Seperti Spalletti dengan Kolo Muani? Nicola: "Adams ingin menunjukkan siapa dirinya"

Terakhir, pembelaan lain terhadap Akor Adams, setelah reaksi penonton pada babak pertama pertandingan melawan Napoli: "Saya melihat pemain yang berlatih dengan baik, menghormati seragam tim, dan memberikan segalanya untuk tim. Saya akan selalu mendukungnya. Saya ingin membangun kebersamaan dengan seluruh pihak di klub karena itu akan sangat penting untuk mencapai tujuan kami. Saya terhadap Adams seperti Spalletti terhadap Kolo Muani? Saya tidak pernah membandingkan diri dengan situasi yang tidak saya alami dan tidak saya ketahui.Itu bahkan bukan siulan cemoohan. Pertama-tama, penonton berhak mengungkapkan apa pun yang mereka pikirkan," seperti dilansir TuttoJuve.com. "Yang ingin saya tegaskan adalah jika ada pemain Venezia di sini yang tidak punya mentalitas untuk memberikan segalanya bagi Venezia, saya akan menjadi orang pertama yang menyadarinya. Namun, saya melihat pemain yang berlatih sebagaimana mestinya bagi seseorang yang ingin menunjukkan jati dirinya, yang sangat menghormati pihak yang diwakilinya dan memberikan segalanya demi tujuan itu. Saya akan selalu mendukung pemain seperti itu, sebagaimana para suporter juga mendukungnya."







