"Semua kabar baik" - Alvaro Arbeloa memberikan update cedera Kylian Mbappe menjelang laga Liga Champions Real Madrid melawan Manchester City

Manajer Madrid, Arbeloa, telah berusaha menenangkan kekhawatiran seputar ketersediaan Mbappe, dengan menggambarkan laporan medis terbaru sebagai "berita baik". Bintang Prancis tersebut telah absen karena cedera lutut kiri yang terkilir, masalah yang mengganggunya awal tahun ini.

Klub baru-baru ini mengonfirmasi rencana perawatan konservatif untuk pemenang Piala Dunia tersebut, menghindari kebutuhan akan operasi invasif. Jadwal kembalinya Mbappe masih belum pasti karena tim medis memantau reaksinya terhadap beban kerja yang meningkat, meskipun lingkaran dekat Mbappe dilaporkan tidak puas dengan spekulasi bahwa Madrid berusaha memaksanya kembali lebih cepat untuk menghadapi City.