"Seperti seorang penyerang!" - Kiper Benfica, Anatoliy Trubin, mengungkapkan emosi yang luar biasa saat mencetak gol melawan Real Madrid dan memuji Thibaut Courtois atas gestur elegannya setelah kemenangan mengejutkan

Drama tersebut semakin memuncak karena baik para pemain maupun manajer Jose Mourinho awalnya tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan gol tambahan. Mourinho telah memberlakukan larangan penggunaan teknologi di bangku cadangan dan, meyakini keunggulan 3-2 sudah cukup, ia memerintahkan Trubin untuk mengulur waktu. Baru ketika penonton dan presiden klub Rui Costa mulai berteriak frustrasi, pesan tersebut akhirnya tersampaikan.

"Kami sedang unggul, jadi saya tidak perlu terburu-buru," kata Trubin sambil tertawa. "Saya sama sekali tidak mengerti mengapa para penggemar mulai berteriak, atau mengapa beberapa rekan setim saya menunjuk ke arah saya — 'satu, satu, satu' — saya benar-benar tidak mengerti. Tapi ketika kami mendapat tendangan bebas, Mister [Mourinho] memberi isyarat agar saya maju. Saat itulah saya bertanya kepada seseorang, ‘Apakah kita butuh satu gol lagi?’"

Ketika sinyal akhirnya datang, Trubin melesat ke depan untuk tendangan bebas terakhir. Rekan setimnya, Fredrik Aursnes, mengirim umpan yang Trubin gambarkan sebagai "sempurna," memungkinkan kiper itu melompat di atas pertahanan Madrid. "Ketika bermain, kamu tidak berpikir. Kamu hanya melakukannya. Saat itu terjadi begitu cepat. Mungkin karena umpan silangnya begitu sempurna, mungkin karena [gol] harus terjadi, bagi saya itu alami, sesuatu yang datang dengan mudah," katanya. "Di momen ini, kamu harus berani mengambil risiko. Kamu harus mempertaruhkan segalanya. Jika saya harus mencetak gol, saya harus masuk ke sana, untuk membuat para penggemar kami bahagia, untuk membuat Benfica lebih baik. Saya hanya berlari, dan gerakan kepala saya, rasanya seperti saya adalah penyerang. Itu gila."