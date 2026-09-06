Meski belum mencapai level terbaiknya, Rodri, bintang Barcelona, tampil sempurna menghadapi Valencia dan membangkitkan optimisme lewat penampilan perdananya sebagai starter bersama tim Catalan tersebut.

Surat kabar Sport menyebutkan dalam laporannya bahwa kesan yang ditinggalkan Rodri di Mestalla seolah-olah ia telah mengenakan seragam Barcelona dan bermain bersama rekan-rekan setimnya saat ini selama 10 tahun.

Hal itu dibantu oleh kecenderungan Rodri terhadap sepak bola yang berbasis umpan, penguasaan bola, dan permainan kolektif, serta kemampuannya untuk menerapkan gaya bermainnya hampir dalam kondisi apa pun. Namun, keunggulan yang ditunjukkan mantan pemain Manchester City ini dalam bermain sepak bola bersama tim yang masih baru baginya tetap mengejutkan.

Rodri tidak perlu menyuguhkan pertandingan luar biasa atau menampilkan versi terbaik dari levelnya, versi yang akan datang seiring bergulirnya pertandingan dan seiring ia memulihkan ritme kompetisi, untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul di beberapa kalangan sejak kedatangannya.

Apakah Barcelona membutuhkan Rodri? Apakah ia akan berada dalam kondisi fisik yang baik yang memungkinkannya untuk tampil secara berkelanjutan? Dan apakah ia akhirnya mampu berpadu dengan Pedri di lini tengah?

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