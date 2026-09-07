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'Sentuhan flair Brasil kecil!' - Mantan bintang Chelsea Alexandre Pato bidik pengambilalihan di Inggris
Konsorsium Pato mendapat lampu hijau untuk pengambilalihan
Menurut BBC, mantan penyerang Chelsea dan Brasil Alexandre Pato merupakan bagian dari konsorsium investasi yang telah mendapat persetujuan untuk mengakuisisi kepemilikan saham di Northampton Town. Independent Football Regulator (IFR) dan English Football League (EFL) sama-sama telah menyetujui akuisisi yang diusulkan tersebut.
Pato disebut sebagai investor bersama Sports Alpha Capital (SAC), berdampingan dengan firma yang berbasis di London, Gemcorp Capital.
Kabar ini mengakhiri spekulasi selama berbulan-bulan setelah klub League Two itu pertama kali mengonfirmasi pembicaraan dengan grup tersebut pada April, menyusul mundurnya SAC lebih dulu dari pembicaraan dengan Colchester United.
- Getty Images Sport
Ketua memuji proses yang ketat
Ketua Northampton Kelvin Thomas menyambut baik persetujuan regulasi tersebut, seraya menegaskan bahwa proses itu melibatkan pemeriksaan keuangan dan latar belakang yang ekstensif. Thomas menyoroti gairah tulus konsorsium itu terhadap sepak bola serta kehadiran mereka di pertandingan-pertandingan terbaru.
Ia menyampaikan optimismenya bahwa para investor itu akan membawa stabilitas finansial sekaligus pertumbuhan strategis bagi klub.
"Ini adalah proses yang terperinci dan ketat," kata Thomas. "Dengan representasi Brasil yang signifikan dalam grup ini, kami juga berharap mereka bisa membawa sedikit kegembiraan dan gaya khas Brasil bersama mereka."
Ambisi bebas utang setelah degradasi
Investasi yang diusulkan itu datang pada periode yang menantang bagi Northampton Town setelah terdegradasi ke League Two. Klub menjalani kampanye yang sulit, finis di dasar klasemen League One musim lalu sebelum melaporkan kerugian sebelum pajak yang nyaris mencapai £3 juta.
Thomas sebelumnya mengonfirmasi bahwa investasi yang akan masuk itu akan menghapus utang yang ada dan memberikan fondasi keuangan yang solid.
Mantan penyerang Villarreal, Sao Paulo, Corinthians, dan Orlando City, Pato, 37, pensiun dari sepakbola tahun lalu dan kini beralih ke kepemilikan klub bersama mitra-mitra korporatnya.
- Getty Images Sport
Dokumentasi akhir sedang dikerjakan
Setelah persetujuan regulasi diperoleh, Northampton Town bergerak untuk merampungkan dokumentasi yang tersisa dan menyelesaikan transaksi tersebut.
Manajer Chris Hogg, yang ditunjuk pada Mei, terus membangun ulang skuadnya di lapangan setelah mendatangkan 13 rekrutan pada musim panas ini, termasuk penyerang Matty Warhurst dari Manchester City.
Rincian lengkap mengenai struktur investasi final dan investor utama akan diumumkan setelah transaksi tersebut resmi ditutup.
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