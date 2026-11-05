"Seolah dia hantu": Ronaldo mengabaikan Jesus di pekan perpisahan

Kejutannya, Jesus berencana memanggil Ronaldo ke dalam skuad timnas Portugal, yang rencananya akan diumumkan pada hari Jumat, karena sang pelatih ingin terus mengandalkan kaptennya, sebelum akhirnya terungkap bahwa hubungan di antara keduanya tak lagi seperti dulu.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Ronaldo tidak membalas pesan-pesan yang dikirimkan oleh sang pelatih kepadanya selama beberapa pekan terakhir, yang menunjukkan semakin melebarnya jurang antara kedua belah pihak, setelah hubungan mereka mencapai tahap keretakan total menyusul peristiwa yang terjadi di ibu kota Denmark, Kopenhagen.

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