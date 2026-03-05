"Sepuluh bola lagi" - William Osula dengan luar biasa tinggal lebih lama di latihan Newcastle untuk berlatih gol persis yang dia cetak melawan Manchester United

Penyerang berusia 22 tahun itu menunjukkan kecepatan dan ketenangan yang mengesankan untuk mencetak gol penentu kemenangan, sebuah tendangan yang menurut manajernya bukanlah keberuntungan semata. Howe mengungkapkan bahwa pemain muda itu secara khusus meminta waktu tambahan di lapangan latihan hanya 24 jam sebelumnya untuk menyempurnakan skenario tersebut.

Manajer Newcastle mengatakan setelah pertandingan: "Ada momen di mana saya pikir dia akan kehabisan ruang dan bola akan keluar dari lapangan. Saya pikir dia melakukan pekerjaan yang bagus untuk mempertahankannya... Will meminta 10 bola tambahan setelah latihan kemarin. Dia ingin 10 penyelesaian tambahan dan salinan persis gol yang dia cetak hari ini. Dia mencetak delapan dari 10. Itu semua berkat pemain karena dia menginginkannya, dia ingin melakukan lebih sebelum masuk. Saya sangat percaya pada 'kerja keras, dapatkan imbalan'. Saya sangat senang untuknya secara pribadi."