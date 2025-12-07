Getty Images Sport
Destinasi Selanjutnya Sergio Ramos? Legenda Real Maadrid Itu Resmi Tinggalkan Klub Meksiko Monterrey & Ogah Pensiun
'Ini adalah pertandingan terakhir saya' kata Ramos
Ramos pindah ke pihak Meksiko awal tahun ini setelah kepergiannya dari klub La Liga Sevilla. Pemain berusia 39 tahun itu kembali ke tim Spanyol tersebut pada tahun 2023 setelah exit dari PSG tetapi pada akhir pekan mengonfirmasi bahwa kekalahan Monterrey 3-2 dari Toluca akan menandai penampilan terakhirnya untuk klub.
"Saya sudah membuatnya sangat jelas minggu lalu. Jelas, ya - ini adalah pertandingan terakhir saya," kata Ramos setelah kekalahan akhir pekan. Merenungkan kekalahan di semifinal, bek berpengalaman itu menyatakan bahwa "kalah di semifinal selalu menyakitkan, terutama ketika Anda jatuh tepat sebelum mencapai final."
"Ada banyak hal yang perlu dievaluasi. Kami praktis memberikan babak pertama. Kami kurang intensitas, ritme, kepribadian, dan kontrol bola. Anda bisa kalah - sepak bola memang seperti itu - tetapi jika Anda kalah, itu seharusnya dengan bermain seperti yang kami lakukan di babak kedua, bukan yang pertama, yang kami berikan kepada mereka."
Ramos meninggalkan klub setelah membuat 32 penampilan kompetitif pada tahun 2025, mencetak tujuh gol dan menerima satu kartu merah, dan bertekad untuk bermain di Eropa sekali lagi.
Ramos ingin terus bermain
Dan sebagai agen bebas, Ramos bebas memilih di mana akan bermain selanjutnya di luar jendela transfer musim dingin dan musim panas tradisional. Guru transfer Fabrizio Romano juga telah mengkonfirmasi bahwa bek tengah pemenang World Cup memiliki sejumlah proposal saat ia menilai opsinya.
"Sergio Ramos meninggalkan Monterrey karena ia mengkonfirmasi bahwa ia telah memainkan pertandingan terakhirnya di Meksiko," posting Romano di akun resmi X-nya. "Ramos ingin terus bermain sepak bola, tidak ada rencana untuk pensiun dan siap menilai proposal. Agen bebas mulai sekarang."
AC Milan telah muncul sebagai tujuan potensial untuk Ramos dengan media Italia Calcimercato melaporkan bahwa mantan bintang Spanyol itu menawarkan jasanya kepada raksasa Italia tersebut. Ramos ingin bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di Real Madrid Luka Modric, yang meninggalkan Los Blancos menuju San Siro awal tahun ini.
Modric telah membuat awal yang mengesankan di Milan saat Rossoneri berusaha mengamankan Scudetto dalam pertandingan pertama Max Allegri kembali di pucuk pimpinan AC Milan.
Ramos adalah anggota yang bertahan dari skuad Spanyol pemenang Piala Dunia 2010
Ramos adalah salah satu dari empat anggota skuad pemenang Piala Dunia 2010 Spanyol yang masih bermain. Pemain sayap Pedro terdaftar di tim Serie A, Lazio, sementara bek tengah Raul Albiol bermain untuk Pisa. Juan Mata, sementara itu, pindah ke tim A-League Melbourne Victory awal tahun ini setelah singkat bermain dengan Western Sydney Warriors.
Ramos tidak berniat mengikuti jejak rekan senegaranya Jordi Alba dan Sergio Busquets, yang keduanya baru-baru ini mengakhiri karier mereka. Keduanya, mantan pemain Barcelona, bermain penuh selama 90 menit untuk Inter Miami, yang meraih kemenangan 3-1 atas Vancouver Whitecaps dalam final Piala MLS 2025 akhir pekan lalu.
Lionel Messi sangat berperan dalam kemenangan tersebut, memberikan dua assist saat Alba dan Busquets mengakhiri masa bermain mereka dengan cemerlang.
Trofi apa yang telah dimenangkan oleh Ramos?
Ramos telah menikmati karier yang luar biasa baik di klub maupun tim nasional, yang membuatnya memenangkan La Liga lima kali, Liga Champions empat kali, dan Copa Del Rey dua kali dengan Real Madrid. Selain itu, ia meraih dua medali pemenang Ligue 1 selama dua tahun bersama PSG.
Sementara itu, untuk tim nasional, Ramos adalah bagian dari skuad Spanyol yang menjuarai Euro 2008 dan Euro 2012, dan merupakan anggota kunci dari tim yang memenangkan Piala Dunia di Afrika Selatan pada 2010. Andres Iniesta mencetak gol kemenangan di waktu tambahan 15 tahun yang lalu saat La Roja mengalahkan Belanda.
Spanyol sedang berusaha untuk memenangkan ajang sepak bola utama di Amerika Utara musim panas mendatang dan ditarik dalam undian Grup H melawan Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay pada undian Piala Dunia hari Jumat.
