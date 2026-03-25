Serie A, 30 Pemain Termahal: Lautaro Memimpin, Kasus David, Nilai yang Menjanjikan Keuntungan

Kapten Inter, Lautaro Martinez, kembali memimpin daftar pemain termahal di Serie A, menurut data terbaru dari situs khusus Transfermarkt, yang telah menyusun daftar lengkapnya. Pemain asal Argentina ini, dengan nilai pasar 85 juta euro, menduduki posisi teratas di podium, diikuti oleh Kenan Yildiz dari Juventus, yang diperkirakan bernilai 75 juta euro, dan rekan setimnya Alessandro Bastoni, yang menurut Transfermarkt bernilai 70 juta euro.





KASUS DAVID DAN VLAHOVIC

Dari sudut pandang pasar transfer, menarik untuk mencatat penilaian dua pemain yang banyak dibicarakan dalam beberapa bulan terakhir, keduanya dari Juventus: Jonathan David dan Dusan Vlahovic. Untuk yang pertama, yang dibeli oleh Bianconeri pada musim panas lalu secara gratis, Transfermarkt memberikan nilai 35 juta euro, angka yang, jika benar-benar diterima jika pemain asal Kanada itu dijual, akan memungkinkan Si Nyonya Tua meraih keuntungan yang cukup besar. Nilai yang sama juga berlaku untuk Vlahovic, yang nilainya telah berkurang setengahnya dibandingkan dengan 70 juta euro (+10 juta bonus) yang dikeluarkan Juventus untuk membelinya pada Januari 2022. Kontrak pemain asal Serbia ini akan berakhir pada bulan Juni dan ia sedang menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan Bianconeri.





Berikut ini adalah 30 pemain termahal di Serie A 2025-26 menurut perkiraan Transfermarkt, beserta perubahannya—baik naik maupun turun—dibandingkan dengan pembaruan sebelumnya.