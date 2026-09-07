Menurut BBC, mantan penyerang Chelsea dan Brasil Alexandre Pato merupakan bagian dari konsorsium investasi yang telah mendapat persetujuan untuk mengakuisisi kepemilikan saham di Northampton Town. Independent Football Regulator (IFR) dan English Football League (EFL) sama-sama telah menyetujui akuisisi yang diusulkan tersebut.

Pato disebut sebagai investor bersama Sports Alpha Capital (SAC), berdampingan dengan firma yang berbasis di London, Gemcorp Capital.

Kabar ini mengakhiri spekulasi selama berbulan-bulan setelah klub League Two itu pertama kali mengonfirmasi pembicaraan dengan grup tersebut pada April, menyusul mundurnya SAC lebih dulu dari pembicaraan dengan Colchester United.