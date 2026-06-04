Serhou Guirassy patut diapresiasi karena tidak sekadar mengumbar kata-kata klise dan memberikan jawaban yang tegas. Jawaban yang, bagaimanapun, juga sangat bermakna. "Tidak ada momen yang benar-benar hebat musim ini," kata penyerang Borussia Dortmund itu baru-baru ini kepada Sport1. Ia menyebutkan bahwa hal itu terutama disebabkan oleh satu hal - "karena kami tidak memenangkan apa pun". Guirassy menegaskan: "Jika Anda bermain untuk Dortmund, Anda ingin memenangkan gelar."
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Semua keahlian Ole Book diuji: Apakah BVB akan kehilangan dua penyerang sekaligus?
Pernyataan-pernyataan ini tentu saja membuka banyak ruang untuk interpretasi. Jika dilihat dari sudut pandang motivasi intrinsik seorang atlet profesional, Guirassy tidak mengatakan hal yang luar biasa. Sebab, tidak mengherankan jika pemain berusia 30 tahun ini—seperti halnya sebagian besar rekan setimnya di BVB—tidak terlalu bersemangat atas keberhasilan meraih gelar runner-up yang diraih dengan meyakinkan.
Namun, Guirassy telah dikaitkan dengan rumor transfer yang terus-menerus selama berbulan-bulan, yang belakangan ini semakin sering muncul. Hal ini sudah terjadi pada musim panas lalu, ketika pemain asal Guinea ini mencetak 38 gol dan sembilan assist pada tahun pertamanya di Dortmund, termasuk di Piala Dunia Antarklub, serta menjadi top skor Liga Champions.
Saat itu terungkap bahwa Guirassy memiliki klausul dalam kontraknya yang berlaku hingga 2028, yang memungkinkannya bergabung dengan sejumlah klub papan atas dengan biaya transfer tetap sebesar 40 juta euro. Namun, tidak ada klub papan atas seperti Real Madrid atau Manchester City yang menunjukkan minat—hingga saat ini.
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Kepergian Serhou Guirassy akan sangat dirasakan oleh BVB
Sebaliknya, saat ini Fenerbahçe dari Istanbul tampaknya sedang gencar-gencarnya berusaha merebut hati Guirassy, yang kabarnya—seperti tahun lalu—bersedia mempertimbangkan pindah klub. Hal itu pun dapat dengan mudah disimpulkan dari pernyataannya.
Kepada Funke Mediengruppe, Direktur Olahraga Lars Ricken baru-baru ini mengatakan hal yang harus diucapkan saat ini untuk menjaga semua opsi tetap terbuka: "Kami belum menerima tawaran untuk Serhou. Kami juga tidak berniat melepasnya. Dia telah membuktikan nilainya bagi Borussia Dortmund dengan impresif dalam dua musim terakhir."
Dengan 60 gol dan 15 assist dalam 96 pertandingan resmi, Guirassy telah membuktikan dirinya bagi BVB. Kepergiannya, bahkan dengan biaya transfer yang dapat dinegosiasikan secara bebas yang melebihi 40 juta euro, akan sangat merugikan klub. Bukan hanya karena klub asal Westfalen itu akan kehilangan rasio golnya yang tinggi, tetapi juga karena skuad mereka tidak memiliki banyak opsi selain Guirassy.
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Serhou Guirassy belum memberikan pernyataan resmi terkait BVB
Untuk meredam dampak kepergian Guirassy, Borussia pun mendatangkan Fabio Silva tahun lalu. Pemain ini dibeli dengan harga yang cukup mahal, yakni 22,5 juta euro, namun dengan sepuluh kontribusi gol (tiga gol, tujuh assist) dalam 39 pertandingan, ia belum menunjukkan kualitas sebagai penuntas peluang yang memadai. Maximilian Beier bukanlah penyerang murni dan belakangan ini lebih sering ditempatkan di sayap kiri, sementara masa depan Karim Adeyemi saat ini masih belum jelas.
Dan karena Guirassy belum pernah menunjukkan sedikit pun komitmen kepada BVB baik musim panas lalu maupun hingga saat ini, direktur olahraga baru Ole Book mungkin akan segera menghadapi proyek transfer terbesar musim panas ini.
Book sendiri baru-baru ini sedikit membuka pintu untuk skenario bahwa Dortmund akan menghadapi musim mendatang tanpa Guirassy: "Dengan gol-golnya, dia sangat, sangat penting. Jadi, bukan rencana kami dan bukan premis kami untuk mengatakan bahwa kami ingin melepasnya. Namun, hal yang sama berlaku di sini: Jika tawaran luar biasa masuk, kami akan mempertimbangkannya."
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Ole Book harus segera membuktikan kreativitasnya di Elversberg
Di jendela transfer pertamanya bersama BVB, Book harus segera membuktikan kreativitasnya yang sudah dikenal sejak di Elversberg; ia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di kedua lini. Yang sudah pasti, Borussia akan mendatangkan dua pemain baru yang sangat dibutuhkan: seorang gelandang bertahan yang kuat dalam bertahan dan membangun serangan, serta seorang playmaker sebagai pengganti Julian Brandt.
Profil yang pertama, yang misalnya akan dibawa oleh talenta muda berusia 16 tahun Kennet Eichhorn dari Hertha BSC, secara teoritis memang memiliki prioritas lebih tinggi. Namun, seorang pemain serang baru, seperti yang disarankan oleh laporan terbaru dari Sport Bild, diharapkan dapat membantu meyakinkan Guirassy untuk tetap bertahan. Dalam sebuah pertemuan, rencana klub dilaporkan telah disampaikan kepada sang penyerang dan diberitahukan kepadanya bahwa pengganti Brandt akan lebih sering memberinya kesempatan bermain di masa depan.
Saat ini, masih banyak spekulasi dalam seluruh situasi seputar pemain yang telah 28 kali membela tim nasional tersebut. Hal ini mungkin akan berlangsung untuk sementara waktu, karena jendela transfer masih terbuka selama tiga bulan ke depan dan, berdasarkan pengalaman, baru akan mulai ramai setelah Piala Dunia. Sangat mungkin bahwa Guirassy akan menunda keputusannya hingga saat itu.
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Kasus Guirassy dan risiko besar yang dihadapi BVB
Book pasti sudah bersiap-siap, karena tak sedikit rumor mengenai penyerang baru dan calon pengganti Guirassy. Namun, tugas ini memiliki risiko yang sangat besar. Book tidak boleh melakukan kesalahan dalam situasi apa pun; penyerang utama baru harus memiliki statistik yang setara dengan Guirassy.
Sementara itu, Silva yang sering menjadi pemain pengganti (29 kali masuk sebagai pengganti) kemungkinan akan mengamati situasi ini dengan cermat. Karena statusnya di BVB, ia sudah melewatkan Piala Dunia bersama Portugal. Jika Guirassy pindah dan langsung ada pesaing baru yang muncul di depannya, hal ini bisa menjadi pekerjaan tambahan bagi Book dan Borussia.