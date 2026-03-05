Getty Images Sport
"Sepuluh bola lagi" - William Osula dengan luar biasa tinggal lebih lama di latihan Newcastle untuk berlatih gol persis yang dia cetak melawan Manchester United
Drama di menit-menit akhir saat Osula memastikan kemenangan di detik-detik terakhir.
Pertandingan Liga Premier berubah menjadi kacau menjelang akhir babak pertama ketika Jacob Ramsey diusir dari lapangan karena pelanggaran kedua yang layak mendapat kartu kuning, setelah diduga melakukan diving. Namun, Anthony Gordon tetap berhasil membawa tuan rumah unggul dari titik penalti. Meskipun Casemiro mencetak gol penyeimbang tak lama setelah itu, gol penentu kemenangan Osula di masa injury time memastikan tiga poin penting bagi tim Eddie Howe, yang sebelumnya sedang terpuruk akibat tiga kekalahan beruntun di kandang.
Howe mengungkap rutinitas latihan Osula di lapangan latihan.
Penyerang berusia 22 tahun itu menunjukkan kecepatan dan ketenangan yang mengesankan untuk mencetak gol penentu kemenangan, sebuah tendangan yang menurut manajernya bukanlah keberuntungan semata. Howe mengungkapkan bahwa pemain muda itu secara khusus meminta waktu tambahan di lapangan latihan hanya 24 jam sebelumnya untuk menyempurnakan skenario tersebut.
Manajer Newcastle mengatakan setelah pertandingan: "Ada momen di mana saya pikir dia akan kehabisan ruang dan bola akan keluar dari lapangan. Saya pikir dia melakukan pekerjaan yang bagus untuk mempertahankannya... Will meminta 10 bola tambahan setelah latihan kemarin. Dia ingin 10 penyelesaian tambahan dan salinan persis gol yang dia cetak hari ini. Dia mencetak delapan dari 10. Itu semua berkat pemain karena dia menginginkannya, dia ingin melakukan lebih sebelum masuk. Saya sangat percaya pada 'kerja keras, dapatkan imbalan'. Saya sangat senang untuknya secara pribadi."
Sebuah dorongan besar bagi The Magpies
Bagi tim yang telah kesulitan menemukan momentum dalam beberapa pekan terakhir, kemenangan ini terasa seperti titik balik dalam musim mereka. Howe segera memuji mentalitas skuadnya, yang menolak untuk membiarkan kartu merah merusak semangat mereka.
Dia melanjutkan: "Kemenangan besar bagi kami. Saya pikir kami membutuhkannya. Kami tahu kami membutuhkannya. Ini adalah periode yang sulit bagi kami di Premier League. Saya pikir beberapa penampilan kami tidak terlalu buruk dalam beberapa pertandingan terakhir, tetapi kami menemukan cara untuk kalah dalam pertandingan yang seharusnya tidak kami kalahkan. Hari ini kami memulai pertandingan dengan sangat baik, lalu kami mendapat kartu merah. Para pemain bisa saja merasa putus asa dan berpikir, 'Ini lagi.' Itu adalah pujian terbesar yang bisa saya berikan kepada para pemain. Mereka benar-benar bangkit di babak kedua dan semua memberikan lebih, semua percaya kami bisa memenangkan pertandingan. Akhir yang brilian untuk pertandingan ini."
Uji coba Manchester City akan dilanjutkan di Piala FA.
Newcastle akan mengambil jeda singkat dari kompetisi Premier League untuk fokus pada pertandingan putaran kelima Piala FA melawan Manchester City sebelum menjamu Barcelona dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bagi Manchester United, mereka akan memiliki 11 hari yang panjang untuk menyesali kekalahan dramatis ini. Setelah tersingkir dini dari Piala FA, mereka tidak memiliki jadwal pertandingan hingga menghadapi Aston Villa pada 15 Maret.
