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'Seperti Ferrari yang mendengkur' - Rio Ferdinand mendesak Michael Carrick untuk menghalangi kepergian Marcus Rashford
Ferdinand memuji Rashford dalam latihan
Masa depan Marcus Rashford di Manchester United masih belum pasti meski kembali ke Carrington dengan mengenakan nomor punggung 14. Pemain berusia 28 tahun itu menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Barcelona, dengan mencatatkan 14 gol dan 14 assist dalam 49 pertandingan.
Kepindahan permanen senilai £40 juta masih mungkin terjadi setelah Barcelona merekrut Anthony Gordon sebagai gantinya, tetapi Rio Ferdinand menegaskan Carrick harus mempertahankannya.
Berbicara di saluran YouTube miliknya, seperti dilaporkan Metro, Ferdinand berkata: "Rashford kembali ke Manchester United di tempat latihan dan, guys, dia seperti Ferrari yang mendengkur. Dia terlihat bugar, dia terlihat siap. Dan kalian tahu, ada senyum di wajahnya dan ada sedikit langkah ringan dalam jalannya."
- AFP
Berharap pada dampak rekrutan baru
Ferdinand tetap optimistis bahwa Rashford bisa menemukan kembali performa terbaiknya dan membungkam para pengkritiknya jika Carrick memberinya kesempatan musim ini. Mantan bek itu merasa mempertahankan sang penyerang akan terasa seperti tambahan baru bagi skuad, terutama setelah melewati periode sulit di bawah manajemen sebelumnya.
Ferdinand menambahkan: "Kita tidak tahu ke arah mana ini akan berjalan dan bagaimana akhirnya pada penutupan bursa transfer ini. Tapi Anda tahu, saya berharap dia bertahan dan dia akan seperti rekrutan baru di klub ini. Dan mungkinkah ini menjadi Marcus Rashford yang termotivasi untuk tampil dan membuktikan semua peragunya dan semua orang itu salah? Dan semua yang meremehkannya. Saya harap begitu. Mari kita lihat nanti."
Dixon usulkan kesepakatan pertukaran mengejutkan untuk Arsenal
Sementara itu, mantan bek Arsenal Lee Dixon mengusulkan potensi kesepakatan tukar tambah yang melibatkan Rashford dan wonderkid Arsenal Myles Lewis-Skelly di BestBettingSites.
Dixon meyakini Mikel Arteta bisa menghidupkan kembali Rashford di sisi kiri, dengan mengatakan: "Apakah saya akan menukar mereka (Myles Lewis Skelly dan Marcus Rashford)? Ya tahu sendiri, saya mungkin akan melakukannya. Dan itu sama sekali bukan karena Myles Lewis-Skelly, ini soal memberinya kebebasan untuk pergi dan mengembangkan permainannya di tempat lain. Marcus Rashford adalah pemain yang butuh dukungan, dan Arteta akan sangat bagus untuknya. Beri dia kasih sayang itu, beri dia kebebasan untuk bermain di sisi kiri, dan ya, saya ingin melihat dia mengenakan seragam Arsenal. Saya punya keraguan apakah dia konsisten sebagai pemain kelas atas, tetapi berdasarkan apa yang dimiliki Arsenal dalam skuad saat ini, dia akan menjadi tambahan yang bagus."
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Rashford dan Carrick?
Carrick menghadapi keputusan krusial soal skuad sebelum bursa transfer ditutup. Rashford ikut bersama Manchester United ke Dublin dan bisa tampil dalam laga persahabatan melawan Leeds United pada Rabu untuk membuka pramusim. Setelah pemusatan latihan di Irlandia, laga persahabatan menarik melawan AC Milan di Polandia menanti, yang berpotensi mempertemukan Rashford dengan mantan manajer Ruben Amorim saat sang penyerang berusaha mengamankan masa depannya di Old Trafford.
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