Berbicara kepada para reporter, Scaloni mengungkapkan kebanggaannya saat menyaksikan para debutan menyanyikan lagu kebangsaan bersama para pemimpin skuad yang berpengalaman. Ia menekankan bahwa setiap pemain yang masuk ke skuad membawa kegembiraan dan antusiasme yang tulus, yang langsung tercermin di lapangan.

Scaloni menegaskan bahwa mewakili Argentina tetap menjadi hak istimewa yang sakral bagi pemain lama maupun baru.

"Sungguh luar biasa melihat begitu banyak pemain muda menikmati momen ini dan menyanyikan lagu kebangsaan seperti pemain lainnya," kata Scaloni kepada media. "Bagi pelatih mana pun, rasanya menyenangkan bisa memberi seorang pemain debutnya. Bagi pelatih tim nasional, lebih lagi, karena Anda bisa melihat di wajah para pemain apa arti bermain dengan seragam ini bagi mereka."



