Seorang rekan Ole Book dikabarkan akan bergabung: BVB kembali merekrut pemain dari SV Elversberg

Fortuna terus terpuruk di papan bawah klasemen; pada bulan Oktober, pelatih sukses yang telah lama memimpin tim, Daniel Thioune, harus mundur. Markus Anfang menggantikannya, namun hingga saat ini ia pun belum berhasil membalikkan keadaan secara signifikan. Berbeda dengan SV Elversberg, yang meskipun mengalami perombakan besar pada musim panas lalu dan berkat kerja keras Book dan Blacha, kembali bersaing untuk promosi, Fortuna saat ini hanya terpaut dua poin dari zona degradasi langsung.

Kini, duo sukses Elversberg, Book dan Blacha, juga diharapkan dapat memajukan BVB dalam perencanaan skuad dan kreativitas transfer. "Pada dasarnya, saya percaya bahwa pemain sepak bola yang bagus juga merupakan pemain sepak bola yang bagus di liga mana pun. Kami akan mencoba menemukan permata-permata yang dapat membuat Borussia Dortmund menjadi lebih baik. Di sini, saya memiliki peluang lain dalam hal pemantauan dan analisis – dan saya akan memanfaatkannya. Namun, yang terpenting adalah kesuksesan tim, yang harus dilihat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang," jelas Book saat perkenalannya di Dortmund pada akhir Maret.