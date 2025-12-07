Destinasi Selanjutnya Sergio Ramos? Legenda Real Maadrid Itu Resmi Tinggalkan Klub Meksiko Monterrey & Ogah Pensiun

Ramos pindah ke pihak Meksiko awal tahun ini setelah kepergiannya dari klub La Liga Sevilla. Pemain berusia 39 tahun itu kembali ke tim Spanyol tersebut pada tahun 2023 setelah exit dari PSG tetapi pada akhir pekan mengonfirmasi bahwa kekalahan Monterrey 3-2 dari Toluca akan menandai penampilan terakhirnya untuk klub.

"Saya sudah membuatnya sangat jelas minggu lalu. Jelas, ya - ini adalah pertandingan terakhir saya," kata Ramos setelah kekalahan akhir pekan. Merenungkan kekalahan di semifinal, bek berpengalaman itu menyatakan bahwa "kalah di semifinal selalu menyakitkan, terutama ketika Anda jatuh tepat sebelum mencapai final."

"Ada banyak hal yang perlu dievaluasi. Kami praktis memberikan babak pertama. Kami kurang intensitas, ritme, kepribadian, dan kontrol bola. Anda bisa kalah - sepak bola memang seperti itu - tetapi jika Anda kalah, itu seharusnya dengan bermain seperti yang kami lakukan di babak kedua, bukan yang pertama, yang kami berikan kepada mereka."

Ramos meninggalkan klub setelah membuat 32 penampilan kompetitif pada tahun 2025, mencetak tujuh gol dan menerima satu kartu merah, dan bertekad untuk bermain di Eropa sekali lagi.