"Jangan Pernah Pakai Seragam Hijau!" - Apa Maksud Dari Pesan Viral Eduardo Camavinga Yang Melarang Endrick?

Endrick akan berusaha membuktikan kemampuannya menjelang Piala Dunia 2026, saat Brasil berusaha memenangkan trofi keenam mereka. Selecao akan menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di babak penyisihan grup di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Endrick secara terbuka mengatakan bahwa dia meragukan akan terpilih jika tetap di Real.

Dia berkata: "Saya khawatir...karena ini adalah impian saya untuk berada di Piala Dunia. Bahkan sulit untuk berbicara tentang itu. Saya ingin membantu Brasil memenangkan Piala Dunia keenam."

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti telah menyatakan keyakinannya pada pemain tersebut, dan mengatakan bahwa dia tidak memberitahunya untuk meninggalkan Bernabeu.

Dia berkata: "Dia adalah pemain yang sangat penting karena dia salah satu talenta yang muncul dari sepak bola Brasil.

"Kami sedang mengevaluasinya. Tapi tidak benar bahwa saya mengatakan Endrick harus meninggalkan Real Madrid untuk pergi ke Piala Dunia. Itu adalah urusan antara Real Madrid dan pemain. Dia perlu berbicara dengan klub dan membuat keputusan terbaik untuk dirinya dan untuk Real Madrid."

Dia menambahkan: "Ya, saya berbicara dengannya [Endrick] di awal musim ini.

"Dia cedera, tapi sekarang dia baik-baik saja, sudah kembali, dan dia harus memikirkan dengan perwakilannya apa yang terbaik. Bicaralah dengan klub, untuk melihat apa yang terbaik baginya.

"Endrick masih sangat muda, ini bukan Piala Dunia terakhirnya. Dia bisa bermain di Piala Dunia 2026, karena dia memiliki kualitas untuk itu, tapi dia juga bisa berada di Piala Dunia 2030, atau Piala Dunia 2034, dan mungkin bahkan Piala Dunia 2038. Saya percaya penting baginya untuk kembali bermain dan menunjukkan kemampuannya."