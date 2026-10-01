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Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

"Senang melihat wajah mereka!" - Lionel Scaloni buka suara soal memberi debut di Cordoba

Argentina
Argentina vs Bolivia
Bolivia
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L. Scaloni
J. Lopez

Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan emosi mendalam terkait integrasi wajah-wajah baru setelah kemenangan 4-0 atas Bolivia. Sang pelatih memberikan pujian khusus kepada Jose Lopez setelah sang penyerang mencetak gol internasional pertamanya di Cordoba.

  • Scaloni rayakan momen debut emosional dalam kemenangan di Cordoba

    Pelatih Argentina Lionel Scaloni merefleksikan kepuasan emosional dari menangani tim nasional setelah melihat timnya mengalahkan Bolivia 4-0 di Cordoba. Scaloni menyoroti kegembiraan dalam mengintegrasikan talenta-talenta baru ke dalam skuad tim nasional selama rangkaian tiga pertandingan kandang tersebut.

    Gol-gol dari Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero, dan Jose Lopez menghadirkan kemenangan mulus.

    Scaloni mengakui bahwa melihat para pemain muda melangkah ke lapangan merupakan salah satu pencapaian terbesarnya.

  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Pelatih tersentuh oleh semangat para pemain muda terhadap jersey tim nasional

    Berbicara kepada para reporter, Scaloni mengungkapkan kebanggaannya saat menyaksikan para debutan menyanyikan lagu kebangsaan bersama para pemimpin skuad yang berpengalaman. Ia menekankan bahwa setiap pemain yang masuk ke skuad membawa kegembiraan dan antusiasme yang tulus, yang langsung tercermin di lapangan.

    Scaloni menegaskan bahwa mewakili Argentina tetap menjadi hak istimewa yang sakral bagi pemain lama maupun baru.

    "Sungguh luar biasa melihat begitu banyak pemain muda menikmati momen ini dan menyanyikan lagu kebangsaan seperti pemain lainnya," kata Scaloni kepada media. "Bagi pelatih mana pun, rasanya menyenangkan bisa memberi seorang pemain debutnya. Bagi pelatih tim nasional, lebih lagi, karena Anda bisa melihat di wajah para pemain apa arti bermain dengan seragam ini bagi mereka."


  • Scaloni menyoroti 'Flaco' Lopez untuk penampilan penyerang yang komplet

    Scaloni melontarkan pujian setinggi langit untuk penyerang Palmeiras Jose 'Flaco' Lopez, yang menuntaskan kemenangan lewat gol rebound di menit-menit akhir. Sang pelatih memuji etos kerja Lopez dalam melakukan pressing, pergerakan taktis, dan sikap profesionalnya sejak bergabung dengan skuad senior.

    Ia menegaskan bahwa persaingan untuk posisi penyerang tengah memperkuat seluruh skuad.

    "Kami senang dengan Flaco; dia selalu menciptakan peluang dan merupakan pemain komplet, dengan pressing dan kemampuan yang bagus," kata Scaloni. "Perilakunya juga sangat baik. Kami terus menjadi tim nasional yang kompetitif. Saya mengatakan kepada para pemain bahwa saya bangga karena mereka ingin berada di sini."

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  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Argentina bersiap menghadapi Burkina Faso di Cordoba

    Scaloni mengalihkan fokusnya ke laga persahabatan internasional hari Kamis melawan Burkina Faso saat Argentina melanjutkan rangkaian laga kandang mereka. Sang pelatih kepala berencana terus mengevaluasi opsi skuad sambil menjaga standar kompetitif tetap tinggi.

    Benin akan menjadi lawan terakhir Argentina pada periode ini.

    Scaloni mencari kemajuan lebih lanjut dari skuadnya yang sedang berkembang.

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