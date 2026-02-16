Getty Images Sport
"Seperti seorang penyerang!" - Kiper Benfica, Anatoliy Trubin, mengungkapkan emosi yang luar biasa saat mencetak gol melawan Real Madrid dan memuji Thibaut Courtois atas gestur elegannya setelah kemenangan mengejutkan
Mengubah lanskap Liga Champions
Gol dramatis yang dicetak oleh kiper Ukraina pada menit-menit akhir memicu perayaan meriah, saat tim Portugal mengamankan kemenangan dramatis melawan raksasa Spanyol. Kemenangan ini memastikan tempat Benfica di babak playoff Liga Champions, finis di peringkat ke-24 untuk menduduki slot terakhir yang menjamin tempat di babak gugur. Mencermati transformasinya dari penjaga gawang menjadi penyerang klinis, Trubin mengakui: "Sejak saya mulai bermain sepak bola saat berusia enam tahun, saya bekerja keras dan melakukan segala upaya untuk mencegah gol. Kini, setelah satu momen, banyak orang mengenal saya karena saya mencetak gol."
Dia masih terkejut dengan reaksi publik. "Ini masih gila bagi saya," katanya. "Kadang-kadang, saya tidak percaya itu terjadi. Hari ini, setelah latihan, seorang penggemar menghentikan saya untuk berfoto — mereka berkata, 'Gol yang bagus'. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Momen itu akan selalu bersama saya."
Kebingungan di bangku cadangan dan kekacauan di lapangan.
Drama tersebut semakin memuncak karena baik para pemain maupun manajer Jose Mourinho awalnya tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan gol tambahan. Mourinho telah memberlakukan larangan penggunaan teknologi di bangku cadangan dan, meyakini keunggulan 3-2 sudah cukup, ia memerintahkan Trubin untuk mengulur waktu. Baru ketika penonton dan presiden klub Rui Costa mulai berteriak frustrasi, pesan tersebut akhirnya tersampaikan.
"Kami sedang unggul, jadi saya tidak perlu terburu-buru," kata Trubin sambil tertawa. "Saya sama sekali tidak mengerti mengapa para penggemar mulai berteriak, atau mengapa beberapa rekan setim saya menunjuk ke arah saya — 'satu, satu, satu' — saya benar-benar tidak mengerti. Tapi ketika kami mendapat tendangan bebas, Mister [Mourinho] memberi isyarat agar saya maju. Saat itulah saya bertanya kepada seseorang, ‘Apakah kita butuh satu gol lagi?’"
Ketika sinyal akhirnya datang, Trubin melesat ke depan untuk tendangan bebas terakhir. Rekan setimnya, Fredrik Aursnes, mengirim umpan yang Trubin gambarkan sebagai "sempurna," memungkinkan kiper itu melompat di atas pertahanan Madrid. "Ketika bermain, kamu tidak berpikir. Kamu hanya melakukannya. Saat itu terjadi begitu cepat. Mungkin karena umpan silangnya begitu sempurna, mungkin karena [gol] harus terjadi, bagi saya itu alami, sesuatu yang datang dengan mudah," katanya. "Di momen ini, kamu harus berani mengambil risiko. Kamu harus mempertaruhkan segalanya. Jika saya harus mencetak gol, saya harus masuk ke sana, untuk membuat para penggemar kami bahagia, untuk membuat Benfica lebih baik. Saya hanya berlari, dan gerakan kepala saya, rasanya seperti saya adalah penyerang. Itu gila."
Courtois membuktikan kelasnya setelah kekalahan yang menyakitkan.
Setelah "keajaiban" itu, salah satu momen paling berkesan bagi Trubin datang dari lawan mainnya. Meskipun merasakan kekecewaan atas kekalahan, Thibaut Courtois dari Real Madrid mendekati Trubin untuk mengucapkan selamat. Gestur itu meninggalkan kesan mendalam bagi kiper berusia 24 tahun itu.
"Saya sangat menghormati setiap kiper, terutama Courtois, tapi setelah momen ini, bagiku dia menjadi lebih istimewa," kata Trubin. "Setelah kekalahan yang sulit, dia datang kepadaku dengan senyuman untuk mengucapkan selamat. Itu menunjukkan padaku bahwa dia bukan hanya salah satu yang terbaik di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Ini contoh yang baik bagi generasi muda. Setelah kekalahan yang berat, kamu bisa menunjukkan rasa hormat."
Menjalin kembali hubungan dengan Raja-raja Eropa
Seperti yang ditakdirkan, undian playoff Liga Champions kembali mempertemukan Benfica dengan Real Madrid. Mourinho, yang tak pernah ragu untuk menciptakan narasi, telah memulai permainan mental dengan menyarankan bahwa tim lamanya akan mencari balas dendam. "Mereka terluka. Dan seorang raja yang terluka itu berbahaya," peringat Mourinho menjelang leg pertama. Namun, ia segera meredam ekspektasi akan penampilan gemilang sang kiper utama, dengan bercanda mengatakan: "Trubin tak akan berada di lini serang di Stadion Luz."
Bagi Trubin, laga ulang ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa "keajaiban" Benfica bukanlah kebetulan. Meskipun musim mereka penuh gejolak, di mana mereka tertinggal 10 poin di liga sebelum kebangkitan Eropa ini, keyakinan tetap tinggi. "Baik Inter maupun Real. Saya tidak peduli siapa yang kita hadapi, tapi karena ini Real, akan lebih emosional karena laga terakhir itu," Trubin menyimpulkan.
