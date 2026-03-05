Getty
"Semua kabar baik" - Alvaro Arbeloa memberikan update cedera Kylian Mbappe menjelang laga Liga Champions Real Madrid melawan Manchester City
Tanda-tanda positif untuk Mbappe
Manajer Madrid, Arbeloa, telah berusaha menenangkan kekhawatiran seputar ketersediaan Mbappe, dengan menggambarkan laporan medis terbaru sebagai "berita baik". Bintang Prancis tersebut telah absen karena cedera lutut kiri yang terkilir, masalah yang mengganggunya awal tahun ini.
Klub baru-baru ini mengonfirmasi rencana perawatan konservatif untuk pemenang Piala Dunia tersebut, menghindari kebutuhan akan operasi invasif. Jadwal kembalinya Mbappe masih belum pasti karena tim medis memantau reaksinya terhadap beban kerja yang meningkat, meskipun lingkaran dekat Mbappe dilaporkan tidak puas dengan spekulasi bahwa Madrid berusaha memaksanya kembali lebih cepat untuk menghadapi City.
Memantau kondisi Mbappe
Mengenai kondisi Mbappe saat ini, Arbeloa menjelaskan bahwa striker tersebut sedang dalam proses pemulihan yang baik dari cedera yang dialaminya. Seperti yang dikutip dari situs resmi klub, ia mengatakan: "Tentu saja, saya berbicara dengan [Mbappe] setiap hari. Kondisinya terkendali, setiap hari ia semakin membaik. Saya sudah mengatakan ini adalah proses di mana kita akan melangkah sehari demi sehari sesuai dengan perasaannya. Saat ini, semuanya kabar baik."
Perlombaan melawan waktu
Madrid sedang memasuki periode krusial musim ini yang akan menguji kedalaman skuad Arbeloa. Kekhawatiran utama berpusat pada apakah Mbappe dapat memimpin lini serang dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan tim Pep Guardiola, sebuah pertandingan yang krusial bagi ambisi Eropa klub.
Mbappe dan orang-orang terdekatnya, menurut laporan Cadena SER, khawatir Madrid mencoba memaksakan kembalinya striker tersebut, langkah yang dapat memicu cedera jangka panjang yang mungkin mengancam partisipasinya di Piala Dunia. Dengan leg kedua babak 16 besar dijadwalkan pada 17 Maret di Manchester, setiap sesi latihan dianggap sebagai langkah krusial menuju kebugaran penuh untuk bertanding.
Jalan menuju Manchester
Untuk saat ini, Los Blancos akan terus berjuang tanpa striker utama mereka. Selain itu, mereka juga memiliki serangkaian pertandingan krusial menjelang leg kedua di Manchester pada 17 Maret, yang kemungkinan akan mereka tentukan sebagai tanggal kembalinya Mbappe, tergantung pada kemajuan pemulihannya.
Tim Arbeloa akan menghadapi Celta Vigo di La Liga akhir pekan ini dalam upaya mengejar Barcelona. Setelah mengalami dua kekalahan beruntun di liga, Madrid kini tertinggal empat poin dari Blaugrana di puncak klasemen.
