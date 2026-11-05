"Seolah dia hantu": Ronaldo mengabaikan Jesus di pekan perpisahan

Cristiano Ronaldo mengejutkan banyak pihak dengan mengumumkan pensiun dari sepakbola internasional. Namun di balik keputusan tersebut tersimpan detail yang lebih menarik, setelah laporan media Portugal mengungkap bahwa sang kapten timnas tidak repot-repot memberitahu pelatihnya, Jorge Jesus, tentang langkah yang menempatkannya di ambang akhir perjalanan bersama seragam negaranya.
Menurut yang dikabarkan surat kabar Portugal, "Record", Ronaldo menyampaikan keputusannya kepada Pedro Proença, Presiden Federasi Sepakbola Portugal, tanpa berkomunikasi dengan Jesus atau memberitahunya bahwa ia tidak akan kembali membela timnas, sebuah langkah yang mencerminkan besarnya ketegangan yang mencapai kedua belah pihak selama periode terakhir.