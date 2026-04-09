Wie der kicker berichtet, werde nach Book auch dessen Vertrauter David Blacha zum BVB wechseln. Aktuell ist Blacha interimistischer Sportdirektor beim Zweitligisten, werde Book jedoch nun ebenfalls nach Dortmund folgen.
Seorang rekan Ole Book dikabarkan akan bergabung: BVB kembali merekrut pemain dari SV Elversberg
Blacha bekerja sama erat dengan pengganti Sebastian Kehl di Elversberg, mengawasi bidang pemantauan pemain, dan menjabat sebagai kepala divisi lisensi. Namun, pria berusia 35 tahun itu baru diperbolehkan meninggalkan SVE setelah posisi-posisi yang kini kosong terisi.
Beruntung bagi BVB, karena di Elversberg sepertinya akan segera ada kejelasan mengenai pengganti Book dan Blacha. Josef Welzmüller telah mengambil alih tugas Book, dan menurut Sky, Christian Weber dikabarkan menjadi kandidat utama untuk posisi direktur olahraga yang kosong – dan saat ini ia sedang tidak terikat dengan klub mana pun.
Weber, kandidat pilihan Mislintat untuk Elversberg, langsung dipecat oleh Fortuna Düsseldorf
Weber telah dibebaskan dari jabatannya sebagai direktur olahraga pada Desember 2025 sebagai langkah pertama yang diambil oleh direktur olahraga baru Fortuna Düsseldorf, Sven Mislintat; namun, ia masih terikat kontrak dengan klub tradisional yang terancam degradasi tersebut dan karenanya tetap menerima gaji. Sebelumnya, Weber bekerja sama erat dengan pendahulu Mislintat, Klaus Allofs, sehingga ketika Allofs mundur akibat krisis performa tim, Weber pun harus ikut pergi.
Keduanya dianggap sangat bersalah atas kemerosotan Fortuna karena transfer musim panas dan penyusunan skuad yang, jika dilihat kembali, kurang memadai. Meskipun sebelum musim dimulai mereka secara terbuka telah dengan jelas menyatakan promosi ke Bundesliga sebagai target musim ini, Allofs khususnya harus semakin mundur seiring berjalannya musim dan akhirnya dengan keliru menyatakan bahwa ia tidak pernah merumuskan target tersebut dengan begitu jelas.
Book ingin "menemukan bakat-bakat yang dapat membuat Borussia Dortmund menjadi lebih baik"
Fortuna terus terpuruk di papan bawah klasemen; pada bulan Oktober, pelatih sukses yang telah lama memimpin tim, Daniel Thioune, harus mundur. Markus Anfang menggantikannya, namun hingga saat ini ia pun belum berhasil membalikkan keadaan secara signifikan. Berbeda dengan SV Elversberg, yang meskipun mengalami perombakan besar pada musim panas lalu dan berkat kerja keras Book dan Blacha, kembali bersaing untuk promosi, Fortuna saat ini hanya terpaut dua poin dari zona degradasi langsung.
Kini, duo sukses Elversberg, Book dan Blacha, juga diharapkan dapat memajukan BVB dalam perencanaan skuad dan kreativitas transfer. "Pada dasarnya, saya percaya bahwa pemain sepak bola yang bagus juga merupakan pemain sepak bola yang bagus di liga mana pun. Kami akan mencoba menemukan permata-permata yang dapat membuat Borussia Dortmund menjadi lebih baik. Di sini, saya memiliki peluang lain dalam hal pemantauan dan analisis – dan saya akan memanfaatkannya. Namun, yang terpenting adalah kesuksesan tim, yang harus dilihat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang," jelas Book saat perkenalannya di Dortmund pada akhir Maret.