Davide Nicola, pelatih Venezia, berbicara dalam konferensi pers menjelang laga melawan Genoa pada pekan kedelapan Serie A: "Kemenangan atas Napoli membuat kami senang, tetapi sebelum berbicara soal hasil, kami harus fokus pada proses kerja yang membuat kami mampu bersaing. Kami berada di posisi terakhir dan tahu bahwa kami harus menampilkan performa yang sesuai, baik untuk menghadapi atmosfer di sana maupun kualitas lawan. Kami harus belajar menjaga jarak antarlini agar tetap rapat dan kompak, baik saat bertahan maupun menyerang. Hal-hal ini harus menjadi kebiasaan yang otomatis. Saya tidak bisa meminta semuanya sekaligus dari para pemain, tetapi kami harus berkembang setiap pekan. Genoa? Tim berkualitas, dengan pelatih yang sangat kompeten dan pemain-pemain berkualitas, terutama di area sepertiga akhir dan lini serang. Kami akan menghadapi atmosfer yang sulit, tetapi kami punya kemampuan untuk bersaing."
Seperti Spalletti dengan Kolo Muani? Nicola: "Adams ingin menunjukkan siapa dirinya"
Terakhir, pembelaan lain terhadap Akor Adams, setelah reaksi penonton pada babak pertama pertandingan melawan Napoli: "Saya melihat pemain yang berlatih dengan baik, menghormati seragam tim, dan memberikan segalanya untuk tim. Saya akan selalu mendukungnya. Saya ingin membangun kebersamaan dengan seluruh pihak di klub karena itu akan sangat penting untuk mencapai tujuan kami. Saya terhadap Adams seperti Spalletti terhadap Kolo Muani? Saya tidak pernah membandingkan diri dengan situasi yang tidak saya alami dan tidak saya ketahui.Itu bahkan bukan siulan cemoohan. Pertama-tama, penonton berhak mengungkapkan apa pun yang mereka pikirkan," seperti dilansir TuttoJuve.com. "Yang ingin saya tegaskan adalah jika ada pemain Venezia di sini yang tidak punya mentalitas untuk memberikan segalanya bagi Venezia, saya akan menjadi orang pertama yang menyadarinya. Namun, saya melihat pemain yang berlatih sebagaimana mestinya bagi seseorang yang ingin menunjukkan jati dirinya, yang sangat menghormati pihak yang diwakilinya dan memberikan segalanya demi tujuan itu. Saya akan selalu mendukung pemain seperti itu, sebagaimana para suporter juga mendukungnya."
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