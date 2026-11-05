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"Seolah dia hantu": Ronaldo mengabaikan Jesus di pekan perpisahan

C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Akhir yang menyedihkan

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POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

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Cristiano Ronaldo mengejutkan banyak pihak dengan mengumumkan pensiun dari sepakbola internasional. Namun di balik keputusan tersebut tersimpan detail yang lebih menarik, setelah laporan media Portugal mengungkap bahwa sang kapten timnas tidak repot-repot memberitahu pelatihnya, Jorge Jesus, tentang langkah yang menempatkannya di ambang akhir perjalanan bersama seragam negaranya.

Menurut yang dikabarkan surat kabar Portugal, "Record", Ronaldo menyampaikan keputusannya kepada Pedro Proença, Presiden Federasi Sepakbola Portugal, tanpa berkomunikasi dengan Jesus atau memberitahunya bahwa ia tidak akan kembali membela timnas, sebuah langkah yang mencerminkan besarnya ketegangan yang mencapai kedua belah pihak selama periode terakhir.

  • Jesus menunggu Ronaldo, pesan-pesannya tak berbalas

    Kejutannya, Jesus berencana memanggil Ronaldo ke dalam skuad timnas Portugal, yang rencananya akan diumumkan pada hari Jumat, karena sang pelatih ingin terus mengandalkan kaptennya, sebelum akhirnya terungkap bahwa hubungan di antara keduanya tak lagi seperti dulu.

    Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Ronaldo tidak membalas pesan-pesan yang dikirimkan oleh sang pelatih kepadanya selama beberapa pekan terakhir, yang menunjukkan semakin melebarnya jurang antara kedua belah pihak, setelah hubungan mereka mencapai tahap keretakan total menyusul peristiwa yang terjadi di ibu kota Denmark, Kopenhagen.

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  • Di balik layar Kopenhagen: titik ledakan

    Menurut laporan tersebut, apa yang terjadi di Kopenhagen merupakan titik balik krusial dalam hubungan Ronaldo dengan Jesus, karena upaya komunikasi yang dilakukan setelahnya gagal mengembalikan keadaan seperti semula, sehingga hubungan itu menuju akhir yang tidak diperkirakan banyak pihak antara sang kapten timnas dan pelatihnya.

    Di tengah suasana seperti ini, Ronaldo memilih untuk mengakhiri perjalanan internasionalnya melalui sebuah video yang ia unggah di akun-akun resminya pada hari Kamis, dengan mengumumkan bahwa ia tidak akan kembali membela timnas Portugal, tanpa menyampaikan pemberitahuan kepada pelatih yang tengah bersiap untuk memanggilnya kembali.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    Akhir yang legendaris, perpisahan yang kontroversial

    Ronaldo meninggalkan timnas Portugal pada usia 41 tahun, setelah menjalani 234 laga internasional dengan torehan 146 gol, sehingga tetap menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah di level timnas, dan mewariskan rekam jejak luar biasa yang sulit untuk diulangi.

    Namun akhir dari perjalanan ini tidak datang dengan cara yang diharapkan sang bintang Portugal itu. Alih-alih perpisahan di hadapan publik yang mempertemukannya dengan rekan-rekan setim dan pelatihnya, langkah ini justru datang di tengah krisis tajam dengan Jesus, sehingga membuka pintu bagi berbagai pertanyaan mengenai apa yang terjadi di balik layar, dan bagaimana hubungan antara kedua belah pihak sampai pada akhir seperti ini.

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