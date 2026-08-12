Masa depan Marcus Rashford di Manchester United masih belum pasti meski kembali ke Carrington dengan mengenakan nomor punggung 14. Pemain berusia 28 tahun itu menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Barcelona, dengan mencatatkan 14 gol dan 14 assist dalam 49 pertandingan.

Kepindahan permanen senilai £40 juta masih mungkin terjadi setelah Barcelona merekrut Anthony Gordon sebagai gantinya, tetapi Rio Ferdinand menegaskan Carrick harus mempertahankannya.

Berbicara di saluran YouTube miliknya, seperti dilaporkan Metro, Ferdinand berkata: "Rashford kembali ke Manchester United di tempat latihan dan, guys, dia seperti Ferrari yang mendengkur. Dia terlihat bugar, dia terlihat siap. Dan kalian tahu, ada senyum di wajahnya dan ada sedikit langkah ringan dalam jalannya."