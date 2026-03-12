"Semua orang tergila-gila padanya": Seorang mantan bintang BVB bahkan bersaing dengan Harry Kane di Italia

Gian Piero Gasperini, yang berusia 68 tahun, bukan hanya seorang veteran di dunia sepak bola profesional, tetapi juga selalu menjadi sosok yang cerdik. Hal ini terbukti dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat ia melatih Atalanta Bergamo, di mana ia berada di pinggir lapangan selama sembilan tahun dan membawa klub tersebut meraih kesuksesan terbesar dalam sejarahnya dengan memenangkan Liga Europa 2024 - dan ia sendiri merayakan gelar tunggalnya dalam lebih dari 30 tahun berkarier sebagai pelatih.
Sejak musim panas, Gasperini bekerja untuk AS Roma. Di sana, segalanya berjalan dengan baik baginya. Setelah putaran pertama, klub ibu kota ini memiliki pertahanan terbaik di liga dengan hanya kebobolan 12 gol dari 19 pertandingan. Namun, hanya 22 gol yang dicetak masih perlu ditingkatkan.
Namun, hal ini dapat dijelaskan. Baik mantan pencetak gol terbanyak La Liga Artem Dovbyk, Paulo Dybala, maupun pemain pinjaman asal Irlandia Evan Ferguson tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan di lini serang. Matias Soule, seorang pemain sayap, sempat menjadi pencetak gol terbanyak tim untuk waktu yang lama.
Namun, musim dingin tiba dan Gasperini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya di Bergamo: Dia mendatangkan pemain baru dan menempatkannya di posisi yang belum pernah dia mainkan sebelumnya. Di Atalanta, hal ini berhasil dengan sangat baik untuk Ademola Lookman. Mantan pemain Leipzig, yang bermain di semua posisi kecuali penyerang di klub Saxony, menunjukkan perkembangan luar biasa di bawah Gasperini dan membalasnya dengan mencetak tiga gol di final EL melawan Leverkusen.
Gasperini mengubah Malen menjadi Lookman dari Roma.
Gasperini kini menjadikan Donyell Malen, yang dikenal dari Bundesliga saat bermain untuk Borussia Dortmund, sebagai Lookman versi Roma. Di sana, pemain Belanda yang dibeli BVB seharga 30 juta euro itu biasanya bermain di sayap dan sangat jarang di tengah. Begitu pula saat terakhir bermain untuk Aston Villa, dari mana Malen dipinjamkan ke Roma dengan biaya dua juta euro, ia bukanlah seorang penyerang.
Gasperini tidak peduli dengan semua itu. Dia menempatkan Malen sebagai penyerang tengah - dan Malen memberikan hasil yang tidak pernah terbayangkan dari seorang pemain pinjaman. Pemain berusia 27 tahun itu kini telah mencetak enam gol dalam delapan pertandingan.
Gol-gol itu sangat dibutuhkan, karena Roma juga mengalami kesulitan di lini depan dalam hal lain. Dybala cedera dan masih membutuhkan satu setengah bulan untuk pulih, Dovbyk harus menunggu empat minggu lagi untuk kembali bermain, dan pergelangan kaki Ferguson cedera parah sehingga ia tidak akan bisa bermain lagi musim ini.
Malens debut impian: Memimpin di lima kategori sekaligus
Dengan debutnya yang sensasional, Malen langsung mencuri hati para penggemar. Mantan pemain Dortmund ini mengikuti jejak dua legenda: Hanya Gabriel Batistuta, yang menjadi penentu gelar juara terakhir Roma pada 2001, yang mencetak lebih banyak gol (8) dalam tujuh pertandingan pertamanya untuk klub tersebut. Dan: Pada awal Maret, Malen hanya dikalahkan oleh Harry Kane dari Bayern (sembilan gol) dalam hal rasio gol di lima liga top Eropa.
Surat kabar Italia bersuka cita. "Semua orang tergila-gila pada Malen," tulis Corriere dello Sport. "Faktor Malen - dia adalah striker yang selama ini hilang dari Roma," tulis Gazzetta dello Sport.
Hal ini juga terkait dengan penampilan Malen yang tenang. Pemain yang telah 49 kali membela tim nasional ini sangat efektif di depan gawang sejak bermain di Serie A. Sejak debutnya, ia memimpin dalam lima kategori: tendangan ke gawang (36), tendangan ke gawang (13), tendangan di dalam kotak penalti (31), sentuhan bola di kotak penalti (70), dan gol yang diharapkan (5,48). "Pengaruh Malen sangat sempurna," demikian pernyataan liga yang menobatkannya sebagai pemain terbaik bulan Februari.
"Seperti algoritma manusia": Melukis memikat di Roma
"Gerakannya tampak seperti algoritma manusia: konkret dan presisi seperti bedah. Malen telah membebaskan Roma dari kandang ofensif mereka," kata mantan direktur olahraga klub, Walter Sabatini.
Malen sendiri bereaksi terhadap keributan di sekelilingnya dengan tenang, bahkan bisa dibilang dingin. "Gasperini telah menjelaskan kepada saya di mana dia ingin menempatkan saya dan di posisi mana saya harus bermain," katanya. "Saya sudah bermain di banyak posisi, tetapi sebagai penyerang tengah, saya merasa nyaman dan berbahaya."
Strategi Gasperini dengan Malen sejauh ini berjalan dengan sangat baik. Bagi sang pelatih, hal itu tidaklah mengherankan. "Malen memiliki karakteristik yang saya cari," katanya. "Dia bergerak baik secara mendalam maupun melebar, mengontrol bola di kotak penalti, dan langsung menyelesaikan dengan kekuatan. Kualitas ini sangat penting bagi kami. Dengan Malen di babak pertama, kami akan mendapatkan beberapa poin lebih banyak."
Kewajiban pembelian untuk Malen hampir pasti berlaku
Sekarang di babak kedua, frekuensi pertandingan untuk Malen dan Roma akan meningkat secara signifikan. Pada Kamis malam, akan ada pertandingan antara dua tim Italia di babak 16 besar Liga Europa melawan FC Bologna. Dalam sepuluh hari ke depan, akan ada empat pertandingan.
Yang lebih penting adalah pertandingan-pertandingan di liga. Roma ingin kembali lolos ke kompetisi utama untuk pertama kalinya sejak musim 2017/18. Saat ini, mereka berada di posisi keempat dengan 51 poin dari 28 pertandingan, tetapi Como dan Juventus Turin yang memiliki poin yang sama mengintai di belakang mereka. Mantan klub Gasperini dari Bergamo berada lima poin di belakang Roma.
Pelatih berharap Malen terus tampil bagus dan baru-baru ini memujinya lagi: "Dia punya semua yang dibutuhkan seorang striker: serba bisa, cepat, teknis, dan bisa bekerja sama dengan rekan setimnya. Tim butuh pemain seperti dia."
Sementara itu, Malen sendiri sudah bisa merasa nyaman di ibu kota Italia. Kontrak peminjamannya mencakup kewajiban pembelian sekitar 28 juta euro, yang akan berlaku jika Roma lolos ke Liga Champions atau Liga Europa. Menurut laporan media, klub tidak akan melepaskannya dengan cara apa pun.
Donyell Malen: Data performa untuk AS Roma
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning Menit bermain 8 6 0 1 661