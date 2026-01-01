AFP
"Jangan Pernah Pakai Seragam Hijau!" - Apa Maksud Dari Pesan Viral Eduardo Camavinga Yang Melarang Endrick?
Nasihat Camavinga kepada Endrick
Camavinga telah memberikan beberapa nasihat kepada temannya, Endrick, setelah pemain Brasil itu meninggalkan Real Madrid dengan status pinjaman untuk bergabung dengan Lyon. Penyerang muda itu mencari kesempatan bermain reguler di tim utama di Prancis setelah tampil 40 kali untuk Real secara keseluruhan, mencetak tujuh gol. Dia telah mencetak 21 gol dalam 82 pertandingan untuk Palmeiras, dan sekarang berharap dapat memberikan dampak yang nyata di Ligue 1. Dia juga telah memenangkan 14 penampilan untuk Brasil tetapi belum benar-benar bersinar sebagai pemain tim utama di Eropa. Setelah kepindahannya ke Lyon, dia terlihat mengenakan warna hijau, dan Camavinga memastikan hal itu adalah kesalahan yang tidak boleh dia ulangi.
Mengapa Camavinga mengirim peringatan
Camavinga mengirim pesan kepada mantan rekan setimnya di Real, yang ditunjukkan Endrick di ponselnya.
Pesan tersebut berbunyi: "Bro, kamu harus tahu saingan berat timmu adalah Saint-Etienne, jadi jangan pernah memakai warna hijau!"
Dikenal sebagai 'Le Derby', persaingan jangka panjang Lyon dengan Saint-Etienne dimulai sejak tahun 1951, ketika mereka pertama kali bertemu. Kedua klub dipisahkan oleh jarak hanya 31 mil, dan telah bertemu sebanyak 126 kali. Lyon telah memenangkan 47 dari pertandingan tersebut, sedangkan Saint-Etienne memenangkan 45, dan ada 35 hasil imbang. Mencetak gol dalam derby itu bisa membuat Endrick menjadi favorit di Lyon, sebuah kota yang dianggap lebih berkerah putih dibandingkan dengan akar kerah biru Etienne.
Endrick adalah perekrutan besar untuk Lyon
Fans Lyon sudah menunjukkan dukungan luar biasa mereka untuk penandatanganan Endrick, dengan video pengumuman perekrutannya di Instagram melampaui 17 juta penayangan. Hampir 15 juta orang melihat pengumuman tersebut dalam 24 jam pertama, memecahkan rekor sebagai video media sosial Lyon yang paling banyak ditonton; video paling populer sebelumnya adalah ketika Tyler Morton meniru Ronaldinho, sebuah klip yang memperoleh 2,9 juta penayangan.
Menurut The Athletic, Lyon telah setuju untuk menanggung sebagian gaji Endrick dan Real Madrid akan mendapatkan kompensasi jika penyerang tersebut tidak bermain 25 pertandingan untuk klub antara bulan Januari dan akhir musim. Karena regulasi Prancis, ia tidak bisa bermain melawan Monaco pada 3 Januari dan mungkin akan debut melawan LOSC pada 11 Januari di Piala Prancis.
Apa yang akan datang selanjutnya untuk Endrick?
Endrick akan berusaha membuktikan kemampuannya menjelang Piala Dunia 2026, saat Brasil berusaha memenangkan trofi keenam mereka. Selecao akan menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di babak penyisihan grup di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Endrick secara terbuka mengatakan bahwa dia meragukan akan terpilih jika tetap di Real.
Dia berkata: "Saya khawatir...karena ini adalah impian saya untuk berada di Piala Dunia. Bahkan sulit untuk berbicara tentang itu. Saya ingin membantu Brasil memenangkan Piala Dunia keenam."
Pelatih Brasil Carlo Ancelotti telah menyatakan keyakinannya pada pemain tersebut, dan mengatakan bahwa dia tidak memberitahunya untuk meninggalkan Bernabeu.
Dia berkata: "Dia adalah pemain yang sangat penting karena dia salah satu talenta yang muncul dari sepak bola Brasil.
"Kami sedang mengevaluasinya. Tapi tidak benar bahwa saya mengatakan Endrick harus meninggalkan Real Madrid untuk pergi ke Piala Dunia. Itu adalah urusan antara Real Madrid dan pemain. Dia perlu berbicara dengan klub dan membuat keputusan terbaik untuk dirinya dan untuk Real Madrid."
Dia menambahkan: "Ya, saya berbicara dengannya [Endrick] di awal musim ini.
"Dia cedera, tapi sekarang dia baik-baik saja, sudah kembali, dan dia harus memikirkan dengan perwakilannya apa yang terbaik. Bicaralah dengan klub, untuk melihat apa yang terbaik baginya.
"Endrick masih sangat muda, ini bukan Piala Dunia terakhirnya. Dia bisa bermain di Piala Dunia 2026, karena dia memiliki kualitas untuk itu, tapi dia juga bisa berada di Piala Dunia 2030, atau Piala Dunia 2034, dan mungkin bahkan Piala Dunia 2038. Saya percaya penting baginya untuk kembali bermain dan menunjukkan kemampuannya."
