanya dari Juventus: Jonathan David dan Dusan Vlahovic. Untuk yang pertama, yang dibeli oleh Bianconeri pada musim panas lalu secara gratis, Transfermarkt memberikan nilai 35 juta euro, angka yang, jika benar-benar diterima jika pemain asal Kanada itu dijual, akan memungkinkan Si Nyonya Tua meraih keuntungan yang cukup besar. Nilai yang sama juga berlaku untuk Vlahovic, yang nilainya telah berkurang setengahnya dibandingkan dengan 70 juta euro (+10 juta bonus) yang dikeluarkan Juventus untuk membelinya pada Januari 2022. Kontrak pemain asal Serbia ini akan berakhir pada bulan Juni dan ia sedang menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan Bianconeri.


Berikut ini adalah 30 pemain termahal di Serie A 2025-26 menurut perkiraan Transfermarkt, beserta perubahannya—baik naik maupun turun—dibandingkan dengan pembaruan sebelumnya.

  • DARI PERINGKAT 30 KE 21

    30) Matias Soulé (Roma, sayap kanan) - 35 juta

    29) Gleison Bremer (Juventus, bek tengah) - 35 juta

    28) Evan Ndicka (Roma, bek tengah) - 35 juta (+5 juta)

    27) Jonathan David (Juventus, penyerang tengah) - 35 juta

    26) Mile Svilar (Roma, kiper) - 35 juta

    25) Donyell Malen (Roma, penyerang tengah) - 35 juta (+10 juta)

    24) Dusan Vlahovic (Juventus, penyerang tengah) - 35 juta

    23) Ange-Yoan Bonny (Inter, penyerang tengah) - 35 juta

    22) Strahinja Pavlovic (Milan, bek tengah) - 35 juta (+7 juta)

    21) Charles De Ketelaere (Atalanta, gelandang serang) - 35 juta

  • DARI PERINGKAT 20 KE 11

    20) Alessandro Buongiorno (Napoli, bek tengah) - 35 juta (-10 juta)

    19) Santiago Castro (Bologna, penyerang tengah) - 35 juta

    18) Wesley (Roma, bek sayap kanan) - 40 juta (+5 juta)

    17) Moise Kean (Fiorentina, penyerang tengah) - 40 juta (-5 juta)

    16) Yann Bisseck (Inter, bek tengah) - 40 juta (+5 juta)

    15) Khephren Thuram (Juventus, gelandang) - 40 juta

    14) Ederson (Atalanta, gelandang) - 40 juta

    13) Pio Esposito (Inter, penyerang tengah) - 45 juta (+10 juta)

    12) Scott McTominay (Napoli, gelandang) - 45 juta

    11) Manu Koné (Roma, gelandang) - 50 juta

  • 10 TERATAS

    10) Federico Dimarco (Inter, bek kiri) - 50 juta

    9) Nicolò Barella (Inter, gelandang) - 50 juta (-10 juta)

    8) Marcus Thuram (Inter, penyerang tengah) - 50 juta (-10 juta)

    7) Rasmus Hojlund (Napoli, penyerang tengah) - 50 juta (+5 juta)

    6) Christian Pulisic (Milan, sayap kanan) - 50 juta (-10 juta)

    5) Rafael Leao (Milan, sayap kiri) - 65 juta (-5 juta)

    4) Nico Paz (Como, gelandang serang) - 65 juta

    3) Alessandro Bastoni (Inter, bek tengah) - 70 juta (-10 juta)

    2) Kenan Yildiz (Juventus, sayap kiri) - 75 juta

    1) Lautaro Martinez (Inter, penyerang tengah) - 85 juta

