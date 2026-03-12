"Semua orang tergila-gila padanya": Seorang mantan bintang BVB bahkan bersaing dengan Harry Kane di Italia

Sejak musim panas, Gasperini bekerja untuk AS Roma. Di sana, segalanya berjalan dengan baik baginya. Setelah putaran pertama, klub ibu kota ini memiliki pertahanan terbaik di liga dengan hanya kebobolan 12 gol dari 19 pertandingan. Namun, hanya 22 gol yang dicetak masih perlu ditingkatkan.

Namun, hal ini dapat dijelaskan. Baik mantan pencetak gol terbanyak La Liga Artem Dovbyk, Paulo Dybala, maupun pemain pinjaman asal Irlandia Evan Ferguson tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan di lini serang. Matias Soule, seorang pemain sayap, sempat menjadi pencetak gol terbanyak tim untuk waktu yang lama.

Namun, musim dingin tiba dan Gasperini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya di Bergamo: Dia mendatangkan pemain baru dan menempatkannya di posisi yang belum pernah dia mainkan sebelumnya. Di Atalanta, hal ini berhasil dengan sangat baik untuk Ademola Lookman. Mantan pemain Leipzig, yang bermain di semua posisi kecuali penyerang di klub Saxony, menunjukkan perkembangan luar biasa di bawah Gasperini dan membalasnya dengan mencetak tiga gol di final EL melawan Leverkusen.